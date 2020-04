'Estoy en desacuerdo' con una reforma tributaria: Uribe

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe le habló a EL TIEMPO sin pelos en la lengua: "No estoy de acuerdo" con una reforma tributaria, dijo, y agregó que actualmente la gente está pensando es en "sobrevivir" y las empresas en cómo pagan sus nóminas.



El exmandatario también habló con este diario sobre la manera cómo han sido recibidas las medidas tomadas por el presidente Iván Duque para afrontar el coronavirus y explicó algunas ideas para salir adelante de la crisis económica que se viene.

¿Cómo ve qué la opinión púbica ha recibido las medidas que ha adoptado el Gobierno para atender esta crisis?



Ha habido muy buen recibo de la opinión. Hay liderazgo del presidente Duque, capacidad decisoria, dedicación y comunicación. Se han dado coberturas sociales con herramientas tradicionales reforzadas y hay nuevas medidas introducidas, como Ingreso Solidario y devolución del IVA. Se requerirán nuevas olas. Con un pago no es suficiente. Dentro de las expectativas están acelerar práctica de pruebas; que lleguen los respiradores importados y se produzcan los nacionales, cuyos resultados de investigación han generado regocijo; la debida dotación a los trabajadores de la salud; el desembolso de créditos para pagar la nómina a 9 millones de trabajadores, y la aplicación de las medidas de apoyo a 6 millones de ciudadanos que trabajan de manera independiente o en pequeños negocios.



¿Qué opina de que se haga una reforma tributaria para obtener recursos, como lo ha sugerido algunos sectores?



Estoy en desacuerdo. Algunos dicen que el gobierno Uribe, en 2002, aprobó una sobretasa temporal de renta y un impuesto al patrimonio. Es verdad, pero, además, se introdujeron unos muy eficaces estímulos a la inversión, que desmontó la administración siguiente. En 2002 la tasa de tributación estaba entre el 35 % y el 42 %. El presidente Duque la recibió entre el 69 % y el 72 %. Con la reducción de impuestos y el manejo económico, el gobierno Duque venía recuperando la inversión y el crecimiento, bases del empleo y de las políticas sociales. Que eso no se reverse.



Creemos en tres señales de equidad: el impuesto a sueldos altos de servidores públicos, incluidos congresistas; mantener un impuesto a altos patrimonios de personas naturales, con tarifa moderada, que más adelante se podría orientar a pagar el Bono Solidario a los recién nacidos de hogares pobres, y que las personas de ingresos medios y altos tengan la obligación de la póliza privada de salud para que los recursos del sistema vayan a los colombianos que no pueden pagar seguro privado. La tributación también va a depender de lo que pase en el mundo para ser competitivos en atracción de inversión, en momentos tan difíciles.

¿Cree que las empresas y los ciudadanos están en capacidad de pagar más impuestos?



A la respuesta anterior agregaría que unos luchan por la comida, por sobrevivir y otros por pagar la nómina y salvar las empresas.



Hay muchas ideas para buscar recursos. Díganos una que usted vea a la que se puede acudir.



Todas las fuentes de recursos han sido mencionadas. Tres condiciones para el gasto: no limitar lo necesario para la salud, evitar el hambre y recuperar la economía. Hay que acertar en las prioridades y en la transparencia. Mientras se garantice el abastecimiento básico, haya comida y oferta en las tiendas y anaqueles, no hay que temer a la expansión de medios de pago para que el ciudadano tenga capacidad de comprar.

Nuestra principal tarea, en momentos de pandemia y de crisis económica mundial sin proporciones, es defender la vida y salud de colombianos, al igual que a los más vulnerables; es proteger el empleo y, por supuesto, definir agenda nacional de recuperación social y económica (1/2) — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 15, 2020

¿Comparte la idea de buscar crédito en el exterior para conseguir más recursos?



Es necesario y posible. La crisis y la recuperación necesitan divisas más allá de la moneda nacional. Colombia tiene muy buena reputación histórica en la banca multilateral. No le debe al Fondo Monetario Internacional, al contrario, tiene derecho a girar hasta un monto superior a 11 mil millones de dólares, y las reservas suman más de 52 mil millones de dólares.



Algunos congresistas de su partido proponen recortar el Congreso e invertir lo ahorrado en la reactivación de la economía, ¿cómo ve esa idea?



Llevamos muchos años en la propuesta de reducir el Congreso. Con la virtualidad puede funcionar mejor y con más control de opinión. Además, debería recortarse la burocracia innecesaria que se expandió en los últimos años. Esto necesita mucha determinación y fuerza, porque la mayoría de los consultores validan las ampliaciones burocráticas y no los recortes. Reafirmemos la tesis: menos Estado burocrático; más emprendimiento privado, y más Estado social.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA