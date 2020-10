Alerta por proyecto que recorta las vacaciones a los congresistas

El proyecto que busca que el receso legislativo pase de dos a cuatro meses, lo que implica reducir a la mitad las vacaciones de los congresistas, se juega días cruciales para continuar con vida en el Legislativo, pues los tiempos ya empiezan a correr en su contra.

Según Gabriel Santos, autor de la iniciativa se busca que el primer período de sesiones comience el 20 de julio y termine el 16 de diciembre y que el segundo periodo abarque desde el 16 de enero y concluya el 20 de junio. Así, habría un periodo de sesiones más extenso, que permita una discusión parlamentaria más productiva.



Para el congresista es “absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”.



(Vea también: Qué se puede esperar de las mociones contra el Ministro de Defensa)



No obstante, a pesar de estar en el orden del día para este martes en la Comisión Primera de la Cámara, la iniciativa ya empieza a entrar en la cuerda floja. Son tres las razones que conspiran contra el éxito de este proyecto.



La primera razón es la larga fila de reformas constitucionales que tiene la Cámara de Representantes en este momento.



Este tipo de modificaciones a la Constitución requieren prioridad y voluntad política, pues deben superar cuatro debates en cada periodo legislativo. Es decir, que este proyecto debe ser aprobado en cuatro debates antes del 16 de diciembre para continuar con vida en el Congreso. Y hasta ahora, cuando ya ha pasado más de la mitad del periodo de sesiones, ni siquiera ha superado su primer debate.



Adicionalmente, hay otras reformas constitucionales, de gran discusión, que están haciendo fila primero, entre ellas está la que establece la legalización de la marihuana y la que reglamenta la eutanasia, iniciativas que ya superaron su primer debate y están a la espera de ser agendadas en la Plenaria. La discusión de estos proyectos puede tardar semanas enteras en la plenaria, lo que complica mucho más los tiempos.

Es absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar durante tanto tiempo FACEBOOK

TWITTER

La otra razón que hace más difícil el avance de este proyecto es la pandemia del covid-19. Por tratarse de reformas constitucionales, y según mandato de la Corte Constitucional, estas deben ser discutidas de manera presencial, pero el covid-19 ha provocado que la Plenaria siga sesionando de forma virtual o remota.



Además, como lo explicó el congresista César Lorduy, el decreto que prohíbe las aglomeraciones se extendió hasta el 1° de noviembre, lo que indica que hasta esa fecha no se podrá convocar a la plenaria de forma presencial. Es decir, el trancón de reformas constitucionales será mucho más grande.



(También le puede interesar: El claroscuro político de las sesiones virtuales del Congreso)



El tercer elemento que está por verse es cuánto respaldo político tendrá esta propuesta, pues en 2014 ya se había presentado un proyecto similar y los congresistas se declararon impedidos.



Al respecto, Santos sostuvo que cree que el Congreso está cambiando y que se podrían

Las razones para recortar las vacaciones

Santos explicó que es necesario ampliar los periodos legislativos por cinco factores puntuales:



1. Durante la legislatura 2018 - 2019 el 65 % de los proyectos radicados fueron archivados por términos y tan solo el 9 % cumplió con todos los trámites para su aprobación.



2. Los colombianos no cuentan con la posibilidad de realizar control político por medio del Congreso de la República sobre la gestión de asuntos de interés nacional durante cuatro meses, un tercio del año.



3. Resulta fundamental favorecer el avance de las investigaciones respecto de los altos funcionarios cobijados por fuero especial en materia penal.



4. La ampliación del tiempo de sesiones favorecerá la legitimidad social del Congreso de la República y fortalecerá su presencia en los principales espacios de actividad democrática.



5. En el curso de las últimas doce legislaturas, se convocaron 12 sesiones extraordinarias, lo cual representa un costo extra para los contribuyentes.



POLÍTICA