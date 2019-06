'El pellejo de Leonidas Bustos está en mis manos': Gabriel Vallejo

El próximo semestre el Congreso tendrá que resolver una verdadera papa caliente: la acusación contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos. El exmagistrado es señalado de ser el cerebro del cobro de coimas a algunos congresistas a cambio de favorecerlos en investigaciones en ese alto tribunal.



La plenaria de la Cámara deberá decidir después del 20 de julio si acusa o no al exmagistrado Leonidas Bustos ante el Senado. La responsabilidad de presentar el informe sobre la acusación será el representante del Centro Democrático Gabriel Vallejo, quien se hizo célebre por ser el falso conciliador en el caso del proyecto anticorrupción que prohibía la casa por cárcel para corruptos.

En diálogo con EL TIEMPO, Vallejo se comprometió a darle celeridad al proceso, pues "el tema tendrá implicaciones en otros casos".



¿Cómo está en este momento la relación con la ministra del Interior tras el incidente del falso conciliador del proyecto anticorrupción?

Obviamente hubo una molestia el día miércoles y el día jueves con el tema anticorrupción, en el sentido de que de una u otra manera ella me indició que debía ir a firmar el informe de conciliación del proyecto anticorrupción, informe que, entre otras cosas, llevaba mi nombre. Creo que la ministra ha explicado de manera suficiente que fue ella quien me solicitó que firmara el informe.



¿Cómo explica que aparezca su nombre en un informe de conciliación para el cual usted no fue nombrado?



Es inexplicable. Yo lamento enormemente el hecho. Al igual que millones de colombianos me siento indignado por lo que ocurrió. No entiendo cómo el Ministerio del Interior, el ministerio de la política en Colombia, no haya revisado quién era el conciliador. Yo, obviamente, asumo mi responsabilidad. Pero la verdad es que fue una decisión desafortunada del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la Nación, que era la autora del proyecto.

¿Quién puso su nombre en el informe?

El proyecto lo imprimieron en la secretaría de la Comisión Primera de Senado y quienes estuvieron al frente de la impresión del documento fueron el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación.



¿Cuál es su labor en el proceso del exmagistrado Leonidas Bustos por el ‘Cartel de la toga’?



Fui nombrado como el representante comisionado para presentar el informe de acusación de Leonidas Bustos, informe que habían rechazado cuatro representantes con anterioridad, es decir, no sé si le tenían temor al tema o qué sucedió.



¿Hay temor en algunos representantes?



Me parece muy curioso que cuatro representantes no hubieran querido aceptar este informe.

¿En sí cuál será su labor?



Me corresponde a mí presentar el informe ante la Plenaria de la Cámara. Eso significa que si yo presento un informe positivo pidiendo a la corporación que apruebe la acusación, el caso pasa a la Plenaria del Senado para que se le haga un juicio político, pero si presento un informe negativo y la plenaria lo aprueba, hasta ahí llega el proceso.



¿Usted es el único responsable de presentar ese informe?



Se lo resumo en una frase: el pellejo de Leonidas Bustos está en mis manos.



¿Cómo ve los tiempos para el avance del proceso?



Nosotros estamos en receso legislativo hasta el 20 de julio. Espero la primera semana del regreso de vacaciones ya estar presentando el informe.



¿Se podría pensar que este semestre ya el Congreso resolverá el caso de Leonidas Bustos?



Por supuesto. Yo creo que a más tardar el 31 de julio ese informe será presentado ante la Plenaria de la Cámara, la corporación lo único que tiene que hacer es aprobar o negar el informe que yo presente. De ahí, si se llega a aprobar una acusación, el proceso pasa al Senado y de allí, si se encuentra méritos, el caso llega a manos de la Corte Suprema ya para un juicio penal.



¿Qué análisis ha hecho del caso?



Es un expediente bastante denso. Este es un caso de interés nacional, habrá que tomar decisiones sobre el fondo, porque este tema tendrá implicaciones en otros casos.



