El enredo en que terminó la Comisión de Acusación de la Cámara

La elección del representante de ‘la U’, Jhon Jairo Cárdenas, como nuevo presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara generó suspicacias en algunos partidos políticos, por su cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos, quien tiene investigaciones en contra en esta corporación.



En esta primera legislatura, la Comisión de Acusación fue presidida por el Centro Democrático. Primero por el representante Luis Emilio Tovar y luego, tras la anulación de la elección del congresista uribista, por el representante Ricardo Ferro, del mismo partido.

Durante este primer año, la Comisión avanzó especialmente en el caso del exmagistrado Leonidas Bustos, investigado por el ‘cartel de la toga’, quien en los próximos días será acusado ante la plenaria de la Cámara y quien, de prosperar el proceso en esta corporación, enfrentaría a un juicio político en el Senado, en el que, de ser vencido, podría perder su fuero y ser investigado por la Corte Suprema de Justicia.



Pero también se avanzó en una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por la posible relación de su campaña con Odebrecht. Este es uno de los asuntos que más ha causado suspicacias tras la elección del representante Cárdenas como presidente de la Comisión de Acusación.



Cárdenas llegó a la Cámara en 2012 como representante del Cauca, aunque se había quemado en 2010 con menos de cuatro mil votos. Su llegada al Capitolio se dio tras el fallecimiento del representante de 'la U' Felipe Orozco. En 2014 se reeligió con 18 mil votos y en 2018 con 25 mil votos.



Es un hombre de la línea del expresidente Juan Manuel Santos y fue su asesor cuando Santos fue ministro de Hacienda, en los 90.

Es uno de los más férreos defensores del acuerdo de paz. El Gobierno estadounidense le retiró su visa justo cuando en el Congreso se debatían las objeciones del presidente Iván Duque a algunos aspectos de la justicia para la paz, algo a lo que Cárdenas fue un duro opositor.



Precisamente, Cárdenas estrenará su presidencia con una sesión en la que la Comisión de Acusación deberá definir una recusación (o petición para que se separe del proceso) contra el representante investigador Ricardo Ferro, quien tiene el caso del expresidente Santos.



El representante de ‘la U’ aseguró que dará totales garantías en este caso, a pesar de su cercanía con el expresidente Santos e incluso aseguró que es “conveniente” que el proceso siga en manos del uribismo.



“Si la Comisión decide aceptar la recusación contra el doctor Ferro, lo conveniente es nombrar como investigador a otra persona del Centro Democrático, eso es lo que da equilibrio”, manifestó Cárdenas.



El nuevo presidente de la Comisión de Acusación reveló que, pase lo que pase, en el proceso nombrarán otros dos representantes investigadores.

Un pulso

La votación de la recusación contra Ferro sí significará, de todos modos, un duro pulso en esa célula congresional por lo que representa el nombre de Santos.



Según pudo conocer este diario, las cargas estarían a favor de aceptar la recusación contra Ferro, lo que implica que tendría que separarse del caso, pero la votación sería reñida.

De lado de aceptar la recusación contra Ferro estarían los partidos Liberal y ‘la U’, que suman cinco de los 15 votos totales que se podrían depositar en la Comisión, pues Ferro, como es obvio, no podrá participar de la votación.



A este grupo se podrían sumar los representantes de Cambio Radical, partido que tiene tres escaños en la comisión, con lo que se sumarían 8 votos. Sin embargo, como lo aseguró un representante de este partido, no se puede asegurar que vaya a ser una votación de bancada.



Se espera que los dos representantes de Alianza Verde también voten por separar a Ferro del proceso, pero el panorama en este partido aún no es claro.



Por no aceptar la recusación se inclinarían el Centro Democrático y el Partido Conservador, colectividades que suman cinco votos.



Precisamente, este jueves, el representante Ferro le pidió al nuevo presidente de la Comisión de Acusación hacer la sesión de manera pública, "para que se conozca el sentido del voto de los representantes".



"Es un principio de transparencia y en este caso para esa sesión no aplica el principio de reserva", manifestó Ferro.



