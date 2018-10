Macías tuvo que disculparse con líder estudiantil de la U. Nacional

El senador del Centro Democrático y presidente del Congreso, Ernesto Macías, tuvo que disculparse al mediodía de este jueves con la estudiante de la Universidad Nacional Jennifer Pedraza, luego de que interrumpiera una intervención de la líder ante el Senado cuando apenas comenzaba a dirigirse a los congresistas.



La decisión de Macías generó reclamos de otros legisladores que pidieron que se le permitiera hablar y rechazo en redes sociales.

Pedraza, líder estudiantil, a quien Macias le cortó su intervención en varios momentos, se dirigió a los congresistas señalándoles los problemas de infraestructura en algunos edificios de la Universidad Nacional y otras instituciones, y los duros problemas que atraviesan las universidades públicas del país por falta de recursos.

Macías escribió este miércoles en su cuenta de Twitter, mientras miles de estudiantes marchan por las calles de las principales capitales del país, que "ofrezco disculpas a la estudiante @JenniferPedraz por lo ocurrido en Plenaria. Otorgué la palabra a su compañero Alejandro Palacio, a quien me anunciaron como vocero. No me dijeron que iban a compartir el tiempo".