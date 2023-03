A pocos días de que sea presentado ante el Congreso un documento en el que se darán a conocer los avances en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el senador y negociador con esta guerrilla, Iván Cepeda, habló sobre el futuro de la ‘paz total’ y le pidió coherencia al fiscal Francisco Barbosa en sus críticas a la ley de sometimiento. También se refirió a un posible acuerdo con la Segunda Marquetalia y cuestionó al expresidente Duque por su gestión al frente de la implementación de los acuerdos de La Habana.

Hay diálogos con todos aquellos que quieran cesar en la violencia, pero esos diálogos tienen cada uno especificidad y responden a la naturaleza de cada uno de los grupos. FACEBOOK

Esta semana, los gobernadores mostraron su alarma al considerar que la Colombia de hoy está llegando a niveles de violencia del año 2002. ¿Qué está pasando?



El Acuerdo de Paz de La Habana marcó una diferencia muy importante. Significó que desaparecieran del país una serie de hechos criminales y de violencia muy graves y trajo un descenso general en las tasas de homicidios, secuestro y desplazamiento. Vino, entonces, un periodo de no implementación de los acuerdos, de una implementación parcial en lo que quedaba del gobierno del presidente Santos y después la ausencia de una política de paz en el gobierno Duque y hoy estamos ante una situación de una proliferación de distintos grupos en los territorios que efectivamente sí están causando cuadros de violencia graves.



Pero si el presidente Petro declaró una serie de ceses del fuego bilaterales con la mayoría de actores armados. ¿Por qué se está disparando por todas partes?



El proceso de cese del fuego ha servido para que descienda la violencia en algunas partes del país y eso lo verifican distintos institutos y organismos que están a cargo de esas mediciones. Obviamente también se han presentado violaciones o desconocimientos de esos compromisos y en cada caso hay que juzgar la situación.



Como el Clan del Golfo...



El presidente hizo un llamado al Clan del Golfo, les dijo que es incoherente hablar de un proceso de sometimiento o de acogimiento a la justicia y seguir desarrollando acciones criminales. Y otro tanto ha hecho en distintos momentos con relación a cada uno de los actores armados.

Gobierno Petro y ELN lograron semanas atrás primer acuerdo en la mesa de diálogo en México Foto: Alto Comisionado para la Paz

¿Qué lectura hace usted de la carta de Salvatore Mancuso en la que pide tratamiento político para el ‘clan del Golfo’?



La política de ‘paz total’ está formulada de una manera muy precisa. Hay diálogos con todos aquellos que quieran cesar en la violencia, pero esos diálogos tienen cada uno especificidad y responden a la naturaleza de cada uno de los grupos. En el caso de esta organización cabe lo que el señor comisionado de paz ha llamado “un diálogo de carácter socio jurídico”, es decir, un proceso de acogimiento a la justicia. Para eso hay ya una norma que está haciendo curso en el Congreso, que tiene unos parámetros muy claramente establecidos.



Tras el anuncio del presidente de iniciar un segundo proceso de paz, Rodrigo Londoño dijo que el acuerdo de paz está en riesgo. ¿Es así?



La posición del Partido Comunes es favorable a los diálogos, tanto con el grupo disidente que se apartó al comienzo del proceso de paz, como con la llamada segunda Marquetalia. Pero al mismo tiempo ha habido una advertencia y no solo de Rodrigo Londoño, sino del presidente Petro y del Alto Comisionado acerca de que es incompatible cualquier diálogo con amenazas o, peor aún, con hechos que atenten contra la seguridad de quienes firmaron la paz. Eso es inadmisible.



Para muchos, la ‘ paz total’ va de enredo en enredo. ¿Qué tanta responsabilidad le cabe al Alto Comisionado Danilo Rueda?



El comisionado ha hecho un trabajo estupendo en muy poco tiempo, ha logrado avanzar en muchos frentes de trabajo importantes para la paz y creo que como todo funcionario, está sujeto al control político, a la crítica. Hay cosas que se pueden, sin lugar a dudas, mejorar. Hay funciones que se pueden de alguna manera también colectivizar o que puede haber una división del trabajo más razonable, porque todas las tareas que él tiene son cada una más exigente que la otra. Pero yo defiendo el trabajo del Alto Comisionado.



¿Está el comisionado desbordado con tantos frentes?



Sí, es indudable. Creo que estamos desbordados todos. Las exigencias que hay en los territorios, los problemas del narcotráfico. El narcotráfico ha mutado en estos años, se ha ido convirtiendo en otra cosa. Ya no es el viejo narcotráfico que conocimos, hoy es un problema transnacional que tiene otras connotaciones en los territorios y todo eso exige, por supuesto, una atención no solo de una persona. Por muy competente y sacrificada en su trabajo, requiere equipos y creo que eso es lo que de alguna manera hay que organizar en este momento.

‘Un proceso de paz es incompatible con cualquier forma de hacer política en armas’, dijo el senador. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

A propósito, acaba de llegar usted de México donde se realizó el segundo ciclo con el Eln. Hay preocupación porque se cree que esa guerrilla no cede en el tema de la entrega de las armas. ¿Eso es así?



No. Ese asunto no se ha tocado aún. Hay una formulación que se retomó prácticamente de manera literal de la agenda anterior que se suscribió en marzo del año 2016 entre el gobierno Santos y el Eln y llegará el momento en que tendremos que abocar eso. Por supuesto, un proceso de paz es incompatible con cualquier forma de hacer política en armas. Eso lo tenemos claro y sobre eso no puede haber ninguna clase de duda.



¿Cómo le parecen las críticas del excomisionado de paz Sergio Jaramillo, que dice que a ustedes les metieron un gol con esta agenda?



El excomisionado Jaramillo es un mal comentarista de fútbol. No coincido para nada con eso de la agenda que hemos pactado con el Eln. Primero la pactamos en tiempo récord. Aquí en dos meses de negociación efectiva tenemos una agenda y esa agenda es más precisa, tiene provisiones mucho más claras que la anterior.Invitaría cordialmente una vez más al doctor Jaramillo a que tengamos entre personas que construyen la paz un diálogo de paz.



Después de México, ¿qué tan cerca se está de un cese del fuego con el Eln?



El acuerdo que suscribimos con el Eln indica que se va a dar un cese, que hay que entrar a definir sus detalles, que hay un referente muy importante que es el alto al fuego que duró 101 días en el año 2017, que de ese alto al fuego quedan unos protocolos, quedaron unos mecanismos de verificación y que por supuesto, ahora hay otra situación en los territorios hay que adaptar esos mecanismos a la nueva situación, pero no vamos a desechar de ninguna manera esa valiosa experiencia.



Hay quienes hablan de buscar una paz no con el Eln sino con ‘los Eln’. ¿El Eln está cohesionado? ¿Pablito sí va a firmar también?



Yo soy de los que no cree en esa teoría o en ese mito de un Eln dividido y federalizado. Hemos visto una organización en la cual hay unidad de mando que cumple sus compromisos de una manera unificada, en la cual hay debates internos, como los hubo también en las Farc y en otras organizaciones, pero creemos y estamos convencidos de que estamos negociando con una sola organización que tiene un mando.

El senador Iván Cepeda se refirió a un posible acuerdo con la Segunda Marquetalia y cuestionó al expresidente Duque por su gestión al frente de la implementación de los acuerdos de La Habana. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Cambiemos de tema. Dice el Fiscal que donde se ponga en vigencia la ley de sometimiento tal como está, es el desbarajuste. ¿Usted qué piensa?



Que uno no sabe con cuántos fiscales está hablando, porque el señor Fiscal, quiero recordarlo, en su momento apoyó la iniciativa en el Consejo Superior de Política Criminal. Hizo unas recomendaciones y la gran mayoría, salvo una, fue tenida en cuenta. Podemos conversar sobre la que quedó sin ser incluida o si el fiscal tiene nuevas apreciaciones, pero lo que si no nos parece es que el fiscal actúe de una manera que no vemos coherente, es decir, que vaya soltando sus reparos de una manera escalonada, porque ahí si uno ya no sabe si él quiere de alguna manera entorpecer el trámite o realmente mejorar la ley.



El gran palo en la rueda es el narcotráfico. ¿Usted cree que con la ‘paz total’ se acaba este negocio ilícito?



Yo creo que eso depende de un acuerdo nacional. Fíjese usted que ese es el centro, además del planteamiento que hacemos en la agenda pactada con el Eln ahora. ¿Y en qué consistiría ese acuerdo nacional? En que todas las fuerzas políticas, gremiales o sociales nos pongamos de acuerdo en una sola política frente al tema del narcotráfico. Porque en Estados Unidos hay una política muy coherente, bipartidista, de todo el Estado frente al narcotráfico. En Colombia, no. En Colombia tenemos posiciones de dirigentes o partidos políticos y no tenemos una visión de país frente a este asunto que tiene un significado, como todos lo sabemos, enorme.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, en la marcha 'Solidarios con Medellín'. Foto: Prensa Centro Democrático

Habla usted de buscar un acuerdo nacional. ¿Como es eso? ¿Más o menos lograr un acuerdo sobre lo fundamental como en su momento lo propuso el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado?



El Acuerdo Nacional que nosotros estamos proponiendo es la aspiración a que lleguemos a una concertación nacional sobre lo fundamental y podamos encontrarle un programa de salida que reúna a las fuerzas que están hoy en la derecha, en el centro y en la izquierda, para no ponerle nombre de dirigentes políticos a esas corrientes, a los gremios económicos, a las grandes fuerzas sociales, para que encontremos una solución definitiva a los grandes problemas. Como ocurrió en Chile, España e Irlanda del Norte.



¿Eso incluye al expresidente Álvaro Uribe, con quien usted mantiene un pulso judicial?



Sí, por supuesto que cabe. Es más, no hacia futuro, no lo digo como una aspiración, sino que ya está involucrado a través de la presencia del doctor José Félix Lafaurie en el proceso que estamos adelantando con el Eln.

Dice el expresidente Duque que teme que el país vaya hacia las 300.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos….



Él no debió hacer la política que hizo para que no llegáramos a ese punto. Así que yo creo que el expresidente Duque, en vez de dar recomendaciones, consejos diagnósticos, debería hacer un mea culpa ante el país y callarse un poco para que podamos resolver los problemas que él nos dejó.



Sobre Iván Márquez y la segunda Marquetalia, ¿qué tan cercano ve un acuerdo de que se sienten a negociar el Gobierno y a esta organización?



Yo creo que sí. Estamos cerca. Hay obstáculos que se han planteado desde el punto de vista jurídico. Algunos los ha planteado el propio Fiscal General, otros están en consideración en la Corte Constitucional a raíz de demandas que han surgido en contra de la Ley de Paz Total. Veremos cómo se resuelven esos problemas jurídicos. Pero desde el punto de vista político, yo soy un defensor de un proceso de diálogos en términos políticos, con ese sector que se rearmó luego de la firma del acuerdo de paz.



Algunas personas sostienen que Iván Márquez fue entrampado. ¿Usted cree esta tesis?



Sí, yo lo denuncié penalmente en ese momento al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y lo hice con la plena convicción de que él tenía una responsabilidad sobre una serie de delitos que en el lenguaje coloquial ahora han tomado esa forma de entrampamiento.



¿Qué sentido tendría entrampar Santrich?



Para acabar con el proceso de paz, ese era el objetivo usted hacer, o por lo menos hacerle un daño considerable al proceso de paz.

El senador se refirió al presidente Gustavo Petro durante su entrevista con EL TIEMPO. Foto: Andrea Puentes. Presidencia

Se conoció que de las Fuerzas Militares en este año han renunciado 200 coroneles porque están en desacuerdo con la ‘paz total’. ¿Cómo le parece eso?



Creo que es justo el llamado a que haya un planteamiento en materia de seguridad muy pronto, que todavía no se ha dado a conocer. Sé que está diseñado, pero es importante que la opinión pública pueda discutirlo. Ahora, dicho eso, creo que también es muy importante que se estén dando los cambios que se han venido dando en la Fuerza Pública. Creo que se ha ganado en materia de respeto de derechos humanos.



Finalmente, ¿cómo siente que les ha ido a ustedes ahora en el Gobierno?



Es una experiencia que para mí es fascinante. Me han preguntado muchas veces si no extraño los debates de control político. Yo creo que estamos haciendo realidad los cambios que tanto luchamos, en medio de enormes dificultades, de errores, de equivocaciones, no lo desconozco, pero estamos aprendiendo y creo que el resultado después de seis meses de Gobierno es positivo.



Hay la sensación de que el presidente Petro está un poco solo, que no tiene un equipo de escuderos para defenderlo...



Yo creo que sí. Él tiene una guardia pretoriana. Y me siento parte de ella.



ARMANDO NEIRA

EDITOR POLÍTICA



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA

