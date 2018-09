Los mejores momentos del debate de control al ministro Carrasquilla

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, participa del debate de control político al que fue citado por el senador Jorge Robledo.



Algunas de las razones por las que el congresista del Polo convocó a la audiencia son los bonos de agua o 'bonos Carrasquilla' y por las actividades económicas del Ministro tras salir del gobierno de Álvaro Uribe, en 2007.

Los mejores momentos

Defensa de Carrasquilla

El Ministro de Hacienda dijo que el senador Robledo tiene una "mente perversa y conspiradora", y que los decretos de los que le acusan fueron expedidos cuando él ya había salido del Minhacienda.



Habla otro senador del Polo

Alexánder López, senador del Polo Democrático, y otro de los citantes al debate de control, manifestó que Carrasquilla hizo "graves reformas", como la laboral.



López acusó al Ministro de Hacienda de tramitar el desmonte de los derechos de los trabajadores, que orientó al país a una reforma pensional "que empobreció las condiciones de los pensionados".



"Usted es de los mejores privatizadores del Estado", le dijo López a Carrasquilla, refiriéndose a la crisis del sector financiero en el 1998, de la cual surgió el 2x1000 y que ahora es el 4x1000, ya que "el Estado salió a salvar las instituciones financieras". "Usted es el peor verdugo que han tenido los trabajadores y pensionados de este país", le dijo.

El senador Alexánder López dedicó su intervención a criticar las actuaciones de Carrasquilla en el pasado. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Se calentaron los ánimos

"¿Qué negocito piensa montar ahora Carrasquilla en el Ministerio?", aseveró Robledo, quien cree que Carrasquilla no puede ser Ministro de Estado.



Los 'Panama Papers'

Robledo dijo que lo que se sabe de Alberto Carrasquilla es por los 'Panama Papers': "Él puede decir que no es rico, pero yo creo que sí (...) Es difícil encontrar un bandido en el mundo que no tenga negocios en Panamá".

El senador Robledo, durante el debate al ministro Carrasquilla. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Acusaciones de Robledo

El Senador del Polo afirmó que Carrasquilla fue asesor y estructurador de los bonos de agua, que "se implementaron gracias a cambios constitucionales". Robledo manifestó que la participación del Ministro es tan evidente que los banqueros se refieren a la propuesta como 'bonos Carrasquilla'.



El congresista señaló: "Lo que estoy haciendo es una acusación formal para que se investigue al doctor Carrasquilla por este proceso".



Robledo pide la renuncia de Carrasquilla

Recién empezó el debate de control, el senador Jorge Robledo aseguró que Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, debía renunciar, pues "maltrató de manera feroz a 117 municipios del país".



La afirmación de Robledo se refiere a los municipios que accedieron a los bonos de agua y ahora están endeudados.

ELTIEMPO.COM