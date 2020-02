Ernesto Macías explica su traslado de fondo de pensiones

El senador del Centro Democrático y expresidente del Senado, Ernesto Macías, explicó este martes cómo fue su traslado de un fondo de pensiones privado a un fondo público. Señaló que su traslado no fue en tiempo récord, como un informativo aseguró.

Luego de que Noticias Uno dijera que él había logrado, en cuatro meses, lo que a la mayoría de colombianos les toma años: pasar de un fondo privado a Colpensiones por una demanda, el senador le explicó a EL TIEMPO que el proceso de su traslado comenzó en el año 2014.



"Yo me afilié en el año 2000 y en el 2002 comencé a solicitar mi retiro del fondo. En 2014 interpuse una tutela que me negaron diciéndome que tenía otras instancias judiciales antes de acudir a la tutela y en febrero de 2016 interpuse la demanda".



El senador le dijo a este diario que se quiso trasladar porque "cuando a mí me vendieron el fondo privado lo hicieron a través de una cantidad de engaño y quienes no conocemos bien el 'modus operandi' de esto se cae en engaños".



Aseguró que un juez falló a su favor y "declaró la nulidad e ineficacia de la afiliación al fondo privado, y la sentencia lo que ordena es mi traslado al fondo público y el proceso terminó en julio de 2019".



Frente a la edad del traslado, el senador del Centro Democrático precisó que cuando se afilió, en el año 2000, tenía 45 años y por ello le tienen en cuenta esa edad para su traslado.



A través de un trino, Macías aseguró que en febrero de 2016 acudió a la justicia, en un proceso ordinario, para regresar del fondo privado de pensiones al público. Añade que el proceso finalizó en julio de 2019, después de 40 meses. Sin contar, asegura, un proceso extrajudicial que se adelantaba desde el año 2014.



Además, señaló que en la sentencia de primera y segunda instancia ordenaron anular la afiliación al fondo privado y trasladarlo al público.

Acudí en feb/2016 a la justicia -proceso ordinario- para regresar del fondo privado de pensiones al público. El proceso finalizó en julio/2019, más de 40 meses. La sentencia -primera y segunda instancia- ordena anular afiliación al privado y trasladar al público. — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) February 18, 2020

Además, indicó que los abogados dicen que "que hay procesos que duran seis meses otros que duran 60 meses. El mío duro 41 meses".



Respecto a las semanas cotizadas aseveró que "para solicitar el traslado no era necesario argumentar las semanas cotizadas. En 1980 no cotizábamos y en ese mismo año me nombraron alcalde y en esa época uno podía ser simultáneamente alcalde y concejal, si se cruza el tiempo, pero como concejal nunca coticé.



