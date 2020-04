'Vamos a trabajar, por lo menos durante el próximo año, con tapabocas'

Masificación de los test de memoria inmunológica y distribución gratuita de 50 millones de tapabocas al mes son las propuestas que hace el médico y senador Roy Barreras desde el partido de ‘la U’.



En diálogo con EL TIEMPO, Barreras destacó que la mayoría de los líderes políticos ha entendido que, por el momento, lo más importante es proponer soluciones.

Además de congresista usted es médico, ¿cómo ha visto el tema de esta pandemia?



Los primero es que hay que felicitar a los colombianos. La cuarentena o confinamiento ha sido eficaz gracias a la disciplina de los colombianos y por eso ha podido disminuirse el número de contagios y cada persona que se ha quedado en casa puede tener la certeza de que ha salvado vidas. Lo único eficaz en el mundo hoy para detener el contagio del virus es la cuarentena. No existe ni vacuna ni medicamentos probados.



¿Qué opina de la actitud de los partidos políticos en esta emergencia?



Creo que la inmensa mayoría de los dirigentes políticos hemos entendido que frente a esta pandemia, que es una amenaza para todos, lo que corresponde es hacer lo posible para ayudar, proponer, intentar que entre todos podamos derrotar esta amenaza y recuperar nuestras vidas y nuestra dinámica en el menor tiempo posible, que no será antes de tres o cuatro meses, que es cuando podamos dominar los picos de la enfermedad. Todos los demás debates, muy profundos y con grandes diferencias ideológicas, quedan aplazados hasta que superemos la pandemia.



¿Qué tan fuerte cree que vaya a ser el impacto económico y social de esta pandemia?



El impacto va a ser enorme, porque la pandemia ha desnudado unas grandes lacras sociales que nos han acompañado durante décadas: la inequidad, la desigualdad social, la falta de oportunidades, la informalidad laboral, la gente que está en el rebusque, el abandono del campo, la precariedad de las zonas suburbanas, todo eso ha sido sostenido de manera precaria a través de subsidios y de la capacidad de cada colombiano de rebuscarse, pero cuando la gente se ve encerrada ante una pandemia, los subsidios son insostenibles en el tiempo y la capacidad de rebusque queda anulada. Esto nos puede plantear una nueva realidad: pasada esta pandemia habrá una oportunidad única para construir una nueva sociedad solidaria.

¿Cree que esta crisis amerite una reforma tributaria en el largo plazo?



Hay algunas organizaciones gremiales del Valle que están proponiendo algo muy práctico: como evidentemente se necesita redistribuir la economía hacia los sectores más vulnerables e informales, que antes de discutir una nueva reforma tributaria, se aplacen los efectos de la anterior reforma tributaria durante un par de años, con lo que se evitan una serie de exenciones que la economía de guerra que tenemos que reconstruir. Hay sectores económicos privilegiados que han ganado billones y simplemente la nueva economía no se va a permitir esos lujos e inequidades. Creo que sí habrá que hacer una reforma tributaria, pero podría comenzarse aplazando los efectos de la última que se tramitó.



Desde su punto de vista sanitario, ¿qué caminos se podrían tomar para superar esta crisis?



Tenemos dos semanas, de aquí al primero de mayo, para hacer dos cosas: la masificación de los test con la metodología que se denomina ‘elisa’. Son los test que se denominan serológicos o de anticuerpos o de sangre o de memoria inmunológica. Estos test no son las pruebas moleculares del PCR. La masificación de estos test le ayudarán al Gobierno a que tenga datos precisos que le permitan tomar decisiones inteligentes que le permitan reactivar la economía sin que nos cueste la vida. La cuarentena no puede ser eterna, pero la muerte sí lo es. No podemos tener el país encerrado porque las consecuencias económicas serían terribles.

El país recibe una avalancha cotidiana sobre muertes que tiene a la gente presa del pánico. Creo que hay que empezar a entender que, como la cuarentena no es eterna, sectores específicos de la población podrán salir a trabajar protegidos e identificados gracias a estos test masivos. Esta propuesta que hace mi partido, porque estoy respaldado por él, es que se financien y se subsidien 52 laboratorios de universidades públicas y privadas que existen ya en Colombia capaces de hacer los test. No se necesita importar reactivos para estos test. Hay la tecnología en Colombia para hacerlos, pero se necesita que les inyecten recursos para que esas universidades puedan practicar esas pruebas en las ciudades capitales del país.

¿Y qué sería lo otros que, a su juicio, se debería hacer en materia sanitaria?



La segunda propuesta es mucho más sencilla, pero es salvadora de la economía y de la vida: los colombianos tendremos que acostumbrarnos a que vamos a trabajar, por lo menos durante el próximo año, con tapabocas.



¿Por qué?



Hay que recordar que este virus se transmite es a través de las gotitas de saliva, no de otra manera. Cuando le decimos a la gente que se lave las manos o que limpie las barandas es porque las gotitas de saliva han caído allí y al tocarlas la gente vuelve a metérselas al cuerpo. Eso quiere decir que el aislamiento más eficaz es taparse la boca y la nariz. Por esto, hay que fabricar e importar 50 millones de tapabocas por mes para repartir gratis a los colombianos en las calles a través de la Fuerza Pública. Si el Gobierno toma la decisión de flexibilizar la cuarentena durante el mes de mayo será necesario que todo aquel que salga a trabajar, que coja el transporte público, que vaya a la fábrica o la oficina tenga tapabocas.



