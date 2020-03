'Yo estoy más cerca de Gustavo Petro': Ángela Robledo

Ángela María Robledo se posesionó en la Cámara de Representantes el 20 de julio de 2018, estrenando el Estatuto de la Oposición, al haber obtenido la segunda votación más alta en las pasadas elecciones a la Presidencia, como fórmula de Gustavo Petro.



Sin embargo, el Consejo de Estado anuló en noviembre la resolución que la designó como congresista. Este martes, el Consejo de Estado le devolvió la curul.



EL TIEMPO habló con la militante de la Colombia Humana.

¿Cómo se siente?

Muy bien, muy contenta y feliz con la decisión del Consejo de Estado, se revoca la decisión que se tomó hace casi un año. Estamos felices porque sentimos que se hizo justicia, yo me siento reparada no solo políticamente sino por lo que significa esa curul, la curul de la paz, de la oposición. Más de 8 millones de votos que sacamos Gustavo Petro y yo. Me siento reparada éticamente.



¿Cómo tomó la decisión del Consejo el año pasado?

Esa decisión el año pasado para mí y para mi vida fue muy dura, yo la sentía muy injusta y sabía que estaba la institución de por medio, y hay que respetarla, pero tenía muchas preguntas. Yo creo que este fallo de la sala segunda que le pide a la sala quinta que es la que anula mi credencial, que revise ese fallo, me reivindica y reivindica la justicia en Colombia.



¿Cuándo empieza de nuevo en la Cámara?

Mañana nos notificamos en el Consejo de Estado y yo tendré que indagar sobre cuáles son los trámites de procedimiento para saber cuándo me puedo posicionar. Lo más importante es que se recupera la curul de la paz, se reconoce el valor del estatuto de la oposición, se dice que no tenía y no estaba en doble militancia, eso a mí me alegra profundamente. El Congreso recupera la voz de una feminista que ha levantado allí su tarea y sus voces muchas veces para pedir y exigir garantías para los derechos de las mujeres: políticos, económicos, culturales, sociales.



¿Su oficina está libre?

La UTL se acabó y la ‘Minga’, como la llamo yo, ellos y ellas están trabajando y eso me alegra. Espero que con este regreso podemos recuperar y trabajar con algunos de ellos. Y el tema de la oficina no sé, debe estar de pronto desocupada porque esta curul no la podía reemplazar nadie, porque esta curul se otorga en función del Estatuto de la Oposición y en una condición de entrega personal.



¿Le van a dar el dinero que dejó de ganar este año?

No tengo ni idea, no me he ocupado de esos asuntos, yo viví de mis ahorros durante estos meses, hay que esperar. Todo eso es menor frente a lo que significa esta curul de la paz, para Colombia y para la oposición esta es una pieza de la democracia a la cual se le había cortado un ala y ahora la recuperamos. Eso para mí es lo más importante, lo demás son trámites administrativos de procedimiento que hay que ajustar y a decir que no, pero no es lo importante.



¿Cree que la decisión del Consejo de Estado de hace un año de anular la resolución que designó como Representante a la Cámara fue en su contra?

Yo siempre tuve preguntas del fallo del magistrado Moreno. A la sala quinta llegaron dos demandas por doble militancia, una a Martha Lucía Ramírez, actual vicepresidenta, y otra para mí. Eran casos que tenían caminos distintos pero el cargo era el mismo. A Martha Lucía Ramírez le mantuvieron su investidura y a mí me la quitaron. Siempre tuve preguntas respecto a ese fallo porque también en es sala hubo un salvamento de voto de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, quien consideraba que había que respetar el sentido del derecho fundamental de la oposición a ocupar esa curul y que no cabía la figura de la doble militancia. Entonces pienso que es una reivindicación en todo este proceso, sin revanchismo.

¿Por qué a Martha Lucía no le ocurrió lo mismo que a usted?

Esa es la pregunta que yo tengo, algo pasó en el Consejo de Estado, en la sala quinta. Uno respeta la institucionalidad, pero a veces no todos los magistrados tienen esas interpretaciones.



¿Cómo está su relación con Gustavo Petro?

Nosotros trabajamos mucho para conseguir los más de ocho millones de votos, siempre dijimos que nunca nuestros resultados fueron claros, que podía haber fraude, nos acusaron que estábamos incendiando el país y hoy se habla de fraude electoral en la costa pacífica en las elecciones de 2018. Tuvimos diferencias en el tema de Bogotá, pero siempre hemos entendido que hay que ir con alianzas mucho más amplias para el 2022 y no podemos permitir que vuelva a llegar una persona como Iván Duque, un hombre débil, que no gobierna, que es un enemigo del proceso de paz y que le tiene que explicar al país que pasó en las elecciones en 2018. Voy a llegar con Gustavo Petro y le vamos a pedir, probablemente, que Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación, se declare impedido para investigar este proceso de la ‘ñeñepolítica’. Él no puede ser el fiscal que le dé garantías de transparencia a este proceso.



¿El problema del caso del ‘Ñeñe’ es de Álvaro Uribe o es de Iván Duque?

Por lo que se sabe en la transcripción de los audios sería de los dos. Porque el candidato a la presidencia era Iván Duque y él dijo que si entraban recursos de la corrupción de la campaña dijo que no solo se tenía que ir el gerente sino el responsable, entonces si él es coherente, él tendría que irse. Pero hoy quien se dice que es el presidente de Colombia es Iván Duque y tendría que responder.



¿Va a apoyar a Sergio Fajardo o a Gustavo Petro para las elecciones de 2022?

Yo soy una tejedora en el mundo de la política y eso lo he demostrado en la campaña de Gustavo Petro y yo voy a actuar como tejedora en este proceso de 2022. A quiénes vamos a apoyar, no sabemos. Yo sé que Gustavo Petro tiene que jugar en la política, eso es fundamental. Pero primero tenemos que construir el traje y haber a quién le queda. La idea es que haya una deliberación e incluso una consulta ciudadana para que elija quién será el candidato o candidata de cara a las elecciones 2022.



¿Usted se va a lanzar para las elecciones de 2022?

No falta quién te candidatice. Por ahora estamos trabajando y hemos hecho reuniones para consolidar la convergencia. Es innegable que Fajardo está ahí, Petro está ahí, Camilo Romero, Antonio Navarro, Iván Cepeda y se ha hablado de mi nombre en algunos lugares.



¿Está más cerca de Petro o está más cerca de Fajardo?

Siempre he estado más cerca de Petro, no hay duda. Yo me salí de los ‘verdes’ porque me parecía que la candidatura de Sergio Fajardo no representaba muchas de la aspiraciones y lo que ha sido mi agenda. Me parece que algunas cosas fue tibio. Él invitó al voto en blanco en un momento en el que tenía todo el derecho de hacerlo pero que nos estábamos jugando un proyecto de democracia por Colombia. Yo lo respeto y lo apoyé, he trabajado con él, pero me parece que la agenda de la Colombia Humana la que me enamoró de este proyecto. Yo creo que todos están en el mismo lado en las candidaturas del 2022 donde el riesgo puede ser una candidatura o una propuesta de ultraderecha.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD

Instagram: @luisamercado1