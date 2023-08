El representante Víctor Salcedo, del la Comisión Séptima de la Cámara y del Partido de la U, ha sido uno de los que ha cuestionado al Gobierno frente a la alerta emitida por las tres EPS más importantes sobre las dificultades para alcanzar el equilibrio financiero . En diálogo con EL TIEMPO, el representante expresó que la alerta sí se debe en parte a la gestión del Ejecutivo y cuestionó la respuesta del Ministerio de Salud frente a la posible crisis en el sector.



(Además: Mensaje del Gobierno a EPS: ‘Si quiebran en septiembre, se hará el pago directo a IPS’)

Tres de las EPS más importantes denunciaron que no tienen los recursos para cumplir el equilibrio financiero, ¿el Gobierno les está negando recursos para presionar la reforma de la salud?



Yo me he pronunciado y he establecido mi preocupación por cuenta de que hay unas deudas. No son de este gobierno pero sí tienen que resolverlas. Las EPS tienen una situación financiera muy complicada porque hay unos retrasos de pagos de toda la canasta COVID. Hay retrasos de pagos de la actualización de la UPC, y no es responsabilidad de este gobierno, como ellos aceptaron que la subieron. El problema es que es un tema de muchos años que a este gobierno le toca solucionar para que una vez por todas al gobierno.



Ahora, hay unas EPS con una sobrecarga y eso es porque el sistema de salud en Colombia está fundamentado en que los sanos aportan a los enfermos y resulta que hay EPS que tienen una sobrecarga de atención de enfermos. Lo que hay que hacer es una redistribución de afiliados para que haya un equilibrio en el sistema. Eso es un aspecto técnico básico.



(Le puede interesar: Gobierno se reunió con las EPS para hablar sobre la compleja situación financiera)



Nos preocupa la carga que tienen las tres EPS más importantes y con más solidez. El gobierno está girando los recursos, pero lo ha hecho con retraso. La ADRES y la Superintendencia está retrasando los pagos. Yo en la Comisión Séptima dije que el caso es el mismo de las intervenidas por el Gobierno. Hay más burocracia para el giro de las EPS. Debemos llamar la atención del superintendente de Salud, que está dedicado a ser recepcionista de PQR y no se da cuenta que debe también velar porque le paguen a los que hacen la atención.

Las filas en hospitales como Meissen eran un dolor de cabeza, y la construcción de la torre de urgencias estaba empantanada. Foto: Cortesía: Secretaría de Salud

¿Entonces usted no ve lo que está sucediendo como una forma de presionar la reforma de la salud?



Uno ve con preocupación que cada vez que uno toca el tema el Gobierno sale a la defensiva. Aquí no hay que evidenciar una crisis en el sistema sino solucionar cuando los recursos están. El Congreso de la República aprobó reforma tributaria, presupuesto general y Plan de Desarrollo y adición. Eso quiere decir que hay plata, toca es que el Gobierno ejecute.

O sea, ¿el tema de las denuncias de las EPS es por falta de ejecución del Gobierno?



Lo que he dicho es que en el tema de salud debemos resolver el flujo de recursos que está demasiado lento. Si sigue así, pueden colapsar el sistema.

¿Qué respuesta han dado desde el Gobierno?



Ya vieron la respuesta del ministro, de que estamos armando una tempestad en un vaso de agua. Nadie trabaja a perdida y el ministro se equivoca cuando critica que hablan cuando están perdiendo pero no cuando ganan. El problema es que la salud debe garantizarse sin importar un balance financiero.

¿Toda esta situación no demuestra que sí es necesaria una reforma de la salud como la ha planteado el Gobierno?



Lo que creo es que es importante un alto en el camino y revisar a hoy cómo están las cuentas con las EPS. El gran problema es que seguimos acumulando deuda y nunca terminamos de saber la deuda del sector debido a que la base con la que se paga es la UPC y no hay una actualización real de la UPC. Esa fue nuestra pelea como Partido de la U, porque tampoco contemplaban esa actualización. Segundo, yo creo que las quejas de las EPS son fundamentadas en servicios que ya prestaron. Entonces, se pueden hacer miles de reformas, pero, si no se giran los recursos, cualquier reforma se convierte en un fracaso.

Este caso se habla de falta de giro desde la ADRES, ¿se está demostrando que esta no puede ser el pagador único que planea el gobierno en la reforma de la salud?



Lo que creo es que la Superintendencia de Salud, la ADRES y el propio ministerio deben buscar una forma de hacer el control pero al mismo tiempo dinamizar para girar los recursos en el momento necesarios para garantizar la atención de los pacientes.

¿El problema resulta en que se está poniendo de nuevo trabas para el giro?



Es que eso es. Hay varias etapas de revisión y terminan demorándose los giros. Hay unas cuentas, como la canasta de COVID, que no se pagan y esas son deudas de hace mucho. Esto se soluciona pagando.



(Crisis de las EPS en Colombia: ¿cuáles son los principales motivos de sus solicitudes?)

¿Qué viene para la reforma de la salud ya que se anunció que se reanuda su debate la próxima semana?



Nosotros seguiremos insistiendo en los puntos en los que el Partido de la U considera que debe haber inamovibles. En la reunión con el presidente insistimos en que sí se va a reactivar la discusión se haga un cruce de reuniones con los equipos técnicos del Ministerio de Salud y los que tenemos propuestas para encontrar acuerdos.

¿Cómo está la relación de 'la U' con el Gobierno, ya son dos reuniones con el presidente para hablar del gran acuerdo nacional?



Realmente es una porque nos reunimos por separado las bancadas de Cámara y Senado con el presidente. Hemos escuchado al presidente y también consideramos que debemos unirnos para buscar salidas. No estamos en la posición de que al presidente le vaya mal porque, si al presidente le va mal, a todos les va mal en el país.



Hemos sido claros con el presidente de que seguiremos en la independencia con una posición crítica y constructiva. Seremos aportantes en la discusión y en cada una de las reformas que presenten desde el Gobierno. Seremos nosotros los que llevemos las propuestas que frenen los temas que consideramos inconvenientes y acompañaremos aquellos temas que consideremos importantes para mejorar al país.



Le dijimos a Gustavo Petro que nosotros no somos obtusos y tenemos una misma línea de trabajo en el gobierno y ahora en la independencia. Pero también le dijimos que debemos ser críticos en situaciones como el orden público y la baja ejecución. También le llamamos la atención frente a la paz total.

