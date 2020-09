Reglamentar la eutanasia, una deuda de dos décadas

Por estos días el Congreso se encuentra en un debate que es, literalmente, de vida o muerte: la reglamentación de la eutanasia en Colombia.

Esto a raíz de un proyecto, del representante Juan Fernando Reyes Kuri, que establece disposiciones generales para el acceso al derecho fundamental a morir dignamente.



Desde 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia y le pidió al Congreso que legislara al respecto. A partir de entonces se han presentado 12 proyectos de ley en el país relacionados con la reglamentación del derecho a morir dignamente. Todos con un resultado en común: se han hundido.



Según el Ministerio de Salud, en Colombia se han practicado 92 eutanasias reportadas a esta entidad por enfermedades oncológicas y no oncológicas, en mayores de edad, entre 2015 y marzo de 2020. Sin embargo, aún no existen reglas claras, con rango de ley.



Reyes Kuri, quien lidera este nuevo intento, le dijo a EL TIEMPO que esta iniciativa es relevante, pues “a algunos médicos les da miedo por no tener la claridad suficiente sobre la delgada línea entre homicidio y eutanasia, pues no hay una ley que dé seguridad jurídica”.



El tema fue puesto en discusión esta semana por la Comisión Primera de la Cámara, pero generó un debate tan agudo que apenas se pudo aprobar el informe de ponencia y se tuvo que aplazar la discusión del articulado.



Quienes defienden la propuesta argumentan que, más allá de las consideraciones individuales, se les debe permitir a los colombianos el derecho a decidir sobre su propia vida.



“Vivir con dignidad es un derecho, morir en las mismas condiciones también lo es, los derechos se tienen hasta el último instante”, expresó el congresista César Lorduy.

En el mismo sentido se pronunció el representante José Daniel López, quien aseguró: “Defendemos el derecho a que la vida no sea extendida de forma artificial, en contra nuestra voluntad”.



Mientras tanto, quienes se oponen a la propuesta temen que este proyecto le abra “la puerta a la muerte”.



“Este es un proyecto que le abre la puerta a la muerte, morir con dignidad es, precisamente, que la vida es el derecho fundamental; tenemos que garantizar que la vida sea digna hasta que se extinga naturalmente”, indicó el congresista Erwin Arias.



El proyecto establece que para acceder a la eutanasia, la persona solicitante deberá ser mayor de 18 años, presentar un sufrimiento intolerable causado por una enfermedad terminal o incurable, tener competencia mental para expresar la solicitud y dar su consentimiento para la realización del procedimiento de eutanasia.



“El consentimiento deberá ser libre, inequívoco, informado y reiterado, y únicamente un profesional de la medicina podrá realizar la eutanasia”, dice el proyecto.



El médico que recibió la solicitud informará al Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente que se cumple con los requisitos, para que inicie su proceso de verificación.



El Comité deberá verificar los requisitos e informará su decisión a la persona solicitante.



“Las actuaciones del Comité se darán en los mismos 10 días establecidos para el trámite de la solicitud”, señala el proyecto. Si se aprueba la solicitud, el paciente deberá reiterar su deseo, luego de lo cual se programa el procedimiento en los siguientes 15 días.



Entre argumentos a favor y en contra, que van desde lo jurídico hasta lo religioso, han pasado más de 20 años sin que el Congreso cumpla su labor de legislar sobre la eutanasia. Mientras tanto, muchos colombianos se mantienen en un limbo jurídico que, literalmente, los tiene sufriendo.



