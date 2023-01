Mediante su cuenta de Twitter, el representante a la Cámara Agmeth Escaf dijo que liderará un proyecto de ley que "obligue a todo creador de contenido o influencer de red social a revelar quién le paga".



Este anuncio llega luego de una serie de choques, en esa misma red social, con usuarios como Laura Daniela Beltrán (@smilelalis), Fabián Carpio (@FisicoImpuro), David Rozo (@DonIzquierdo) y Beto Coral (@Betocoralg).



El congresista reveló recientemente un contrato de Colombia Compra Eficiente con Laura Beltrán.

De acuerdo con el congresista, si los creadores de contenido cuentan con 'sponsor' o patrocinador, dicha información tendrá que quedar clara en todos los videos, trinos y publicaciones.



"La gente merece saberlo. No más manipulación ni falsos activismos.", manifestó en Twitter.



Lideraré proyecto de ley que obligue a todo creador de contenido o influencer de red social a revelar quién le paga. Si cuentan con “sponsor”, entonces que eso quede claro en TODOS sus videos, trinos y posts. La gente merece saberlo. No más manipulación ni falsos activismos. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 23, 2023

Este anuncio llega después de que el representante publicara, en la misma red social, un contrato entre la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- y Laura Daniela Beltrán Palomares, creadora de contenido que aparece en Twitter como '@smilelalis'.



Según sus redes sociales, Beltrán se dedica al "activismo político y periodismo independiente".



El objeto del contrato, por valor de $51.596.774, es "asesorar y apoyar en el diseño, elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coadyuvar a la divulgación de los servicios de compra pública", según la publicación de Escaf.



"Defiendo el derecho al trabajo, pero el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada. ¿O no?", se lee en el texto que acompaña las capturas de pantalla del documento publicadas por Agmeth Escaf.

Bueno, esto se lo pensaba contar mañana a @VickyDavilaH en entrevista, pero se me adelantaron.



Defiendo el derecho al trabajo, pero el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada. ¿O no? pic.twitter.com/j3HQzseF11 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 23, 2023

Esa misma información fue compartida por Daniel Briceño (@danielbricen, en Twitter), quien informa ser abogado especialista en Derecho Público.



Laura Daniela Beltrán respondió en su Twitter a una serie de trinos de Briceño, a quien le pregunta que "¿qué problema existe en trabajar?". Además, explica que es profesional y que hace asesorías de comunicaciones.

Cómo la “oposición” descubrió que trabajo, además aprovecho para contarles que amo trabajar en lo que con tanto esfuerzo estudié. Que me esfuerzo por seguir construyendo País y que es una chimba trabajar en el gobierno del CAMBIO❤️ — Lalis (@smilelalis) January 23, 2023

En días anteriores, Beltrán dijo en sus redes sociales que Agmeth Escaf la estaba "acosando", pues, según manifestó en un video, el congresista estaba llamando a personas que la conocían para preguntar dónde trabajaba.



El congresista desmintió dicha versión, aclarando que había preguntado públicamente si ella era funcionaria.

Esto es absolutamente falso. No he llamado a NADIE. Ni para pedir que la despidan ni para averiguar por ella. Pregunté públicamente: ¿es @smilelalis funcionaria? Hace nada criticaban a @natiibedoya porque con plata del erario le pagaban para que difamara. ¿Ahora sí es correcto? pic.twitter.com/9Rk5uRQVKT — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 15, 2023

En medio del choque y la publicación del contrato, usuarios de la red social han resaltado que, en el pasado, Beltrán criticó que Natalia Bedoya, reconocida influenciadora del sector de derecha de la política colombiana, figurara también en contratos.



"El problema no eran los contratos, era que ellos no eran los contratistas", escribió Agmeth Escaf este 22 de enero en la noche ."Tal cual", contestó Bedoya, quien compartió en su perfil ese trino en la mañana del lunes.

Natalia Bedoya era muy cercana a Cabal, hoy la senadora le echa en cara los contratos que seguramente ella misma le ayudó a obtener.



La pelea está para no perdérsela, traigan palomitas. — Lalis (@smilelalis) November 25, 2021

A esta serie de trinos y respuestas se suma que, a principios de enero, Escaf tildó de 'bodegueros a sueldo' a algunos influenciadores.



"Ver a 'influencers' en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto, del bochinche. Apoyan a quienes les pagan y destruyen a quienes NO LES PAGAMOS. No insistan, no les voy a pagar", escribió el 3 de enero el expresentador.



Laura Daniela Beltrán (@smilelalis) fue una de las personas que respondió ese tuit. Se le unieron Fabián Carpio (@FisicoImpuro), David Rozo (@DonIzquierdo) y Beto Coral (@Betocoralg).



Esto fue lo que escribió Beltrán en ese momento:



"¿Tanto te dolió que te criticáramos? Eso sígueme dando la razón, sos un paquete que solo está ahí para hacer el ridículo, pa ponerse a chismear en vez de trabajar. Por cierto, al que le gustan las fiestas con políticos y bien pailas eres tú. Un besito".



Y esta fue la respuesta del representante a la Cámara por el Atlántico: "No me duele nada. Que ustedes me critiquen me tiene sin cuidado, pues solo no critican a quienes les pagan y a mí no me interesa tener bodegueros a sueldo".



