¿En qué va la ley que beneficiaría a Andrés Felipe Arias?

La Comisión Primera del Senado sigue esperando la radicación de la ponencia para comenzar el debate y la votación, en primero de cuatro debates, de un proyecto de ley que beneficiaría al exministro Andrés Felipe Arias y otros aforados constitucionales.



La iniciativa fue radicada hace más de dos meses por el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan David Vélez y busca que quienes hayan sido condenados por la Corte Suprema de Justicia y no hayan tenido la oportunidad de una segunda instancia, la tengan.

Esto beneficiaría no solamente al exministro Arias sino a otros aforados constitucionales que no tuvieron esa oportunidad en el pasado.



La doble instancia en los procesos contra aforados como Arias solamente entró en vigencia a comienzos de 2018, razón por la cual hay varios casos que no tuvieron la opción de apelar sus condenas, lo que busca solucionarse con este proyecto de ley.



Algunos sectores interpretaron en su momento que esta iniciativa, impulsada por gran parte de la bancada del Centro Democrático, busca beneficiar a Arias, quien fue ministro de Agricultura del expresidente Álvaro Uribe.



Arias, actualmente detenido en el Cantón Norte, en Bogotá, fue condenado a 17 años por la Corte Suprema de Justicia por su vinculación en casos de corrupción en Agro Ingreso Seguro, pero en el momento de la condena, 2014, no existía doble instancia, la cual se pretende con esta iniciativa.



EL TIEMPO supo que la ponencia para comenzar el debate todavía no ha sido radicada y que es posible que esta misma semana el documento llegue a la Comisión Primera del Senado, donde debe surtir su trámite.

Sin embargo, este diario estableció que en la agenda de iniciativas que debe estudiar la célula legislativa hay 19 reformas a la Constitución que, por norma, deben tener prioridad, y otros 59 proyectos de ley por delante.



Fuentes del Congreso afirmaron que, por tratarse de una iniciativa de carácter estatutario, la Comisión Primera de Senado podría adelantar su trámite y ser agendada dentro de las primeras del orden del día.



No obstante, para ello el presidente de la célula legislativa, Santiago Valencia, debe contar con la opinión favorable de la Comisión, algo en lo que, seguramente, se daría el primer ‘round’ entre los partidos políticos.



En julio pasado, cuando el proyecto de ley fue radicado, tuvo su primer impasse cuando se detectó que uno de sus apartes abría la puerta para la salida masiva de los condenados que quisiera pedir la revisión de su sentencia mientras se cumplía este paso.



En cuestión de horas, el propio expresidente Uribe anunció que el proyecto sería retirado y se excluiría esa disposición, lo que sucedió ese mismo día.



Se espera que esta iniciativa provoque una dura discusión en el Congreso entre quienes buscan estos beneficios y quienes se oponen a ellos.



