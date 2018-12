‘En un gobierno puede haber representación sin servilismos’

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, planteó la posibilidad de que al gobierno del presidente Iván Duque lleguen “profesionales muy destacados” que tengan “una filiación política definida” en “representación” de los partidos políticos sin que esto signifique corrupción ni “servilismos políticos”.

En diálogo con EL TIEMPO, Macías, quien preside el Senado a nombre del Centro Democrático, dijo que la oposición no se puede quejar por “falta de garantías” y que senadores como Antonio Sanguino y Gustavo Petro son “injustos” en sus quejas.



¿Qué balance hace del primer periodo de sesiones?



El balance es bueno teniendo en cuenta que hoy tenemos un Congreso diferente, en el cual están sentados, por primera vez, los representantes de una organización subversiva y el candidato perdedor de las elecciones presidenciales; además, el presidente Iván Duque ha puesto en marcha un modelo diferente en las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, lo que implica que haya un cambio fundamental en el trabajo legislativo. Con este nuevo Congreso salieron adelante los más importantes proyectos de la agenda legislativa planteada por el Gobierno y los partidos.

Dicen que no fue favorable para el Gobierno...

Pienso que al Gobierno le fue muy bien en el Congreso porque sacó adelante el presupuesto del año entrante mejorado y superior al que radicó el gobierno anterior; salió aprobado el más alto presupuesto de regalías desde cuando se modificó el sistema; se prorrogó la ley de orden público, como la planteó el Gobierno; se aprobó la ley de financiamiento, con los cambios que trabajó el Congreso conjuntamente con el Gobierno; el Legislativo sacó el proyecto que le entrega nuevas herramientas a la Superintendencia de Salud; salvó sus proyectos anticorrupción y la reforma política.



¿Espera que la reunión prevista para finales de enero entre el Gobierno y los partidos destrabe normas que están estancadas?

Más que destrabar iniciativas, creo que servirá para oxigenar las relaciones del Gobierno con el Congreso. Vienen el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años y algunas reformas importantes, como la reforma electoral y mejorar la reforma política. Esas reuniones serán de vital importancia.

¿La participación de los partidos políticos en los gobiernos es sinónimo de corrupción?



La representación política no necesariamente implica que haya cuotas políticas en un gobierno ni favores particulares. Puede haber representación en el gobierno sin que haya delegaciones o delegados o fichas políticas de los partidos.



¿Entonces, cómo debe ser la representación de los partidos?



Hay profesionales muy destacados que tienen una filiación política definida e identidad con un partido, pero necesariamente no son aquellos militantes que en un cargo se convierten en agentes oficiosos de determinados intereses particulares o políticos. Es decir, en un gobierno puede haber representación política sin servilismos políticos.



¿Por qué el Congreso modificó tan radicalmente la ley de financiamiento?



De la ley de financiamiento solo se puede modificar aquello que tenga el visto bueno del Gobierno; sin embargo, el ministro de Hacienda, autorizado por el presidente Duque, escuchó y fue muy receptivo con los congresistas, quienes a su vez fueron muy juiciosos en el estudio y trabajo de ese proyecto, razón por la cual finalmente resultó una buena ley.



La oposición dice que usted no les da garantías, ¿es cierto?



De lo que menos se puede quejar la oposición es por falta de garantías. De los cinco debates de control político que se realizaron en el primer período de sesiones, cuatro de los agendados fueron de la oposición, cuando hay más de quince aprobados. En el uso de la palabra, inclusive las bancadas de gobierno e independientes se quejan porque, según ellos, a los de la oposición les doy la palabra demasiado tiempo. Entonces, no podemos confundir garantías con privilegios.



Pero senadores como Antonio Sanguino y Gustavo Petro han sido muy duros en las críticas…



Ellos están entre los senadores a quienes más se les dan garantías. Considero que si se quejan, son injustos.



¿Cuál será la principal apuesta del Congreso para el próximo año?



Vienen, entre otras iniciativas, la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años, y eso constituye un gran compromiso y un enorme reto con el país.



