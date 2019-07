Macías tuvo que explicar en el Senado por qué fue la ‘jugadita’

Varias respuestas a sus compañeros del Senado ha tenido que dar este martes el senador por el Centro Democrático y expresidente del Congreso Ernesto Macías luego de su frase del pasado 20 de julio “esta es mi última jugada de presidente”.

En la sesión de ese día, Macías le explicaba a alguien por qué se había modificado el orden del día para escuchar la intervención de la oposición. Esa explicación la dio el expresidente del Congreso sin percatarse que el micrófono estaba abierto.



“Nos toca por obligación que ellos hablen después del Presidente… y entonces le pido a la comisión que acompañe al Presidente y los sacó de aquí… Esta es mi última jugadita de presidente”, dijo Macías ese día.

La intención del congresista era, aparentemente, que el presidente Iván Duque abandonara la sesión antes de que los opositores dieran su punto de vista, algo estipulado en el Estatuto de la Oposición.



El primero en cuestionar a Macías fue el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo, vocero de la oposición el pasado 20 de julio, quien criticó que el presidente Duque haya “despachado” el asunto “con poca atención”.



Robledo reiteró que lo que intentó hacer Macías “fue una violación flagrante de la ley y no puede ser de menor cuantía”, así “no esté de acuerdo con nosotros”.



El colega y copartidario de Robledo Alberto Castilla afirmó que “lo que debía ocurrir en esa sesión” del pasado 20 de julio “era que debía aparecer en el orden del día la intervención de la oposición”, algo que no sucedió.



“El error es cortar la presencia de los medios de comunicación para que el país conozca los planteamientos alternativos que debe hacer la oposición”, afirmó Castilla.



Macías, en respuesta, manifestó que el “senador Robledo tiene la costumbre de señalar, condenar y maltratar la honra de las personas” y dijo que no sabía si el congresista de izquierda tenía “la conciencia tranquila y limpia para hacerlo”.



“Ha dicho que yo violé la ley. Solamente mi juez natural puede decirme si lo hice o no”, afirmó el expresidente del Congreso.



El congresista uribista explicó que si bien “es cierto” que el Estatuto de la Oposición establece una intervención de la oposición en la instalación de las sesiones del Congreso, esta se encuentra reglamentada en otras disposiciones legales que los opositores no habrían cumplido.



Según Macías, “la oposición debe solicitar por escrito esa intervención”, algo que, de acuerdo con el congresista, ese sector “no hizo”.



Reveló que el senador Robledo le hizo “una llamada por teléfono el sábado al mediodía” para preguntarle “qué había que hacer” para el cumplimiento de esta disposición. “Yo había podido decir en la plenaria que no cumplieron con la ley y entonces no hay intervención”, dijo Macías.



EL TIEMPO supo que la Procuraduría ya ha adelantado algunas diligencias en el Senado en medio del proceso que anunció el jefe del Ministerio Público contra Macías.



