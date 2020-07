Arturo Char es el nuevo presidente del Senado con 76 votos

El presidente hizo una invitación "a que seamos recordados porque en los momentos difíciles sobresalieron las soluciones y no las agresiones. A que seamos recordados por saber construir y nunca destruir; a que seamos recordados por avanzar y no por parar; a que seamos recordados por nuestra grandeza y no por las bajezas que tristemente vemos en la política; a que seamos recordados por ser pedagogos y no demagogos. Los invito a que sobresalga esa Colombia de la que estamos hechos".