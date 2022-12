La representante a la Cámara Erika Tatiana Sánchez llegó al Congreso de la República en la lista del movimiento del ingeniero Rodolfo Hernández. Sin embargo, un par de meses después, cuando a la Liga de Gobernantes Anticorrupción le dieron la personería jurídica, fue expulsada de la colectividad.



Sánchez, en diálogo con EL TIEMPO, contó cómo ha sido su papel en la oposición, cuestiona las reformas del gobierno de Gustavo Petro -como la tributaria y la política- y espera a que se resuelva su situación jurídica con respecto al partido, del cual salió por decisiones de la familia de Hernández, de quien lamenta que haya dejado el Senado.



¿Cómo está si situación en la Liga de Gobernantes, luego de su expulsión?



Juan Manuel Cortés y yo, llegamos por un movimiento de grupo significativo por el cual aspirábamos a ser parte de los estatutos del partido, una vez se otorgó la personería jurídica. Fuimos expulsados porque no compartimos la misma posición de un ejercicio no democrático al interior de la familia del ingeniero. Al ingeniero le tengo una gran actitud y le deseo lo menor. No quería que se fuera del Congreso.



El partido tiene unas demandas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se está surtiendo todo el proceso frente a las demandas instauradas y está en riesgo la personería jurídica por la constitución de la junta directiva que no se hizo bajo los parámetros democráticos.



Erika Tatiana Sánchez, representante a la Cámara por Santander. Foto: Prensa Erika Tatiana Sánchez

Usted se declaró de oposición, ¿cómo ha sido ese proceso?



Estamos de manera libres, pero me declaré en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Estoy trabajando muy de la mano con el Centro Democrático, pero no cumpliendo todas las decisiones de ellos. No tengo ninguna afinidad en el partido, sino que apruebo, voto o no voto según se favorezca a los colombianos.



Estamos, además, buscando reformar la Cámara de Representantes. Esto es un Congreso abierto, un Congreso participativo que debemos decirle a la sociedad civil que participe libremente para brindar un ejercicio de transparencia.

Usted hace parte de la mesa directiva, ¿Cómo ha visto el papel de David Racero al frente de esta?

Es una persona que ha sido muy objetiva, ha sido muy garante, ha sido una persona a quien su formación política e ideológica le ha permitido generar espacios de participación a todas las bancadas. Y su forma de ser y su personalidad le permiten que no se salga de su espacio para la confrontación, para momentos de debate caluroso. Ha brindado garantías tanto para los independientes, gobierno y oposición. Hemos visto una mesa directiva que permite que los debates sean muy participativos. Veníamos de una plenaria en la que solamente los voceros de los partidos hablaban, acá no, nosotros buscamos es que el representante que fue electo por elección popular pueda ampliamente argumentar con respeto y argumentos.



¿Qué balance hace de estos primeros meses del Gobierno?



Es un balance negativo como oposición. Esperaba más del Gobierno. Cuando Gustavo Petro fue congresista varios años se oponía a tantas irregularidades, tantas negligencias del Estado, criticaba mucho a los gobiernos, pues el país esperaba que una vez poniendo un presidente de izquierda, un presidente que represente una ideología social, se iban a ver beneficiados los colombianos y me encontré con que no. Están con las mismas cobijas de la corrupción.



Están llegando los mismos corruptos al poder, están siendo irresponsables en delegar a personas no idóneas en carteras ministeriales y en instituciones tan importantes. Se están abriendo brechas de desigualdad, se estás afectando a las clases medias, se está afectando el bolsillo de los colombianos. Con mucha tristeza veo un balance negativo en las reformas que se aprobaron.

No es la reforma social, es la reforma del hambre FACEBOOK

¿Qué piensa de la tributaria, por ejemplo?



No es la reforma social, es la reforma del hambre. No es un balance positivo y no lo digo por oposición, lo digo como una persona objetiva, como una trabajadora social que llega al Congreso a representar a Colombia y que está cansada de tanta desigualdad.

Hay otra polémica alrededor de la reforma política. ¿Qué opina de esta iniciativa bandera del Gobierno?



Apoyé el tema de las listas cerradas. Llegué por lista cerrada, esta es la manera de permitirle a los jóvenes que tengan capacidad de liderazgo. Esta lista permite que lleguemos a una paridad en el Congreso, por ejemplo. Colombia está muy atrasado en este tema.



Pero vemos con mucha preocupación lo que se venga con el artículo de que cualquier congresista pueda ser ministro. Luchamos para que eliminaran el voto obligatorio porque ahora no podemos ni garantizar la atención de la ola invernal, así que mucho menos vamos a garantizar llegar a todos los rincones del país. Y vemos con preocupación que esta reforma política se basó en unos intereses individuales, como el ‘artículo Roy’. No estamos viendo un ejercicio realmente democrático. Les estamos dando fuerza a los mismos partidos tradicionales. Buscan es dar unas garantías de las mayorías y de que quede el mismo ejercicio político en este gobierno, que es el gobierno del cambio.

Mesa directiva de la Cámara de Representantes. Foto: Prensa Cámara

El presidente de la Cámara dice que el país merece una oposición mejor. ¿Usted qué opina de esto?

Considero que él se está olvidando cuando era oposición. Fueron oposición tantos años y hoy tienen la oportunidad de ser ahora de gobierno y sienten todavía que están en oposición. Le he dicho: Presidente, me preocupan sus declaraciones en los medios de comunicación porque usted está dejando una imagen de que la oposición es bruta, irracional. No, su ustedes escuchan las intervenciones de los representantes, siempre son con propuestas modificatorias que benefician. No estamos acá para decirle no a todo, tenemos que dejar avanzar. Salir con esas frases considero que es irresponsable.

Se viene un año muy movido. Se vienen reformas de la salud, pensional y laboral. ¿Cómo cree será el Congreso del 2023?

Espero que haya un cambio. Considero que es necesario que este gobierno replantee las falencias que ha venido teniendo en los debates. No se ve un consenso. Si seguimos así, le auguro lo peor al país, porque con una tributaria tan nefasta como la que se aprobó, con una tributaria con conflictos de interés particular e individual tan obvios, vamos a ver si van a destruir nuestro sistema de salud, por ejemplo. Acá queremos es acabar con lo bueno, acá no venimos a legislar por nuestros intereses.

Los colombianos deben exigir que el Gobierno le cumpla al país.



¿Qué cree que va a pasar con la Liga en las regionales del 2023?

Sobre ingeniero no podemos responder. Desconocemos cuál es el proyecto que tiene ahora. Lo que sí puedo decir es que Juan Manuel Cortés, Marelen Castillo y yo estamos llegando a los territorios, haciendo control político. No sabemos si vamos a hacer coaliciones o alianzas, ahora no podemos dar un mensaje equívoco estando ad portas de una decisión del CNE. Una vez tengamos tranquilidad jurídica, pues definiremos una figura.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA