Martha Peralta: ‘Si no es la ponencia oficial, el Pacto votará negativa la pensional'

La senadora Martha Peralta, ponente de la reforma pensional y presidenta de la Comisión VII del Senado, habló con EL TIEMPO sobre lo que les espera a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro en esa corporación.



¿Cómo está el ambiente para el inicio del debate de la pensional, para el cual hay tres ponencias: positiva, alterna y de archivo?



Reforma pensional en la Comisión VII. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Hoy arranca el debate. Si en tal caso la de Gobierno no prospera, pues mi voto sería negativo para la sustitutiva o alterna. Esa disminuye el umbral a 1,5 salarios mínimos legales vigentes y eso lo que estaría haciendo es privatizar las pensiones de los colombianos y para eso no me voy a prestar.



Es decir, si no es la ponencia oficial, la que usted lidera, el Pacto votaría negativa esa reforma alterna?



Así es.

¿Cómo están las cuentas?



Esta ha sido una reforma más consensuada sobre la cual hemos tenido menos ruido alrededor, salvo el que hacen los fondos privados que quieren seguir administrando las pensiones de los colombianos y sus cotizaciones. Pero esperamos que pueda ser positivo y que podamos avanzar en el segundo debate. El escenario parece positivo, pero no hay certezas porque yo quisiera ver un ministro del Interior un poco más activo en su labor política al interior del Legislativo y a veces lo veo ausente.

¿Se van a ir a voto limpio en la plenaria por las ponencias?



Nos vamos a voto limpio.

El presidente Gustavo Petro en el acto de radicación de la reforma laboral. Foto: Presidencia

¿Cuáles son las diferencias que no lograron concertar?



Radica en la disminución del umbral, es decir, no bajarnos de los tres salarios mínimos. El segundo es que se puedan eliminar las competencias entre Colpensiones y los privados para que realmente no sigan como un paralelo en competencia sino que sean sistemas complementarios. Y, por supuesto, no estamos en la disposición de tocar la edad para pensionarse.



Cambiando de tema, ¿cómo avanzan las audiencias públicas de cara al tercer debate de la reforma de la salud en la Comisión VII, que usted preside?



Martha Peralta, senadora por el Pacto Histórico Foto: Congreso

Llevamos 10 audiencias. El 1.° de marzo estaremos en Cali y cerraremos en Bogotá las audiencias públicas. Es necesaria una reforma al sistema de salud y, por eso, hemos organizado para esta semana unas mesas técnicas que se van a desarrollar en la Comisión para que los distintos sectores puedan manifestar sus inquietudes técnicas para que la Comisión pueda tener más insumos para el debate.

¿Hay consenso entre los senadores para construir la ponencia?



El ambiente siempre se torna un poco difícil alrededor de cualquier reforma que se tramite o proyecto de ley de interés nacional. Estoy haciendo lo propio desde la presidencia de la Comisión, pero sí necesitamos que esto sea un trabajo mancomunado de la mano del Gobierno, de la mano del Ministerio, de la Supersalud y de toda la estructura de salud que tiene el Gobierno. No queremos es que esa carga de convencer, de motivar, de reafirmar pero, sobre todo, de contraargumentar, solo le quede a la presidencia de la Comisión, sino que sea un compromiso conjunto.



Si la reforma no está aprobada en junio, se hunde. ¿Cuándo comienza el debate?



Respetando las dinámicas propias de la posición, la segunda semana de marzo estemos arrancando el debate. Aquí no tanto es el inicio, sino que podamos ser capaces de constituir las mayorías que necesitamos.

*La Casa Editorial EL TIEMPO hace parte de un grupo de empresas que incluye una AFP.