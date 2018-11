Nuevo enredo por congelamiento de salario a congresistas

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes se encuentra este jueves en medio de un verdadero enredo por cuenta del proyecto de reforma constitucional que congela el salario para los actuales congresistas.



La iniciativa hace parte del paquete de proyectos para luchar contra la corrupción que presentó el gobierno del presidente Iván Duque, en septiembre pasado.

Un total de 38 representantes a la Cámara se declararon impedidos, es decir pidieron separarse del trámite del proyecto. La mayoría de ellos argumentaron un posible conflicto de interés que se configuraría al tener que decidir sobre su propio salario.



Ante las dudas jurídicas que presenta la iniciativa varios congresistas le pidieron a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, retirar la el proyecto.

"Uno de los culpables de esta situación es el Gobierno Nacional. Pedimos que se retire este proyecto y se presente de nuevo sin los errores de trámite legislativo y con mayor planeación", manifestó el representante de Cambio Radical Jorge Méndez, acogiendo la petición de varios de los congresistas .



A esta petición la Ministra del Interior respondió que el Gobierno "no va a retirar el proyecto", pero reconoció que, según conceptos jurídicos que han recibido , "sí puede haber demandas ante el Consejo de Estado por conflictos de interés".



Otra posición fue la manifestada por la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus, quien dijo que "no hay impedimento en la medida en que no se está generando ningún beneficio".



El asunto es que por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debe superar sus cuatro debates iniciales (dos en Cámara y dos en Senado) antes del próximo 16 de diciembre, lo que es realmente muy difícil. Los tiempos juegan en su contra.



Y, como lo dijo el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Samuel Hoyos, si no se aprueba esta semana, ya estaría hundido, a pesar de que "ha habido interés en darle trámite este proyecto".



La idea de este acto legislativo es congelar los ingresos de los altos funcionarios hasta que lleguen a un tope de 25 salarios mínimos.



“Se congela el salario por 10 años, y con la pérdida de valor de la moneda, en ese lapso quedarán ganando 25 salarios mínimos”, explicó la senadora Angélica Lozano.



Para el caso de los congresistas, el proyecto plantea que se congelará el salario hasta 2022, y a partir de ese año, cuando ya llegan los nuevos legisladores, se les reducirá “de inmediato” el ingreso a 25 salarios mínimos.



POLÍTICA.