Decir que uribismo se tomó la Comisión de Acusación es un 'exabrupto'

Cero impunidad y cero persecución política. Estas son las dos banderas del representante por el Centro Democrático Ricardo Ferro para presidir la Comisión de Acusación de la Cámara, dignidad en la que está desde hace dos meses.



En diálogo con EL TIEMPO, Ferro negó que el uribismo se haya tomado la célula congresional, como lo han sugerido algunos sectores por los pasillos del Capitolio tras la apertura de investigaciones contra la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares.

Para el congresista, los representantes del Centro Democrático en la Comisión solamente son 4 y se necesita el voto de los 16 para tomar decisiones en su interior.



¿Cuál es el panorama que encontró en la Comisión de Acusación cuando llegó y cuál es el que ve ahora, dos meses después?



La Comisión se encontraba en una interinidad por cuenta de las dificultades que atravesaba el presidente de la misma, que era Luis Emilio Tovar, razón por la cual no se había podido sesionar en los últimos meses tal y como se debería.



¿Cuando llegó a la Presidencia también tenía dudas de la eficiencia de la Comisión de Acusación?



Cuando llegué a la Comisión me comprometí con dos líneas de trabajo: por un lado, a buscar que la Comisión pudiera avanzar más rápidamente, para lo cual he procurado citar más seguido teniendo en cuenta que muchas de las decisiones que se deben tomar deben ser por el pleno de la misma. Y, por otro lado, buscar que la Comisión no sea vista como una aliada de la impunidad, pero tampoco que se dedique a la persecución política.

Ha llamado la atención que tres de los procesos en la Comisión (el de Patricia Linares, uno de Iván Duque y otro sobre Juan Manuel Santos) estén en cabeza suya, ¿les dará garantías a estos aforados?



Para esos tres y para los más de 1.040 procesos que está llevando la Comisión. El expresidente Juan Manuel Santos tiene 61 procesos en la Comisión; los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tienen 15 procesos y el actual presidente Iván Duque tiene 16 procesos. Esto significa que hay representantes que están investigando en otros procesos contra estos tres aforados. De los 15 procesos que hay contra magistrados de la JEP, por ejemplo, yo llevo uno. Esto es para que desmitifiquemos el tema de que hay unos aforados que están siendo investigados exclusivamente por algunos representantes. No. Aquí somos 16 representantes y a todos los toca, dentro del reparto, todo tipo de procesos.



¿Se siente presionado teniendo tres procesos de tan alto impacto?



Todos los procesos son de personas muy importantes y todos son importantes. Yo quisiera, en este momento, poderle decir a la opinión pública, no que no haya denuncias, pero que ojalá ninguno de los aforados estuviera siendo investigado. Estamos hablando de personas que tienen una connotación muy importante para el país, que deberían tener una conducta ejemplar. Es que estamos hablando de los presidentes de la República, de los fiscales generales, de los magistrados de las altas cortes y de los de la JEP.



Para muchos sectores políticos el hecho de que usted, un congresista del Centro Democrático, esté al frente de esos tres procesos es una maniobra del uribismo para apoderarse de la Comisión, ¿qué responder a eso?



Decirles que somos cuatro representantes del Centro Democrático en la Comisión de Acusación de 16, es decir la cuarta parte, el 25 por ciento de esta instancia. Tomarse la Comisión es un exabrupto de quienes dicen esto. Y decirle a la ciudadanía que, independiente de que haya representantes que sean de un partido político o de otro y que estén investigando a un presidente que haya sido de una colectividad u otra, pueden tener la tranquilidad de que la Comisión actúa en derecho. Aquí no es que un representante o un partido a título individual puedan tomar decisiones por la Comisión y que conlleven a que el día de mañana se le vaya a levantar en fuero a un funcionario. No. Aquí tendrá el pleno de la Comisión, los 16 representantes, que reunirse para tomar esas decisiones de fondo. No son uno, o dos, o tres congresistas los que toman esas determinaciones.



¿Esto significa que el uribismo no tendrá ninguna influencia en la Comisión de Acusación?



A mí se me hace que está salido de contexto pensar en eso.



Hay procesos contra magistrados de la JEP en los que el procurador Fernando Carrillo ha dicho que estará vigilante a que se den garantías, ¿le teme a esa advertencia?



Por el contrario, me parece espectacular, maravilloso que el señor Procurador y el Ministerio Público estén atentos a todos los procesos que hay en la Comisión. Es que eso es necesario. Aquí lo necesario es que el país conozca la verdad y eso es lo que busco como Presidente de la Comisión: que en todos los procesos se sepa la verdad.



¿Qué opinión le merece que el senador Roy Barreras haya dicho que la investigación contra Patricia Linares es una “retaliación” del uribismo contra la JEP?



No voy a entrar a controvertir los comentarios que tengan algunas personas con respecto a las tareas que ejerce la Comisión de Acusación. Cuando se abrió ese proceso yo recibí muchas críticas de diferentes críticas y a mí no salió a defenderme alguien de mi partido ni el Presidente de la República ni el expresidente Uribe ni los congresistas de mi bancada ni la presidenta de mi colectividad, sino el Presidente de la Cámara de Representantes. Cuando me llegaron esas comunicaciones, él dio respuesta a esas críticas diciendo algo que es obvio: la obligación que tiene la Comisión de Acusación cuando llega una denuncia es precisamente abrir una investigación previa para entrar a determinar si lo que se dice en la denuncia es cierto o no y eso fue lo que yo hice.



Iván Cepeda, quien denunció al presidente Duque por haber presentado las objeciones a la JEP, dice que usted le hizo campaña a Duque y que por eso no será “imparcial” en ese proceso, ¿qué responder a eso?



En cuanto a las investigaciones que están a mi cargo debo decir que tengo procesos sobre muchos aforados, independientemente de mi filiación política mi obligación es actuar en derecho y es lo que he hecho y lo que seguiré haciendo.



¿No cree que se ve un poco mal que quien investigue al actual presidente sea alguien de su mismo partido?



Eso sería tanto como que en otras investigaciones, cuando hay representantes de otros partidos en los que estuvieron otros expresidentes, ellos tampoco podrían investigarlos por el hecho de pertenecer a la misma colectividad. Y aquí no es que la última palabra la tenga el representante investigador, porque él llega hasta el momento en que presenta su escrito calificatorio al pleno de la Comisión y si este no lo aprueba, el Presidente de esta célula congresional tiene la obligación de cambiar ese representante investigador para que otro realice la indagación, ya que la que hizo el primero no fue aprobada.



¿Cuál es su meta cuando deje la Presidencia de la Comisión de Acusación?



Que la Comisión de Acusación siga comprometida en la lucha contra la corrupción y la impunidad y que la gente vea una instancia comprometida en ese sentido.



POLÍTICA