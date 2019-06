'Que los parques sean para los niños, no para la drogadicción': Uribe

El expresidente Álvaro Uribe calificó como “algo muy grave para las familias colombianas” la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles algunas expresiones del Código de Policía que prohibían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público.



El jefe máximo del Centro Democrático dijo que es necesario llamar la atención sobre ese fallo y acompañar al presidente Iván Duque para que pueda seguir adelante con los decretos que le permitan a la Policía decomisar la droga que encuentre en la calle.

Desde San Andrés, donde estuvo impulsando la campaña de sus candidatos a las elecciones de octubre, Uribe le dijo a EL TIEMPO que si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomara las decisiones correctas, eso podría apaciguar el ánimo en el país.



Sin embargo, a renglón seguido habló de la posibilidad de suprimirla y reemplazarla por una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia. Y aunque admitió que no tiene las mayorías en el Congreso para esa reforma de fondo, que tendría que ser mediante un acto legislativo, afirmó que un grupo de parlamentarios la podría presentar soportándose en un gran apoyo de la opinión pública.



¿A qué se refiere usted cuando está hablando de salir a las calles tras el fallo de la Corte Constitucional?



¿Cuál es la idea?, llamar la atención, invitar a los ciudadanos de Colombia a que apoyemos la necesidad de tener nuestros parques libres de drogas y alcohol y apoyar al presidente Duque en el propósito de que él pueda seguir con esos decretos para que se decomise toda la droga. Nosotros no pedimos que al consumidor lo metan a la cárcel, lo que pedimos es que la Fuerza Pública, con el liderazgo del presidente Duque, recoja toda la droga que está en las calles. Que los parques sean para los niños, no para la drogadicción, para las familias, no para el alcoholismo.



¿Eso significa que van a organizar marchas?



Puede que sí, tenemos que estar en alerta.



Pero por ahora sólo se está moviendo a nivel de redes sociales…



Por supuesto. Y con esta ayudita de EL TIEMPO.

Queridos ciudadanos, nosotros tenemos que decir que rechazamos profundamente esa sentencia de la Corte Constitucional, y nos disponemos a salir a las calles.



Lo único que no pudo quitarnos el gobierno anterior fue la calle que es nuestro campo de batalla. pic.twitter.com/bNPKObVzxX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 7 de junio de 2019

Usted ha hablado del desmonte de la JEP, ¿eso en qué va?



Una reforma superficial a la JEP se puede conseguir en el Congreso, pero una reforma de fondo, no veo las mayorías.



¿Es decir algo similar a lo que pasó con las objeciones a la JEP en el Congreso?



A mí me preguntan qué opino de que el Presidente perdió las objeciones por inconveniencia y sanciona la ley. Él es un demócrata, respeta el Estado de Derecho. Primero hizo uso de su competencia para presentar unas objeciones por inconveniencia y ahora cumple su deber ante la decisión, para mí infortunada, de la Corte Constitucional, de sancionar la ley. Voy a decirle esto: antes de hablar de la posibilidad de reformas de fondo o de suprimir la JEP, nosotros en el Centro Democrático respetamos la condición de aquellos integrantes de Farc que cumplen. Por ejemplo, a quienes están en el Congreso los respetamos, ellos están cumpliendo. Solamente, sobre eso, tenemos todavía un reclamo, y hemos cedido mucho a lo que son nuestras condiciones: que los que llegaran a estar incursos en delitos atroces, mientras pagan y cumplen con esa irrisoria sentencia -inadecuada, que no es privativa de la libertad, que simplemente es de restricción de residencia, de movilidad-, estén en el Congreso, pero los respetamos.



¿Y los que han delinquido después la fecha fijada en el acuerdo de paz?



Otro caso es el de quienes han incurrido en esos delitos posteriores. Hombre, la justicia no puede fallar. Entonces nosotros estamos preocupados por la JEP, porque hemos encontrado allí, no solamente un error en permitir que la Farc haya definido cuál era su sistema de justicia, sino que esos desequilibrios se han visto reflejados en decisiones. Si la JEP tomara ahora decisiones correctas, eso puede apaciguar el ánimo, pero a uno le preocupa mucho seguir con esa contingencia durante 15 o 20 años. Entre otras cosas la ley estatutaria sustrae a la Fiscalía de poder intervenir en el caso de delitos cometidos antes del primero de diciembre de 2016 o de delitos sobre los cuales haya duda en el tema de las fechas. Dejar la justicia colombiana 15 o 20 años en vilo es muy grave. Por eso, reconociendo que en el Congreso no hay mayoría para una reforma a fondo de la JEP ni para suprimirla, yo sí quiero llamar la atención de los colombianos para una reflexión: creemos condiciones para respetar a quienes están cumpliendo, pero hay que ser muy estrictos con este mal ejemplo que se ha dado frente a quienes reinciden en el delito, y esto no está fácil. Se habla de 5.000 hombres de Farc en armas, 209.000 hectáreas de coca y que no se desconsidere la posibilidad de suprimir la JEP y que la reemplace una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, equilibrada y que, además, le dé un tratamiento preferencial, efectivo, no retórico a los militares. Nosotros estamos moviendo en la Cámara de Representantes el proyecto para unos beneficios a los militares.

¿Para suprimir la JEP se requiere una reforma constitucional o una Constituyente?



Se necesitaría una reforma constitucional. ¿Qué me preocupa a mí de la constituyente?, la Constitución del 91 la creó y la anuló. Le puso tantos requisitos que es muy difícil. Un tema podría ser un acto legislativo, pero que además lo presente un grupo de parlamentarios, soportado en un gran apoyo de opinión pública. Tal vez eso haría viable el tema en el Congreso, que hoy lo reconozco, con humildad, no habría las mayorías para eso. Pero a pesar de que no vemos las mayorías, nuestro deber es hablarles a los colombianos de aquello que consideramos conveniente para el país.



Ustedes plantearon en San Andrés la posibilidad de una consulta nacional para definir que el meridiano 82 se considere como línea fronteriza, ¿en qué consiste esa propuesta?



El presidente Duque en la campaña y nuestro partido dijeron que se necesita que los colombianos nos pronunciemos en una consulta masivamente, masivamente, para decir: el único límite que aceptamos aéreo, de superficie marítima y de superficie submarina, es el meridiano 82 (frontera con Nicaragua).



¿Y eso le daría legitimidad legal?



Da más fuerza, ayuda el pensamiento de todo el país.



¿Y lo van empezar a promover ustedes en el Centro Democrático?



Nosotros creemos que es nuestro deber promoverlo.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO

SAN ANDRÉS