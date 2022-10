Mañana, el presidente del Senado, Roy Barreras, comienza con sus quimioterapias para combatir el cáncer de vías digestivas bajas que lo está afectando. La idea es que esas sesiones se realicen en las noches para poder sesionar y avanzar en la agenda legislativa en el Senado durante el día. Por eso, como medida inicial, se ha previsto que las plenarias se hagan lo más temprano posible durante los próximos 15 días.



Les dijeron no

El Consejo Nacional Electoral les negó la posibilidad a los representantes de las denominadas curules de paz de convertirse en partidos políticos. Los representantes a la Cámara querían que en el marco del estatuto de la oposición les dieran la oportunidad de declararse como partidos de Gobierno. Pero el Consejo Electoral se las negó.



Emproblemados con unos BMW

Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el Gobierno de Estados Unidos le donó a Colombia unos BMW 750Li blindados para que se movilizara el jefe de Estado. Son unos carros muy potentes, con extremadas medidas de seguridad. Pues resulta que esos vehículos permanecen desde hace varios años en un parqueadero de la Presidencia. Su mantenimiento, debido a su consumo y requerimientos, es muy alto. Están mirando qué se hace con esos carros.



¿Vacaciones?

El presidente del Senado, Roy Barreras, está dispuesto a darles a los congresistas varios días de la semana de receso escolar para que puedan compartir con sus hijos, pues muchos le manifestaron ese deseo. Sin embargo, Barreras les dijo que no citará a plenarias solo si mañana sacan adelante dos reformas claves para el Gobierno: la ley 418, que ya comenzó su debate en comisiones primeras conjuntas, y la reforma política.



Los niños

La idea que promovió la alcaldesa Claudia López para que los niños gobiernen la ciudad por un día se hará realidad durante la celebración del Día Internacional de la Niña. Por eso, el martes los niños participarán en el Consejo de Gobierno Distrital, en el que se discuten y se toman las decisiones más importantes de ciudad.

Preocupación 'roja'

El expresidente César Gaviria .

En el Partido Liberal hay preocupación por la reforma tributaria que está avanzando en el Congreso. Por eso están preparando una reunión de su bancada en el Legislativo, liderada por el jefe de la colectividad, el expresidente César Gaviria. El exmandatario considera que esta reforma es muy severa para la situación económica del país. Los ‘rojos’ dicen definitivamente que no le caminarán a gravar las pensiones.



‘Alfabetizar’ a la bancada

Ante los reclamos de algunos congresistas del Pacto Histórico sobre sus relaciones con algunos ministros, Jaime Dussán, secretario general del Polo, les propuso asistir a comienzos de noviembre a un nuevo ‘retiro espiritual’ de dos días. Dussán ya tiene la agenda: aprobar todas las iniciativas del programa de Petro, unificar los proyectos de ley e iniciativas del gobierno. Y a los congresistas, ir a las regiones a discutir el Plan Nacional de Desarrollo con la ciudadanía y “alfabetizarlos” sobre las funciones que le corresponden a una bancada de gobierno.



Las movidas de la ministra

Mientras el miércoles de esta semana, en Bogotá, se discutía la reforma tributaria en el Congreso, la ministra de Minas, Irene Vélez, estaba en Cartagena en conversaciones con el sector del gas, que había manifestado preocupación por la sobretasa en el impuesto de renta y por los riesgos que podría significar este tributo. Desde la Heroica, Vélez movía sus fichas para encontrar una solución y que no se afectaran las tarifas del gas. La ministra logró que el Gobierno hiciera la concesión y decidiera no continuar con la iniciativa en la tributaria.



