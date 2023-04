El representante a la Cámara Heráclito Landinez reflexiona sobre el hundimiento de la reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro, Dice que no es necesario presentar nuevamente una iniciativa similar. Además, señala que es inconveniente reformar la política haciendo constituyentes -como dijo Piedad Córdoba-, sino que se debe hacer dando ejemplo de que se puede hacer política de una manera diferente.



Sobre el futuro de las reformas, dijo que en los partidos tradicionales prima "la dictadura del bolígrafo", un argumento por el que no apoyaron la reforma política los partidos tradicionales, pero a la hora de votar las reformas es "el bolígrafo de los jefes de los partidos el que decide".



(Además: La confesión de Prada: 'Me tomó por sorpresa radicación de la ponencia de salud')

"Creo que le haría muy bien al país y al Congreso, hablando de independencia de poderes, que los presidentes de los partidos dejaran de usas sus polígrafos para amenazar a los congresistas y dejaran que la bancada, de manera autónoma, definiera si acompaña o no al Gobierno", afirmó.

Usted fue ponente de la reforma política, que fue retirada pero en la práctica se hundió. Este hecho ha sido calificado como la primera gran derrota del Gobierno en el Congreso. ¿Por qué se cayó la reforma?



Que el Congreso, que está compuesto por políticos, reforme la política, es muy difícil. Es difícil que cambien las formas de hacer política con las cuales fueron elegidos va a ser muy difícil para los actuales congresistas porque la mayoría viene de esta tradición política y cambiarla no es un proceso fácil. El eje central para cambiar la política es transformarla desde la elección de los miembros de las corporaciones públicas.

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras rompe la ponencia de la reforma política. Foto: Prensa Roy Barreras

¿Y cómo cambiarla?



Cambiar la forma es cambiar la lista abierta a una lista cerrada, paritaria y de género. En las listas abiertas de hoy hay un límite del 30 por ciento de mujeres. En las cerradas, que se proponía era el 50 por ciento de mujeres. En las abiertas, los candidatos compiten entre sí, pero en una cerrada, todos tienen que compartir una ideología, de partido y, por eso, se hacen las listas cerradas. Además, propusimos financiación de 100 por ciento estatal las campañas políticas. En las abiertas, la financiación es privada y algo público. No solo se compite por los electores, también competían por recursos.



(En contexto: Así se hundió la reforma política, primer gran revés legislativo de Petro y Roy)

¿Por qué la resistencia de los congresistas?



Le voy a poner un ejemplo. En el Partido Liberal fueron elegidos 14 senadores, 11 hombres y tres mujeres. Si pasáramos a listas paritarias y de género, el senador 13 ya no sería el 13 sino que iría en la lista en el 26, porque la mitad tiene que ser mujeres. Para sanjar esa diferencia acordamos que la elección y listas cerradas, paritarias de género comenzaran a aplicarse en el 2030, pero aun así no estuvieron de acuerdo. Tampoco estuvieron de acuerdo en limitación de los periodos, que máximo fueran tres periodos, porque en el Congreso hay personas que duran hasta 30 años.

Desde la bancada del @PactoHistorico en @CamaraColombia hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que en el próximo debate de la Reforma Política el proyecto sea archivado. #RenovandoLaPolítica



Comparto comunicado a la opinión pública 👇 pic.twitter.com/cbrqqK4PGL — HERACLITO LANDINEZ S (@HERACLITOL) March 23, 2023

Hubo polémica por el artículo que permitía a los congresistas ser ministros...



La propuesta inicial reconocía que iba a haber buenos congresistas que pudieran hacer parte del Gobierno, que pudieran irse al Gobierno porque eran buenos, porque el Ejecutivo los necesitaba. Pero en la concepción de nosotros es que si usted quiere ser ministro, renuncia y se va, no vuelve al Congreso. Pero en la modificación que hicieron para la ponencia: usted puede irse, pero puede volver. Eso sí es puerta giratoria.



(Le puede interesar: ‘Esto ya está roto’: Ariel Ávila sobre la coalición de gobierno de Gustavo Petro)

Si era un proyecto del Gobierno, ¿cómo es que se desnaturaliza de esa manera?



El presidente cuando vio que el tema era lo que él había presentado decidió retirarlo. Lo ponentes son autónomos para modificar la ponencia, para presentar la ponencia y ellos decidieron firmarla. Con excepción de Fabio Amín, quien dejó unas constancias.

Facebook Twitter Linkedin

Radicación de la reforma política. Foto: Ministro de Interior, Alfonso Prada

¿Quién metió esos artículos polémicos? Ustedes en Cámara dicen que fueron Roy Barreras y Ariel Ávila. Roy dice que fue Ariel y Ariel dice que eso ya estaba en el proyecto...



Para ver quién incluyó eso en la ponencia, hay que ver quien firmó la ponencia. Ahí firmaron cuatro personas: Ariel, Roy, Julián Gallo (Comunes) y Fabio Amín, quien dejó constancia de que no estaba de acuerdo con los cambios. Ahí está la respuesta.



(Lea también: Las cartas que se juega el gobierno Petro ante crisis de aplanadora en Congreso)

¿Cómo hacer entonces la transformación de la política? ¿Cómo buscar los consensos para hacer una reforma política?



Creo que lo que hay que hacer es que, indudablemente, el Estado actúe para evitar la corrupción electoral. Que la Fiscalía, la Procuraduría tienen que actuar para evitar compra de votos, tienen que actuar para evitar constreñimiento al elector, para evitar que exista fraude o algunas conductas en la Registraduría. Tenemos hoy todas las herramientas jurídicas para evitar eso. Se podría evitar con la financiación estatal, pero hoy, la Fiscalía y el señor Fiscal en vez de estar haciendo política, debería de estar vigilando los procesos electorales. Él está como un actor político más, pero debería de estar pendiente de cómo está funcionando y cómo va a organizarse toda la campaña política y evitar que ingresen recursos del narcotráfico para las campañas.

¿Y desde los políticos?



Creo que los partidos congresistas tenemos la responsabilidad de mostrarles a los colombianos que se puede hacer política de manera transparente, que se puede hacer política con un ideario colectivo, común, para todos los candidatos. Si los partidos progresistas, el Pacto Histórico, como lo ha estado demostrando, somos coherentes como lo planteamos, como lo que estamos haciendo y actuamos en coherencia, los ciudadanos pueden ver que se puede hacer la política decente. Cuando pase eso, yo creo que estamos ayudando a cambiar la política. Cuando el Pacto sacó el 50 por ciento de mujeres en las listas al Congreso, está demostrando al país que hay política nueva, que se puede. Es demostrar que en el ejercicio como congresistas hacemos la tarea bien, creo que es muy importante.



(Siga leyendo: ¿Qué viene para el Conservador tras radicación de ponencia de reforma de salud?)

Facebook Twitter Linkedin

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landínez. Foto: Prensa Heráclito Landínez

Se ha hablado de convocar a constituyente para reformar la política. Y lo hizo Piedad Córdoba, quien es del Pacto. ¿Esa es la solución?



Salidas por fuera del marco constitucional no son las apropiadas en un momento como este que pide el país. No hay que convocar ni a plebiscitos, ni a referendos ni a una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que la discusión tiene que darse sobre la mesa, los partidos del Pacto Histórico tienen que demostrarle al país que estamos haciendo las cosas bien, que se elige gente decente. Aquí en el Congreso hay críticas a algunos pocos parlamentarios de nosotros porque son jóvenes o porque son inexpertos, pero nadie puede señalar a representantes del Pacto y decir que son deshonestos y que con corruptos. Es una muestra que se puede hacer política con gente buena.

Prada y Roy dicen que volverán a presentar una reforma. ¿Hay ambiente para esto en estos cuatro años?



No es conveniente presentar de nuevo esta reforma, yo creo que el Pacto Histórico tiene que fortalecerse como un solo partido, que no existan 11 sino un gran partido, que es de centro hacia la izquierda y que con su actuar le muestre a los colombianos que se hace política de manera decente, que lleguen más mujeres al Congreso, más jóvenes, más raizales, más indígenas, más afros y, solo con eso, estamos cambiando la política.



(En otras noticias: ¿Se le rebelaron a Vargas Lleras en Cambio Radical por el cannabis? / En Secreto)

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada y Heráclito Landinez. Foto: Prensa Cámara

Ustedes le pidieron al Presidente que retirara la reforma, cuyo principal promotor era Roy. ¿Eso también es un mensaje para el presidente del Congreso? ¿Cómo está la relación entre las bases del Pacto y con Roy, con quien muchos de la coalición tienen reparos porque no lo ven como uno de los suyos sino como un político tradicional?



El Pacto Histórico es una coalición de diferentes partidos y de diferentes tendencias. Hay una tendencia grande, mayoritaria, que es de Petro. Petro llegaron otros sectores como Roy y Benedetti, entre otras figuras de la política tradicional que se sumaron e hicimos un Pacto. Roy Barreras es un hombre importante en el procedimiento legislativo en el Congreso, no solamente del Pacto sino del mismo Congreso. Sigue siendo del Pacto, es fundamental en el Pacto aun cuando tiene y hay diferencias con él de diferentes vertientes del Pacto.

¿Cómo se están moviendo de cara a las regionales? Los otros partidos se están moviendo bastante, pero uno los siente a ustedes quietos



Lo que pasa a nivel nacional y la muestra de las reformas será parte del ideario del Pacto Histórico para llevar a las regionales. Las regionales no son algo aislado ni excluyente ni excluido de lo que pasa en la nación. Lo que pasa en la nación y lo que pasa en las regionales es una continuación de lo que pasa en el Congreso, en el Gobierno y en eso nosotros estamos concentrados. No es que lo estemos descuidando. No estaría bien que saliera de gira el Pacto por todo el país cuando tenemos acá las grandes discusiones.



(Le recomendamos: ¿Se rebelaron congresistas conservadores y de la U y apoyarán reforma de salud?)

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

(En contexto: ¿Para dónde van los 28 votos de los ‘verdes’ en la reforma de la salud de Petro?)

¿Van a sacar adelante las reformas? Las cuentas no son muy claras.



Hablando de la reforma política, los que se oponían a las listas cerradas decían: nosotros no votamos por listas cerradas porque la dictadura del bolígrafo va a decir quiénes son los candidatos. Pero hoy, César Gaviria, Efraín Cepeda, Dilian Francisca y Vargas Lleras son quienes dicen que no van a votar la reforma de la salud. Aquí está operando el bolígrafo. Es contradictorio. Creo que le haría muy bien al país y al Congreso, hablando de independencia de poderes, que los presidentes de los partidos dejaran de usas sus polígrafos para amenazar a los congresistas y dejaran que la bancada, de manera autónoma, definiera si acompaña o no al Gobierno. La bancada, no el bolígrafo del presidente Gaviria. Pero si hoy, la dictadura del bolígrafo decide cuál reforma acompañar y cuál no, los partidos no tienen futuro.

¿Cómo analiza la figura de la ministra de Salud, Carolina Corcho, a quien varios sectores la califican como muy radical? ¿Cómo la ve para los debates?



La ministra Corcho está defendiendo la propuesta del Pacto Histórico en la cual los jefes de los partidos no están de acuerdo. La propuesta que ganó fue la propuesta del Pacto. Ella está enarbolando las banderas de los colombianos que votaron por Petro, que los que perdieron, los directivos de los partidos que estaban con Rodolfo Hernández, están en contra. Ellos perdieron, nosotros ganamos, y ellos están contra nosotros.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA