'No tengo ninguna duda de que es una reacción Whitaker'

Este lunes el representante a la Cámara por el Partido ‘de la U’ John Jairo Cárdenas recibió una notificación en la cual le informaron que su visa para ingresar a Estados Unidos fue cancelada.

El representante, quien hizo parte de la comisión accidental de la Cámara que recomendó a la plenaria rechazar las seis objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aseguró que Estados Unidos tomó esta decisión después de que él contó a los medios de comunicación lo qué sucedió en el desayuno que sostuvieron los congresistas de esa comisión con el embajador Kevin Whitaker.



Según Cárdenas, el diplomático les dijo que al rechazar las objeciones se estaría poniendo en riesgo la cooperación de Estados Unidos a Colombia e incluso se habló de cancelar las visas de los representantes. No obstante, Whitaker pidió confidencialidad de la reunión.



En diálogo con EL TIEMPO Cárdenas explicó que no se dio cuenta de esta solicitud del embajador, pero que de igual manera lo que sucedió “es muy grave” y debía conocerse.



¿Cómo así que le cancelaron la visa? ¿Cómo pasó eso?



El pasado lunes recibí una comunicación de la sección consular de la embajada de Estados Unidos en la que dice de manera escueta: “Su visa no está vigente, hemos tomado la decisión de revocar su visa de ingreso a los Estados Unidos, nosotros nos abstenemos de explicar las razones por las que tomamos esta decisión. Si usted quiere pedir una cita lo puede hacer, pero le queremos advertir que esta decisión es irrevocable”.

Pero fue de la nada, usted tenía visa hace 30 años y no habría ninguna razón para revocarla…



Lo digo con toda la claridad, yo en mi vida pública nunca he estado incurso en nada raro. A mí no me pueden meter en nada raro, no tengo investigaciones, nunca he tenido investigación que me haya obligado a ir a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia, absolutamente nunca.



Esto ocurre después del desayuno con el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker. Usted aseguró que él les dijo que de rechazar las objeciones podrían perder las visas...



No tengo ninguna duda de que es una reacción del señor Kevin Whitaker de que yo me haya atrevido a airear públicamente lo que fue el contenido del desayuno con él.

Es evidente que el señor embajador queda muy mal parado con eso. Se trata de una cosa muy extraña, por no decir otra cosa, en el comportamiento de un diplomático que llama a congresistas a decirles cómo tienen que votar una ley. Hay que reconocer que esto es extravagante, que es una intervención completamente indebida.



Lo que el señor embajador nos estaba pidiendo era una locura. Él nos estaba pidiendo que actuáramos en contra de las sentencias de la Corte Constitucional.

Cuando le dijimos que no lo podíamos hacer nos dijo: “Pero no se queden de brazos cruzados, tiene que hacer algo”.



Finalmente, como lo he venido repitiendo, el embajador nos dijo que una decisión en el sentido de votar en contra de las objeciones del presidente Duque podría poner en riesgo la cooperación de los Estados Unidos a Colombia. El contenido de ese diálogo fue improcedente desde el punto de vista de lo que significa una presión, en mi opinión, indebida del embajador de los Estados Unidos.



Yo cuando salí a ventilar esto en los medios el señor embajador lo consideró como una violación a los protocolos de confidencialidad, y a eso se debió la decisión de revocatoria de la visa.



¿Pero después de la reunión se habló de que todo lo que había pasado era confidencial?



Quiero confesar con sinceridad, yo nunca capté eso. Nosotros después de que salimos de la reunión acordamos que hablaríamos del tema, pero que lo haríamos después de la votación en la Cámara.



Después escuché una entrevista del embajador en la que decía que nosotros habíamos violado la confidencialidad. Yo les pregunté a mis colegas si el embajador pidió que eso se mantuviera con carácter reservado y que fuera confidencia. Mis colegas me dijeron que sí, que él sí lo había manifestado.



Lo quiero decir con toda la sinceridad. Francamente no lo retuve, no interioricé que estábamos inhibidos para salir a ventilar públicamente lo que fue ese desayuno con el señor embajador.



¿Pero lo que ocurrió en ese desayuno debió quedarse en la confidencialidad?



Mi opinión, por supuesto, es negativa. Por eso salí y dije en los medios de comunicación lo que había pasado, porque me pareció grave. Es que es muy grave que el embajador de los Estados Unidos nos llame a nosotros a decirnos cómo es que tenemos que votar un proyecto de ley.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué viene?



Evidentemente creo que va a haber una reacción política por parte de un sector importante del país contra esto que, a todas luces, me parece a mí que no procede, que es una locura lo que se está haciendo.



Creo que el departamento de Estado finamente tendrá que tomar nota acerca de esta situación. Y no solamente vamos a proceder en Colombia, vamos a moveros también a nivel internacional.



