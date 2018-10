'Acuerdo sobre JEP puede ser inicio de un nuevo panorama político'

El senador liberal Luis Fernando Velasco, uno de los artífices de la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Gustavo Petro, Iván Cepeda y miembros de la bancada de la Farc para definir el juzgamiento de los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), celebró que estos sectores opuestos llegaron a un acuerdo, que puede ser el inicio de un nuevo panorama político en Colombia.

Velasco, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que este acuerdo es un acto de legitimación de estos sectores a la justicia transicional, uno de los pilares del acuerdo entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano.



¿Usted cree que la cumbre que se realizó este martes que permitió el acuerdo para el juzgamiento de los militares entre el uribismo y las izquierdas, entre otros, abre un espacio de un nuevo diálogo político en el país?



Lo voy a resumir con una frase del señor expresidente Álvaro Uribe cuando se cerró la votación, de una manera amable se acercó a saludarme y me dijo: senador Velasco, espero que sea el primer de muchos acuerdos que se necesitan en el país.

Y fue algo parecido a lo que dijo Gustavo Petro. Me dijo: Luis Fernando, reconozco lo que se ha logrado. No sé si fui ingenuo o no, pero este país necesita que nos hablemos más y nos escuchemos más. Sí creo que lo que logramos cambia totalmente la manera como en los últimos años nos veníamos relacionando.



Primero porque nos escuchamos, segundo porque fuimos capaces de plantear diferencias y, tercero, porque a pesar del duro y algunas veces ácido debate político, fuimos capaces de llegar a un acuerdo.



¿Usted ve dispuesto al expresidente Uribe a seguir avanzando en un diálogo en cuestión de temas importantes de país?



Estoy seguro que no solo el expresidente Uribe, también los líderes de la oposición están dispuestos. La noticia no es solo ver sentado al expresidente Uribe con unos señores exguerrilleros de las Farc, que hoy son senadores, dialogando. Aunque con ellos no pudimos llegar al acuerdo, aportaron y estuvieron en el debate. Hablamos y hasta el último momento ellos reconocieron que era un espacio inédito muy importante.



El acuerdo también lo firmó un hombre que acaba de sacar ocho millones de votos y que significó la oposición en este país. El acuerdo lo firmaron grupos independientes, partidos que no están con el Gobierno, partidos de Gobierno y partidos que están en la oposición. Es un acuerdo muy amplio.

¿Cree que el acuerdo de hoy, más allá de lo puntual, termina fortaleciendo el acuerdo de paz y a la misma JEP?



Claro. Entiendo que los miembros del Centro Democrático tengan diferencias con la JEP y tengan críticas, pero el solo hecho de haber votado un proyecto para modificar este esquema y hacer un acuerdo con las fuerzas que defendimos el acuerdo de paz, ese solo hecho es una legitimación muy grande que recibe la Justicia Especial para la Paz.



Esperamos que así lo entiendan sus miembros, los señores magistrados, que no fue un acuerdo en contra de ellos. Es un acuerdo para crecer la legitimidad política e interna que tiene esa justicia.



Si este país pudo hoy lograr un acuerdo entre sectores antagónicos que veían la paz desde dos puntos de vista distintos, que es el tema más sensible de las últimas décadas, ¿se podrán intentar acuerdos de agenda de país de otra dimensión?



Es que es la obligación. Este país quiere ver gente que ayude a que no polaricemos más. Este país quiere ver gente que construya puentes, no que construya muros. Este país tiene que ir hacia allá.



Arrancamos en el tema tal vez más complejo y si fuimos capaces de hacer un acuerdo en el tema que más nos ha dividido, yo sí creo que vamos a ser capaces de construir otros acuerdos en temas sensibles, pero que muy seguramente no nos dividen tanto.



Ya en lo puntual, ¿en qué consiste el acuerdo logrado sobre el juzgamiento de militares en la JEP?



Primero, una cosa interesante, no solo es juzgamiento a militares, es un fortalecimiento de la JEP.

Había dos grandes desconfianzas, eso hay que decirlo con toda claridad, con toda honestidad. La primera gran desconfianza era la actual composición de la JEP. Juristas, en mi concepto, de muy alta vanidad, pero un porcentaje importante del país y una fuerza política que representa al menos a la mitad de los colombianos, como el Centro Democrático y sus aliados, tenían reservas.



¿Cómo superar esas reservas? Se superan esas reservas en el momento en que permitimos que no solo sean los actuales magistrados de la JEP sino que lleguen otros 14 magistrados cuyo origen sea institucional nacional y serán postulados por el Consejo Superior de la Judicatura, el señor Procurador General de la Nación y un delegado del Consejo Intersectorial de Justicia, o sea los delegados de las altas cortes.



Y lo segundo, había otro gran temor que le comenzamos a buscar salida, y es que cuando una persona se acerca a reconocer verdad termina incriminándose. Yo le tengo mucho temor a las autoincriminaciones, especialmente cuando las autoincriminaciones significan inmediatamente una rebaja sensible de penas, porque algunas podrán ser sinceras pero otras no.



Entonces qué es lo que nosotros pedimos, o qué fue lo que nosotros construimos en el acuerdo: un mecanismo para que la persona que se autoincrimine y que su sola declaración no sea plena prueba y necesite presentar otro tipo de pruebas que nos lleven a pensar que lo que él ha dicho es cierto, especialmente si esa autoincriminación afecta a terceros.

Este acuerdo político de hoy, ¿cuándo estará implementado? ¿Cuándo los militares podrán ser sometidos al juzgamiento con estas nuevas reglas de juego?



Ese es un acto legislativo que, si todo sale bien, y esperamos que así sea, el otro año estará aprobado y es de efecto inmediato.



¿Y eso implicaría que los militares que están hoy en la JEP se congelen los procesos o qué puede pasar?

​

No, los procesos continúan. No hay congelación de procesos. Muy seguramente en junio del otro año está aprobado este acto legislativo y después de ser aprobado viene, básicamente, la planeación de los tribunales, el nombramiento y se inicia.

Entonces más bien diría que si nos va bien, estas nuevas reglas de juego estarán en plena vigencia en diciembre del próximo año.



