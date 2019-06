‘Hay que hacer un acuerdo político para papeleta antidroga’: Uribe

Desde El Ubérrimo, su finca en Montería, y haciendo una tregua en sus faenas de campo, el expresidente y senador Álvaro Uribe habló con EL TIEMPO sobre los últimos acontecimientos políticos del país.

Uribe, por ejemplo, dijo que va a promover un acuerdo político para pedirle al Presidente de la República que por un decreto permita que la Registraduría contabilice la papeleta que se introduciría en las urnas en las elecciones de octubre para producir un mandato político que sirva de soporte a la prohibición de las drogas.



Este año se aprobaron buenas leyes, pero hay mucha molestia porque se hundió la ley que eliminaba la casa por cárcel para corruptos. ¿Qué pasó?



Yo no debería hablar del tema porque soy uno de los que se declaró impedido por todas las acusaciones que hay contra mí. Lo deseable es que esa ley se hubiera aprobado, y estoy seguro de que se va a aprobar.



El Presidente puede volverlo a presentar el 20 de julio con mensaje de urgencia, y estoy seguro de que se tramita rápidamente. Creo que en la lucha contra la corrupción han ocurrido unos hechos muy importantes. El primero, el ejemplo que da el Gobierno con la transparencia del Presidente y de su equipo. Segundo, todo lo debatido en el Congreso fue sin ‘mermeladas’ y sin presiones. Ningún congresista puede decir que recibió sobornos del presidente Duque.



La ciudadanía está con rabia por la corrupción en el país. Con tanta corrupción, nadie queda contento con las cosas buenas que han ocurrido sin ‘mermelada’.

Soy totalmente respetuoso de las decisiones del Presidente. Lo único que quiero es que el Presidente acierte FACEBOOK

TWITTER

¿Será que el Presidente debe darles representación a los partidos para mejorar la gobernabilidad?



La representación política está bien, pero el gran problema es que recursos públicos, a través de canje y de favores con el Gobierno, se han llevado a la corrupción. La discusión en el Congreso, de todas maneras, ha sido muy útil e independiente y se han aprobado leyes importantes.



Soy totalmente respetuoso de las decisiones del Presidente. Lo único que quiero es que el Presidente acierte.



Usted propuso una prima extra y el ministro de Hacienda dice que no lo va a apoyar. ¿Cómo explicar que Uribe dice una cosa y el Gobierno otra?



No hablemos del gobierno del presidente Duque, hablemos del equipo técnico. En la campaña nunca propusimos IVA a la canasta familiar, veníamos de una reforma del gobierno Santos que subió los impuestos, quitó los estímulos y la economía se frenó desde el 2014, por eso, creía que el equipo técnico del Gobierno no podía proponer IVA a la canasta familiar.



Pero con respecto a la prima extra, debo agradecer a todas las bancadas del Senado que la aprobaron. Nosotros la presentamos, pero es patrimonio de las bancadas.



(Lea también: ¿Qué busca Uribe hablando nuevamente del 'estado de opinión'?)



¿A qué obedece esta prima? Creemos que países como Colombia merecen menos impuestos, necesitan Estado austero y mejor remuneración. Es un compromiso de campaña y vamos a trabajar en una tarea persuasiva, de diálogo constructivo con el ministro de Hacienda, a ver cómo esto lo puede aprobar la Cámara.



Usted propuso meter una papeleta contra el consumo de drogas en las elecciones de octubre, pero sin efecto jurídico vinculante. ¿Entonces de qué sirve eso?



Es un mandato político. No tiene efectos jurídicos, pero es muy importante porque el presidente Duque a lo largo de la campaña prometió esa lucha contra la dosis personal, expidió el decreto del decomiso y ha dicho que lo mantiene.



Vamos a hablar con las bancadas para que le llevemos esa propuesta al Presidente. Con la señal política en favor de la familia, los niños, de un país con educación, le pidamos al Presidente que por decreto permita que la Registraduría cuente esa papeleta el día de elecciones.



¿Está preocupado por el riesgo de la descertificación?



Estoy preocupado. Sería muy injusto por la herencia que recibió el presidente Duque. El Presidente tiene 100 grupos de erradicación manual, encontró 20. Eso le está ayudando a avanzar en la erradicación de la droga. La fumigación bien controlada, como se hace en la agricultura, sirve y no hace daño.

¿Está decidido a irse a pelear por la constituyente?



Era más fácil para el presidente Gaviria convocar una constituyente, cuando no existía en la Constitución, que convocarla ahora, cuando sí está. Hoy es más complicado porque se necesita un número de firmas muy grande, una ley, el visto bueno de la Corte Constitucional y un umbral muy alto. Casi que el constituyente del 91, que se rigió por un decreto, al incorporar la figura que ellos utilizaron, la regularon tanto que la dejaron inaplicable.



Pero sí creo que habría que buscar por firmas que respalden la tesis, altos niveles de consenso en el Congreso y el liderazgo del Presiente para hacer reformas importantes como en la justicia y la JEP.



POLÍTICA