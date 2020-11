En los próximos años las elecciones cambiarán en Colombia. Por lo menos así lo contempla la reforma del Código Electoral, que establece una serie de reglas pensadas principalmente para buscar más transparencia en las elecciones.

Uno de los puntos más llamativos es que habrá más mujeres en el tarjetón.



Así lo explica, en entrevista con EL TIEMPO el representante César Lorduy, ponente del proyecto de reforma al código electoral, y autor de la propuesta que busca la paridad de género en la política. Al proyecto aún le restan dos debates.



¿Cómo quedó al final paridad de género en la política?



Inicialmente la reforma al código electoral traía la propuesta de subir del 30 al 40 por ciento el número de mujeres en cualquier tipo de cargo de elección popular. Lo que se logró es que eso pasé al 50 por ciento. Es decir, la mitad de las personas que aspirarán a esos cargos serán mujeres.



En las listas de cinco candidatos, como es un número impar, la diferencia se aplicará a favor de la mujer, es decir que serán tres mujeres y dos hombres en ese caso. Esa aproximación no quedó incluida en los dos primeros debates, pero la vamos a incluir ahora para el debate en las plenarias.



¿Eso en que cambia la política?



Las mujeres normalmente no participan como candidatas a cargos de elección popular porque saben de antemano que tienen pocas posibilidades de resultar elegidas. Con esta disposición, de que las listas sean 50/50, se va a fomentar la participación femenina. En las próximas elecciones tendremos más mujeres candidatas.



Además, esto obedece a una realidad del país y es que ellas son más del 50 por ciento de la población.

César Lorduy, representante por el Atlántico Foto: Prensa César Lorduy

¿Al fin se va a aplicar el voto electrónico?



Es absurdo que en cada elección gastemos 250 toneladas de papel para luego digitalizar estos papeles para que aparezcan en la página web de la Registraduría. Sin embargo, según lo contemplado hasta ahora, el voto electrónico no se aplicaría en el país salvo algunos planes piloto. Hay una cierta incoherencia en no permitir el funcionamiento del voto electrónico desde un principio.



¿Al fin en qué quedará la discusión sobre la eliminación de la ley de garantías?



La ley de garantías es una pérdida de tiempo. Esa norma, junto al tema de la no unificación de periodos de alcaldes y gobernadores con el del Presidente, hace que se pierda cerca un año en contratación de obras y gestiones para los municipios y departamentos.



La ley de garantías nació cuando estaba en vigencia la reelección, para evitar que el presidente abusara de la contratación para favorecer su reelección. Hoy ya no hay esa figura, entonces la ley de garantías es inconveniente.



Adicionalmente, la Contraloría ha advertido que la contratación antes de entrar en vigencia la ley de garantías, la contratación en los municipios aumenta un 300 por ciento.



