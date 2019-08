El enredo del proyecto sobre conflicto de interés de congresistas

A pesar de ser una iniciativa de apenas cinco artículos, y que no había tenido mayor obstáculo hasta el momento, el proyecto anticorrupción que establece condiciones más rigurosas para que los congresistas expresen sus conflictos de interés se enredó en la Cámara de Representantes en medio de todo tipo de polémicas.



La idea del proyecto de ley, que salió de la mesa anticorrupción, es generar algunas obligaciones para los legisladores y regular su régimen de conflicto de interés, para lo cual se propone que haya un "libro de registro de intereses" en el que se consignen diferentes actividades "privadas" de los congresistas y sus parientes.

Este martes, después de una discusión que se prolongó por más de cinco horas, la plenaria de la Cámara solo logró avanzar en la aprobación de un artículo y se tuvo que aplazar la votación hasta la próxima semana luego de que la sesión terminara en medio de alegatos y fuertes acusaciones entre los representantes.



La piedra angular de la discusión es el artículo segundo de la iniciativa, que establece que los congresistas no sólo tendrán que reportar sus conflictos de interés respecto a sus actividades y las de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, sino que también deberán dar a conocer a qué se dedican sus familiares, así como la participación en sociedad comerciales de sus allegados.



Esta propuesta no cayó bien en buena parte de los congresistas de la plenaria de la Cámara, quienes consideran que rendir cuentas no solo de ellos, sino de sus familiares pone en riesgo su seguridad y estarían violando el derecho a la privacidad.



“¿Por qué razón tengo que publicar cuál es la participación de mis parientes en las sociedades anónimas o cualquier tipo de trabajo que tengan? Ellos no tienen que asumir la responsabilidad pública que yo tengo (…). Esto no tiene nada que ver con la anticorrupción ni con la transparencia”, expresó el representante conservador Wadith Manzur.



El representante Gabriel Santos, ponente de proyecto, aclaró que “se han tejido muchos mitos” alrededor del proyecto, pues en el texto está claro que se debe “salvaguardar la privacidad de los familiares”.

“Esto obedece más a una táctica dilatoria de no querer sacar el texto adelante (…) Acá no hay riesgos de seguridad, esos son los mitos que se han tejido”, aseguró Santos.



El debate quedó aplazada para el próximo lunes a partir de las tres de la tarde.



POLÍTICA