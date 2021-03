Congresista se ofrece a ayudar a Epa Colombia en proceso con Invima

En las últimas horas, los usuarios en redes sociales se han conmovido por un video que publicó la empresaria e influencer Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia'.



En la grabación, difundido en su cuenta de Instagram, Barrera, en medio de lágrimas, habla de la decisión que tomó el Invima sobre su empresa cosmética en relación a una solicitud que presentó para formalizar su trabajo.



"Llevo cuatro meses esperando a que el Invima me responda. Me dice que mi keratina no se puede llamar 'keratina'. Le puse 'tratamiento alisador', y me aprobó", dice, y agrega que otras empresas han estado detrás de ella para evitar que su negocio tome vuelo.



Para muchos, el caso de 'Epa Colombia' es el ejemplo perfecto del día a día de los emprendedores del país. En redes sociales, hay decenas de personas que dicen sentirse identificados con las dificultades para hacer empresa.



En medio de ese mar de opiniones, surgió una que llamó la atención: la del representante a la Cámara Inti Asprilla. El congresista del partido Alianza Verde le manifestó su apoyo a Daneidy Barrera a través de su cuenta de Twitter.



"Me ofrezco a hacer todo lo posible para ayudar a Epa Colombia si ella lo desea, siempre he detestado y he pensado qué hay que combatir la mentalidad según la cual “todo lo del pobre es robado”", escribió.



De momento, no se sabe si la empresaria e influencer se ha comunicado con Asprilla.



