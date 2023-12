¿En qué va el proyecto para regularizar el cannabis y por qué podría hundirse?

A una semana de que el Congreso se vaya a receso, el acto legislativo que busca modificar el artículo 49 de la Constitución y regularizar el cannabis de uso adulto, podría hundirse. La iniciativa, que ya superó dos debates en Cámara y uno en Senado, debe ser agenda esta semana en la plenaria o de lo contrario, tendría que ser nuevamente radicado y empezar desde cero su discusión.



En entrevista con EL TIEMPO, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, habla sobre las modificaciones que sufrió el proyecto con respecto al que se hundió en la legislatura pasada y analiza cómo están las fuerzas en el Senado de cara al cuarto de ocho debates que requiere la iniciativa para ser aprobada.

El tiempo para el cuarto debate se agota, ¿qué está pasando y por qué no se agenda?



Es potestad de la Mesa Directiva y en este caso el presidente del Senado de la República, poner en el orden del día o establecer cuál va a ser el orden del día de los proyectos que se van a discutir. La ponencia para discutir el proyecto de ley estatutaria que regulariza el cannabis de los adultos ya está radicada en la Secretaría, ya se hizo el tránsito de la Comisión Primera, y lo que nos ha dicho el presidente del Senado es que el martes estaríamos discutiendo este proyecto de acto legislativo, es decir de modificación a la Constitución. Esperamos que todo vaya bien para ese día, que efectivamente esté en el orden del día y ya con eso podríamos avanzar en su discusión. Luego también esperamos que exista voluntad por parte de los congresistas para configurar el quórum y para dar el debate. Sabemos que es un proyecto de ley que es complejo en el sentido de que, obviamente, hay distintas visiones que van más allá de las posiciones unitarias de los partidos. Es decir, dentro de los distintos partidos puede haber congresistas que definitivamente lo apoyan, y puede que haya otros que hacen una oposición férrea.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, el Partido Liberal. Este es un proyecto de iniciativa del Partido Liberal y, sin embargo, una de las grandes opositoras al proyecto pertenece a esa colectividad. Entonces, entendiendo eso, lo que nosotros esperamos es que se dé el debate. Ya tenemos un antecedente y fue que logramos pasar en el período pasado la primera vuelta y se hundió en el último debate, así que esperamos que con las incorporaciones que se le hizo al proyecto, con lo que recogimos a partir de las proposiciones muy importantes que ha presentado por ejemplo el partido Cambio Radical, se pueda discutir y que contemos obviamente con las mayorías para que pueda continuar su trámite y dar la segunda vuelta en el Congreso.

Justamente, ¿cuáles son esos cambios que tiene la iniciativa con respecto al texto que se hundió la legislatura pasada?

Se ajustaron algunos temas en materia, por ejemplo, de prohibir la comercialización en entornos escolares o donde habitan niños. En ese aspecto se profundizó porque esto ya venía incorporado, pero se lograron mayores desarrollos. Otro tema es la publicidad, que es uno de los más importantes en el sentido de que efectivamente la publicidad no puede darse tampoco en entornos escolares o en centros o espacios de atención a la niñez. Hay otra modificación importante que hemos incorporado y es que se otorguen licencias y autorizaciones de manera prioritaria a comunidades indígenas, afros y campesinas de nuestro país.



¿Y si no lo agendan?

Se hunde el proyecto de ley porque al ser una ley estatutaria tiene que pasar ocho debates y según lo que establece la ley, los cuatro primeros debates deben darse en un periodo y en el siguiente los cuatro restantes. Eso nos obligaría a radicar nuevamente el proyecto y a dar nuevamente la discusión, lo que sería un enorme retroceso.

¿Qué impacto puede tener la aprobación del acto legislativo? ¿Lo han analizado?

Según las cifras que manejamos, y analizando lo que ha sucedido sobre todo en Estados Unidos o por lo menos en los cuatro estados donde ya es legal el cannabis de su adulto, es que se ha producido 17 empleos por hectárea cultivada. Si nosotros tenemos en cuenta que tenemos más de 300 hectáreas, por ejemplo, cultivadas solamente en el Cauca, en comunidades que han enfrentado el rigor de la violencia, que han sido asesinadas, expuestas a una situación de muchísima vulnerabilidad frente a los actores armados ilegales que operan en el territorio, pues estamos hablando de toda una población que podrían entrar a un empleo formal. Ahora, en términos económicos, también estamos hablando de un negocio que ya en otros países ha significado miles de dólares y aquí por supuesto podríamos incorporarnos a esta nueva mirada que tiene el mundo en relación con el cannabis. Otro de los beneficios importantes lo veríamos en términos de sustitución de cultivos, es decir, pasar de esa política de erradicación forzada a través de la sustitución de cultivos a la posibilidad de enfrentarlo de una mejor manera, de una manera que se le den opciones a las personas que en este momento se dedican a la siembra de coca.

Juan Carlos Losada y María José Pizarro tras hundimiento de la regularización del cannabis la legislatura pasada. Foto: César Melgarejo

¿Tienes estimaciones de eso?

Nosotros estamos estimando que para 2027 el mercado legal del cannabis podría superar los 90.000 millones de dólares en el mundo y en Estados Unidos, donde el uso es legal en 24 estados, se han creado 300.000 empleos formales desde que se ha avanzado en la regularización. Esto quiere decir que para Colombia nosotros podríamos estar hablando en 2025 de 435 millones de dólares, eso lo ha dicho Euromonitor, y estamos hablando de más de 5.000 empleos solamente en el Cauca, con esa estimación de 17 empleos por hectárea. Podríamos traer inversiones porque si nosotros miramos el mercado del cannabis medicinal, la inversión extranjera ha sido hasta ahora de más o menos 500 millones de dólares. Si legalizamos el cannabis de recreativo podríamos estar aumentando esa cifra. Además, hay que hablar de la posibilidad de comerciar con otros países que no son los países tradicionales, es decir, por ejemplo, con el mercado canadiense o australiano podrían generar inversiones aquí en el país. Definitivamente, tendríamos la posibilidad de, en términos económicos, lograr una comercialización. Entonces el reto en la regularización ya no sería en la modificación a la Constitución, sino a la ley que reglamenta esta decisión. Ahí podríamos tener toda una serie de desarrollos revisando los pros y los contras de la regularización en otros países. También podríamos sortear lo que hoy tenemos y es una especie de caos legislativo por las decisiones que ha tomado la Corte muy garantistas y, por otro lado, desde el Ejecutivo desde el Congreso muy retrógradas, entonces hoy realmente la gente vive un viacrucis jurídico.



¿Cómo ve las fuerzas en el Senado de cara a este cuarto debate?

Yo creería que contamos con los votos que teníamos en el semestre pasado, cuando estuvimos discutiendo esta iniciativa, más los votos que podemos tener de Cambio Radical y de algunas otras personas que, a título individual, estarían dispuestos a acompañar esta iniciativa. Es que recordemos que aquí hay un tema generacional muy importante y por eso obviamente hay posiciones que no son fáciles de convencer. Sin embargo, yo creo que podríamos pasarlo, a no ser que se tomen decisiones de bancada o que por ejemplo se recurra a no conformar el quórum por parte de ciertos sectores políticos o que se recurra a otro tipo de estrategias para eludir el debate y para no enfrentar a la opinión pública.

¿Y han medido el efecto que podría tener en la salud pública?

En Colombia es legal el porte, el consumo y hasta la siembra de 20 plantas, más no la venta y la comercialización. Entonces, si nosotros hablamos de regular la comercialización, podríamos estar hablando de que a través de un impuesto al consumo podamos recoger recursos para campañas de pedagogía, para campañas médicas, para fortalecer el sistema de salud, como sucede con el tabaco y el cigarrillo, las cuales han tenido efectos muy importantes en la reducción de su consumo. Podríamos, además, recuperar recursos que se fugan precisamente a través del sistema de salud. Si nosotros miramos las cifras de los impactos a la salud, vemos que los recursos que se han recogido a través del impuesto al consumo de tabaco, pero también a través de estas campañas de prevención, han ayudado a la disminución del número de personas que se mueren por el tabaquismo. Así que definitivamente, a través del impuesto al consumo podemos invertir en salud y también en campañas de prevención de otras drogas mucho más peligrosas y adictivas como la heroína y el fentanilo, que llegará en cualquier momento a nuestro país y que es una tragedia.

