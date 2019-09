La nueva 'jugadita' del expresidente del Senado

Ernesto Macías Tovar, expresidente del Senado, empezó a moverse hábilmente en “una nueva jugadita” para obtener un beneficio personal.

Así, al menos, lo interpreta el periodista Julio Sánchez Cristo, director de La W, quien en la mañana de este miércoles informó que el abogado Juan Carlos Novoa, representante de Macías, en el caso de la “jugadita” radicó ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado una demanda de conflicto de competencias para que sea esta corporación la que dirima si es la Comisión de Ética del Senado o la Procuraduría la que debe investigarle.



(Le puede interesar: Macías tuvo que explicar en el Senado por qué fue la ‘jugadita’)



Para el comunicador, “la nueva jugadita de los abogados del expresidente del Congreso es buscar que el caso se quede” en un lugar “más cómodo, más tranquilo, donde hay mejores espacios para descansar y dormir: en la Comisión de Ética del Senado en la cual la sanción, de llegar a existir, sería solo de unos días”.



Según él, “lo grave de fondo en el asunto es que otra investigación como es la de las excusas médicas podría quedar también solo en la Comisión de Ética y con ello saltarse la acción disciplinaria del Procurador”.



Este miércoles 11 de septiembre se definirá si cabe la investigación por parte de la Procuraduría o si, por el contrario, debe hacerlo la Unidad del Congreso.

Se trata de establecer una decisión sobre la conducta en la que incurrió el senador el pasado 20 de julio en la instalación del legislativo.



“Lo que me explican es que esta nueva 'jugadita' no sería solo en beneficio del senador Macías sino del carrusel de excusas médicas que se quedarían ahí en el comité de éticas, cómodas, buen colchón, ahí no pasa nada porque ese comité ético como la rebaja de sus sueldos, como las declaraciones de sus familiares como la cárcel para ellos todo eso lo manejan ellos, por eso se quieren quedar allá”.



El senador, en ese entonces, presidente del Senado es llamado por el ministerio público luego de que no permitiera la intervención del representante de los partidos o movimientos políticos con personería declarados en oposición, inmediatamente después de que terminara su intervención el jefe de Estado, y sí decretó un receso.



Con su actuación habría interrumpido el desenvolvimiento de la sesión contrariando el régimen y la finalidad de las normas que regulan los derechos de la oposición. Su caso se hizo notorio porque él mismo lo hizo público al dejar el micrófono abierto en lo que él denominó como su “última jugadita”.



POLÍTICA​