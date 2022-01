A pocos meses de las elecciones al Congreso de la República y presidenciales, la MOE ha estado al tanto del desarrollo de la campaña electoral alrededor de país.



Alejandra Barrios, directora de esta organización, señaló las principales preocupaciones respecto al proceso electoral e hizo un llamado a las entidades del Estado a realizar un trabajo conjunto para rodear las elecciones de confianza.



¿Cuál es el balance de la MOE en este momento de la campaña?

Hay varios temas. En primer lugar, nosotros en Colombia siempre hacemos procesos electorales que están enmarcados en situaciones de violencia, no es extraño que esto pase en este país. Las elecciones que tuvimos más tranquilas y más pacíficas fueron las de hace 4 años. Hoy tenemos un panorama diferente, no son los mismos niveles de violencia que se tenían antes de la firma del acuerdo de paz, pero lamentablemente la violencia se ha venido incrementando y hay regiones en el país como el Chocó, Arauca, Nariño, la zona del Catatumbo y la frontera entre Córdoba y Antioquia en donde no hay las garantías democráticas debido a la presencia de grupos armados ilegales. Garantías tanto para que la ciudadanía pueda tomar una decisión libre sobre por quién votar como para los candidatos y candidatas poder hacer proselitismo electoral y moverse por la zona con completa libertad.

Ustedes han hecho varios llamados a la Registraduría respecto al censo electoral, ¿qué sucede en este aspecto?

Alejandra Barrios, cabeza del MOE, resaltó el avance que tuvieron estas elecciones en comparación con años anteriores. Foto: Cortesía MOE

Hemos alertado que es de vital importancia de tener mayores niveles de transparencia por parte de la Registraduría. Se deben realizar los ajustes necesarios para poder tener acceso a información sensible, que en este momento nos preocupa, como la que está relacionada con el censo electoral, la conformación del censo electoral a partir de la inscripción de cédulas. Hasta mediados de diciembre estuvimos solicitando ingreso a la plataforma porque eso es lo que nos permitía sacar informes mensuales. Sin embargo, lo que nos dicen en Registraduría es que esto se debe a cambios en el software, lo cual impide dar acceso para realizar dicho seguimiento. Eso significa que el informe que nosotros presentamos, que les permite autoridades como la Fiscalía hacer seguimiento en torno a posible compra de votos, trashumancia electoral, movilización de ciudadanos para que voten por determinados candidatos, no se puede hacer.

Usted señaló el contexto de violencia en el que se desarrolla la campaña, y esto también se relaciona con las candidaturas a las Circunscripciones Especiales de Paz, porque hay denuncias de las amenazas que han sufrido estos liderazgos de las víctimas...

Esas circunscripciones requieren una atención especial porque del proceso de inscripción de cédulas depende, por ejemplo, la financiación de las campañas de los candidatos a las curules de paz. Esta es la apuesta más importante que hemos hecho en este país en materia de inclusión y hay algo que es fundamental, lo cual es un reto, que es brindar garantías de seguridad a candidatos que son víctimas y que tienen que hacer proselitismo electoral en las zonas en donde posiblemente están sus victimarios. Es un tema de garantías que tiene que ser muy fuerte, y nosotros no hemos visto que alguna entidad del Estado señale un plan especial de seguridad para las Circunscripciones de Paz.

¿Cuál sería el llamado final para que se dé un buen proceso electoral este año?

Es fundamental una comisión de seguimiento nacional que pueda poner nuevas realidades sobre la mesa, en la que haya presencia y participación de los partidos políticos. De esta manera, las comisiones departamentales y municipales pueden tener recursos porque, en últimas, son las autoridades locales las que terminan siendo los responsables de la seguridad de los candidatos. Sobre el acceso a la información no es normal que se presenten este tipo de fallas en la inscripción de cédulas y se debe entender como un problema al cual se le debe dar solución y señalar cuál fue el impacto que tuvo para que se aprenda de ello.

