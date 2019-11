‘Los congresistas tenemos buen sueldo, pero no solo nosotros’

La propuesta de bajar los sueldos de los congresistas volverá al Capitolio, pero esta vez de la mano del presidente del Congreso, el liberal Lidio García.



El congresista lanzó la idea hace unos días en medio de los reclamos sociales que han manifestado algunos sectores en el país.

Hace varios meses, una reforma constitucional que pretendía lo mismo se hundió de manera bochornosa en la Comisión Primera de la Cámara, cuando prácticamente todos los representantes pidieron marginarse de la discusión.



En diálogo con EL TIEMPO, García afirmó que la idea sería avanzar en el “congelamiento” de los sueldos de los congresistas mientras se tramita una enmienda a la Carta Política con ese propósito.



(Le puede interesar: ¿Cuánto ganan el presidente de la República y sus ministros?)



¿Cómo es la propuesta de que los congresistas se bajen el sueldo?



En una pregunta que me hacía un periodista, en el sentido de qué cuota daríamos los congresistas sobre los reclamos sociales que la gente está haciendo, recordé que en mi discurso de posesión como presidente del Congreso había hablado de bajar el sueldo de los congresistas. No ha sido por el paro, pero creo que es una buena oportunidad para hacer la propuesta nuevamente.



¿Y cómo la han tomado sus colegas?



Ha calado positivamente en muchos sectores del Senado y en algunos de la Cámara.



¿Y cómo se haría esta reducción del salario de los legisladores?



Eso se tiene que hacer a través de una reforma constitucional ya que estoy proponiendo que la reducción sea del 15 por ciento del salario, y para que puede quedar en firme debemos tramitar, nosotros mismos, una enmienda a la Carta Política. La idea es que llegado enero demos una muestra congelando el sueldo mientras se discute esta reforma constitucional (8 debates) y dejar el tema jurídicamente bien sentado.



(Le sugerimos leer: Si no es congresista, ¿qué debe ser para ganar $ 34,7 millones?)



¿Cómo sería esto de la congelación previa del salario?



Sí, eso está en la propuesta: congelar los sueldos mientras se hace la reforma constitucional y que los congresistas vayamos dando una muestra de compromiso con esa iniciativa. Esas son propuestas mías y espero que sean acogidas.



¿Y cómo ha visto la reacción en el país ante esta idea?



Mucha gente lo ha tomado como demagogia y critican al Congreso porque tenemos un buen sueldo, y no es mentira, los congresistas tenemos un buen sueldo, pero no solo nosotros. Si se miran otros sectores en el país, sucede algo similar. Hay que mirar cuánto se ganan los directores de las cámaras de comercio en algunas partes del país o el presidente de la Federación de Cafeteros, que se ganan 100 o 105 millones de pesos, eso es una locura.



¿Qué mensaje le quiere dar al país con esta propuesta?



Esto es una cuota en el momento social del país. No lo veo como una solución, sino como un gesto nuestro. Y que esos recursos, luego de determinado tiempo de ahorro, puedan ser destinados para hacer un hospital o una escuela en una zona olvidada del país, pero que quede especificado en un proyecto y no que se vaya para el presupuesto nacional.



¿Esta reducción de los sueldos de los congresistas impactaría otros salarios de altos servidores del Estado?



La base de varios salarios en el Estado son los cuarenta salarios mínimos que tenemos de sueldo los congresistas. En ese rango pueden entrar magistrados, el mismo Presidente de la República y muchas personalidades y servidores públicos. Yo sé que no es fácil y que de pronto puede generar muchas divisiones y me puede causar problemas a mí como presidente del Congreso, pero es algo que ha pedido el país durante mucho tiempo y creo que podemos dar un paso adelante con eso.

REDACCIÓN POLÍTICA

​@PolíticaET

​redaccionpolitica@eltiempo.com.co