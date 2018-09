Ernesto Macías critica acuerdo para congelar salarios por 'populista'

El acuerdo entre varios partidos políticos, el Gobierno y algunos organismos de control alrededor de la congelación de los salarios de los altos servidores del Estado comenzó a encontrar voces en contra.



Una de las principales fue la del presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien calificó la idea de “populista”.

“Lo que estoy haciendo es una advertencia, porque están planteando congelar el actual salario. Yo no defiendo mi salario, sino que la Constitución preestablece un salario para el periodo, entonces no se puede reducir ni congelar el salario a un servidor público en medio de su periodo”, aseguró Macías.



Este lunes, en medio de la Mesa Técnica en la que se estudian medidas para depurar el sector público y luchar contra la corrupción, todos los sectores acordaron que se propondrá un congelamiento de los salarios de los congresistas y que en 2022, en el siguiente periodo, los sueldos no podrían superar los 25 salarios mínimos.

Esto fue acordado por delegados de los partidos políticos, pero, al parecer, no todos los congresistas de las colectividades están de acuerdo con lo pactado.



La reducción de los salarios de los congresistas fue una propuesta de la consulta anticorrupción, impulsada por la excongresista Claudia López y la senadora Angélica Lozano, sobre las cuales también habló Macías.



“La propuesta que ellas hacen para que sea hoy, a mí se me hace populista porque no es constitucional, ese es el tema. Yo no defiendo mi salario, defiendo es al Estado para que mañana no lo llenen de demandas, que puedan perderse por un afán populista”, insistió Macías.



