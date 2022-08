La novela en la que se ha convertido el proceso de elección del siguiente contralor general de la República en el Congreso no termina, y ahora se enreda con renuncias y peticiones para modificar esta selección.



La elección del siguiente jefe del ente de control fiscal ha estado lleno de polémicas desde el principio, tomando en cuenta que este procedimiento lo cumplen el Legislativo saliente y el entrante.



Algunos sectores políticos, como la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, han hablado del supuesto favorecimiento del nuevo gobierno hacia Julio César Cárdenas, uno de los aspirantes al cargo. Otros, entre tanto, han criticado la inclinación de varios partidos políticos hacia María Fernanda Rangel.



Al margen de estas especulaciones políticas, el tema jurídico fue el que se tomó la atención este miércoles. La última de las controversias se dio alrededor de la nueva comisión accidental que nombraron los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, la cual debe realizar entrevistas a 17 elegibles para el cargo y determinar una lista de 10, de la cual saldría el nuevo alto servidor público.

Los presidentes del Senado, Roy Barreras (der.), y de la Cámara, David Racero, al anunciar la nueva comisión accidental para la selección de los aspirantes a Contralor General. Foto: Prensa Roy Barreras

Pese a que Barreras y Racero han insistido en que el proceso está blindado jurídicamente, este miércoles se produjo la renuncia de tres de los integrantes de esta instancia y se escucharon varias críticas a la conformación de esta comisión.



Los primeros en presentar sus renuncias fueron los senadores Lidio García, del Partido Liberal, y Juan Felipe Lemus, de ‘la U’. En el caso del congresista liberal, al parecer, habría razones de agenda.



Lemus, por su parte, envió una carta a la mesa directiva del Senado en la que, además de dimitir a la comisión, solicitó “la corrección formal del procedimiento” con el cual se está desarrollando el proceso de elección del siguiente contralor general.



El tercer senador en renunciar a esa comisión accidental fue Humberto de la Calle, quien oficia en el Congreso como independiente.

Radiqué mi carta de renuncia a la comisión accidental encargada de rehacer la lista para elegir Contralor. La lista actual ya fue rediseñada con criterios de mérito e igualdad de género. Rehacerla es presuntamente irregular y genera riesgos de carácter jurídico. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) August 2, 2022

Según el congresista, si bien era “molesto y hasta sospechoso que el Congreso anterior haya comenzado tan temprano la selección de los candidatos a la Contraloría General”, el nuevo procedimiento tampoco parece ser del todo claro.



“Los tribunales corrigieron la lista (de elegibles a la Contraloría) con criterios de género y hoy, honestamente, me parece más peligroso cambiar esa lista, que ya es un hecho consumado y que tiene una presunción de legitimidad”, afirmó De la Calle.



Desde la Cámara, el representante liberal Carlos Ardila Espinosa también le pidió a David Racero, presidente de esa corporación, atender el “debido proceso” en la selección del siguiente contralor general de la República.

Carlos Ardila, representante por el Partido Liberal. Foto: Archivo Particular

Según Ardila, los ajustes que debían hacerse en la lista de elegibles para ser jefe del ente de control fiscal ya fueron hechos, con lo que las órdenes judiciales relacionadas con este proceso ya fueron cumplidas.



“Es claro que el proceso de selección del nuevo contralor de la República debe continuar con la lista ya seleccionada”, afirmó el congresista del Putumayo.



Pero el debate más candente se vivía en la noche de este miércoles en la plenaria del Senado, donde varios congresistas criticaron la decisión de designar una nueva comisión accidental.



El senador por Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez apeló la resolución mediante la cual el Senado nombró a los miembros de esta instancia, pero el presidente del Congreso, Roy Barreras, la rechazó de plano –en principio– por considerar que era un documento conjunto con la Cámara de Representantes y que no podía apelarse en esta corporación.



Barreras, quien tuvo que dejar su silla de presidente del Senado para atender el debate que ayer le hicieron varios congresistas en el pleno de esta corporación, respondió a estas críticas, explicó los pasos del procedimiento y dijo que “nadie violará la ley”.



En la noche de este miércoles el debate seguía en el Congreso y se esperaba la posición de uina subcomisión que se designó para aclarar el tema.



