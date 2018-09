‘Si quieren intervenir 80 senadores, se les dará la palabra’: Macías

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, fijó este martes las reglas para el debate que está planteado contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la plenaria del Senado.



“El debate está convocado y se va a aplicar el reglamento. En vista de ese ruido que han armado en las últimas horas, voy a aplicar el reglamento, que no lo había hecho tal cual, he sido muy generoso con dar la palabra y con los tiempos, pero hoy sí me obligan a aplicar el reglamento tal cual", aseguró Macías.

El propósito del debate de control político al Ministro de Hacienda, citado inicialmente por el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo, es pedirle respuestas sobre su participación en los llamados ‘bonos de agua’ y sus ingresos en los últimos años, entre otros temas.



Sin embargo, la sesión de este martes ha estado rodeada por el rechazo de Robledo a que algunos senadores del Centro Democrático figuren como citantes también al debate contra Carrasquilla.

He sido muy generoso con dar la palabra y con los tiempos, pero hoy sí me obligan a aplicar el reglamento tal cual FACEBOOK

TWITTER

“No aceptamos que el Centro Democrático este en condición de citante, no vamos a aceptar que saboteen nuestro derecho a la oposición”, ha dicho Robledo.



La primera propuesta para la realización del debate de este martes fue del senador Jorge Enrique Robledo, a quien la plenaria le aprobó la proposición radicada con el número 26.



Sin embargo, tiempo después varios senadores por el Centro Democrático radicaron una propuesta adicional, radicada con el número 54, en la que se sumaron como citantes del debate y plantearon un cuestionario para el ministro Carrasquilla.



En estos interrogantes figuran preguntas sobre las finanzas que encontró Carrasquilla cuando llegó al cargo, entre otras preguntas.



Ante este hecho, Robledo manifestó este martes su rechazo a hacer un debate con el Centro Democrático, partido que, según el congresista por el Polo, “va a usar el tiempo para defender al ministro”.



“Si el senador (Ernesto) Macías y el CD (Centro Democrático) se empecinan en obligarnos a compartir con ellos nuestro tiempo en el debate contra Carrasquilla, el Polo no hará el debate mañana (este martes). Que ellos mañana violen los derechos de la oposición y nosotros lo haremos la semana entrante. No nos va a acaballar”, escribió Robledo en su Twitter en la noche del lunes.



Ante esto, Macías respondió el debate va este martes y que aplicará rigurosamente el reglamento del Congreso para su realización.



“Por ejemplo puede haber máximo dos citantes, no puede haber más. El tiempo que se les dé, por parte de la Presidencia a los citantes, se lo distribuyen si son dos. Igual tiempo se le da al citado y se les otorga un tiempo a los voceros de los partidos políticos y también a los senadores que quieran intervenir. Si quieren intervenir 80 senadores, se les dará la palabra”, dijo Macías.



Este martes en la tarde, al comienzo de la sesión de la plenaria del Senado, se sabrá qué pasará con el debate al ministro Carrasquilla, cuál será la posición de la Mesa Directiva de la corporación sobre el mismo y cuál será la decisión de Robledo sobre estos hechos.

POLÍTICA