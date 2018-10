‘El Gobierno podría sorprender con reducción del IVA’: Macías

Por cuenta del presidente del Senado, Ernesto Macías, están pasando algunas cosas en la política. Le lanzó el salvavidas al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que lo dejó fuera de alcance de la moción de censura; propuso ampliar el periodo del presidente Iván Duque a 5 años, y los proyectos anticorrupción no avanzan en el Congreso.

Macías –quien, por lo demás, permanece bien informado– le dijo a EL TIEMPO que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, podría sorprender con una propuesta de bajar el IVA pero extender la base gravable.



¿El ministro de Hacienda se salvó de la moción de censura en el Senado con una tesis jurídica o una jugada política?



No se trataba de salvar a un ministro, sino de aplicar el reglamento del Congreso, que es una ley. No podíamos dejar un precedente dañino para la democracia. La moción de censura se estableció para aplicarla a un gobierno determinado, a través de un funcionario. Y los presuntos hechos que le endilgan a Carrasquilla no ocurrieron en el actual gobierno, luego no le era aplicable.



Lo que ha tratado de hacer el senador Jorge Robledo es armar un escándalo mediático a través de una jugada política para satisfacer una obsesión o capricho personal contra Carrasquilla.

¿Las mayorías que salvaron a Carrasquilla votaron por solidaridad con el Gobierno o por no darle ese trofeo a la izquierda?



El Senado, por amplia mayoría, entendió y acogió la decisión tomada por la mesa directiva. Fue una decisión que se tomó con base en un estudio jurídico que establece que la moción de censura no procede, porque esa figura no fue establecida para exministros ni particulares.



¿Las mayorías que salvaron a Carrasquilla serán incondicionales del Gobierno para todos los efectos?



El Gobierno no tiene incondicionales ni mayorías compradas en el Congreso. Con el presidente Iván Duque, las cosas cambiaron: ya no hay compraventa de votos en el Congreso, ya no hay ‘mermelada’. Las mayorías que votaron en el caso Carrasquilla lo hicieron en conciencia, porque no había ninguna razón, ni jurídica ni política, para que procediera una moción de censura.



¿El ministro de Hacienda quedó debilitado para impulsar la reforma tributaria?



La crisis fiscal y económica del país es demasiado grave, luego la ley de financiamiento que presentará el Gobierno será impulsada por la necesidad urgente de superar esa crisis fiscal y económica.

El Congreso tiene la responsabilidad de entregarle al Gobierno las herramientas para sanear las finanzas del Estado y buscar recursos para la

El Congreso tiene la responsabilidad de entregarle al Gobierno las herramientas para sanear las finanzas del Estado y buscar recursos para la inversión. El papel del ministro de Hacienda será simplemente el de un funcionario técnico que orienta y explica el contenido del proyecto.



¿Así podrá haber reforma tributaria?



El gobierno anterior dejó quebrado el país. Y eso significa que es urgente tramitar una ley de financiamiento, porque hay un profundo hueco fiscal, un presupuesto totalmente desfinanciado; los sectores sociales, atravesando la más aguda crisis. No hay recursos para la inversión social. Y, ojo: la tragedia humanitaria de Venezuela, que afecta directamente a nuestro país, requiere cuantiosos recursos para atenderla.



Pero Uribe dijo que no votará la ampliación del IVA, como parece que lo propondrá el Gobierno...



Hay que esperar a que el Gobierno radique el proyecto, de pronto nos sorprende con una propuesta de reducción del IVA, y así sería factible una moderada ampliación de la base gravable.



Usted sorprendió con otra propuesta esta semana: ampliar a 5 años el mandato de Duque. ¿Sigue vigente esa propuesta?



Hice la propuesta para abrir un debate que considero necesario, y la discusión se abrió. En Colombia vivimos en elecciones y bajo una ley de garantías mal aplicada; es decir, en un periodo de cuatro años hay tres procesos electorales, durante más de dos años, sin contar las elecciones atípicas ni las consultas, luego es necesario aumentar los periodos a cinco años y establecer que todas las elecciones, por separado, se realicen en un solo año.



En otras palabras, que haya solo un año electoral cada cinco años. Es un tema para la discusión. Lo hice pensando en el país, y en ningún momento para beneficiar al presidente Iván Duque, como algunos tergiversaron.



¿Hubo alguna consulta o comunicación con Duque para proponer eso?



Nada de eso. No hubo ninguna consulta con el presidente Duque, porque yo conocía su posición sobre este tema. Iván Duque nunca ha estado de acuerdo con extender su periodo ni con la reelección, así lo expresó durante la campaña.



Y debo decirle: el único punto de mi discurso del 7 de agosto que le conté previamente al presidente Duque fue precisamente ese, que iba a proponer el aumento de los periodos de gobierno, y me pidió que no lo hiciera, que era inconveniente y que él no estaba de acuerdo; entonces, por respeto a él, suprimí esa parte del discurso, y no le consulté nada más.



¿Y Uribe sí apoya eso? ¿Habló con él?



Tampoco hablé con el presidente Uribe, porque sabía que no está de acuerdo.

El Ministro Carrasquilla acudió al Congreso y respondió con solvencia cada

uno de los señalamientos

¿No está usted fraguando una jugada uribista para tomar ventaja?



Aquí no se trata de cálculos políticos, ni de fraguar ventajas ni de jugadas políticas. Es más, he dicho que para evitar suspicacias y malas interpretaciones, deberíamos pensar en que la ampliación de periodos a cinco años, en el caso del presidente, sea a partir del siguiente, es decir, que le corresponda al sucesor de Iván Duque. Y lo mismo debe ocurrir con alcaldes y gobernadores, que se haga hacia el futuro.



¿Cómo le parece la propuesta de Uribe de cambiar el calendario electoral?



Es buena porque así se garantiza que la reforma política que está en trámite pueda aplicarse en las elecciones regionales del año entrante. Esto es pensando en que las listas cerradas deben tener para su conformación un proceso democrático interno en los partidos.



La izquierda está acusando al presidente Duque de ponerles conejo a las reformas anticorrupción. ¿Se siente usted culpable de eso?



El presidente Duque presentó unos proyectos anticorrupción, inclusive, antes de la consulta. Y posteriormente a esta, después del acuerdo en la ‘mesa técnica’ que fue establecida por convocatoria del mismo presidente Duque, el Gobierno radicó los proyectos a tiempo. Lo que ocurre es que en las Comisiones primeras hay un cúmulo enorme de proyectos, pero también hay que reconocer que el trabajo no está rindiendo.



Yo estoy proponiendo trabajar en comisiones y plenarias de lunes a jueves y, si se requiere, también los viernes. Pero igualmente debo decir, sobre los proyectos anticorrupción, que la exsenadora Claudia López convirtió el tema en su bandera electorera y no desaprovecha cualquier disculpa para lanzar arengas, por ejemplo, como el presagio negativo que los proyectos no van a salir.



¿Cómo ve el curso de la agenda legislativa?

Va muy lento. El Gobierno presentó la reforma política, la reforma de la justicia, los proyectos anticorrupción, y viene la ley de financiamiento. La responsabilidad de tramitarlos está en el Congreso. A partir de esta semana entrante voy a convocar sesiones plenarias de lunes a jueves, y espero que los presidentes de las comisiones hagan lo propio para cumplirle al país. El presidente Duque me informó que dará la instrucción a sus ministros para que acompañen el trámite de los proyectos en el Congreso.



