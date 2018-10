La moción de censura contra Carrasquilla sigue caminando

El fantasma de la moción de censura sigue persiguiendo al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el Congreso.



Carrasquilla es acusado por el senador del Polo Jorge Enrique Robledo y varios sectores de oposición de utilizar su cargo de ministro de Hacienda en los gobiernos de Álvaro Uribe (entre 2003 y 2007) para promover un negocio suyo y otorgar créditos a 117 municipios, “a tasas escandalosamente altas, de manera que estos están hoy pagando la deuda inicial más una suma dos o tres veces mayor”.

“El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sí se enriqueció usando dos empresas suyas –una en Panamá y otra en Colombia– para quedarse con parte de los recursos que 117 municipios deberían haber destinado a agua y saneamiento básico”, escribió el periodista Daniel Coronell, otro de sus acusadores.



Estas denuncias llevaron a sectores de la oposición a plantear en el Senado una moción de censura contra Carrasquilla que, de prosperar, lo sacaría de su cargo. No es seguro todavía que eso llegue a suceder.



En un debate de control político que Robledo promovió el pasado 18 de septiembre, Carrasquilla negó haberse enriquecido con los llamados bonos de agua, como lo denuncian sus detractores.



Los aliados del uribismo en el Congreso, pero principalmente la mesa directiva del Senado, se le han atravesado a la sanción.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, dice que la moción no procede porque los hechos atribuidos al ministro Carrasquilla sucedieron en un gobierno anterior y que los bonos de agua se “ejecutaron en el ámbito privado”.



La tesis está fundada en un estudio jurídico que encargó la mesa directiva de la corporación y según el cual este recurso procede en contra de acciones de los funcionarios en ejercicio de sus cargos y no cuando los han dejado.



El Senado lleva ya varias semanas enfrascado en ese debate, que de cualquier manera debilita el papel del ministro de las finanzas públicas.



Robledo apeló la decisión de la mesa directiva del Senado, la cual determinó –por dos votos contra uno– que el recurso contra el funcionario no procedía. Este asunto, al parecer, será resuelto el martes de esta semana.

Primera votación

El miércoles pasado ocurrió un hecho que le dejó un sabor agridulce al ministro Carrasquilla. Cuando el Senado votó la proposición para cambiar el orden del día y decidir sobre la apelación de Robledo, hubo un resultado sorpresivo: 48 en contra de votar la apelación y 41 a favor.



Ese resultado fue posible porque los liberales y algunos miembros de Cambio Radical se sumaron a la oposición para precipitar el debate sobre la sanción.



El presidente del Senado le dijo a EL TIEMPO que va a someter la proposición a votación sobre la procedencia de la sanción, y el senador Robledo confirmó que tiene listo un recurso de tutela para exigir que se haga el debate de la moción de censura.



Si el recurso fracasara en el Senado, casi de inmediato la Cámara de Representantes iniciaría un proceso similar, de manera autónoma.



El presidente de esa corporación, Alejandro Chacón, tiene dos posibilidades: avalar la proposición de citar al debate de la moción –presentada por un grupo de más de 20 representantes a la Cámara– y fijar una fecha para ello o someter a consideración de la plenaria la propuesta, y, en caso de que la apruebe, ponerle fecha al debate contra el jefe de la cartera de Hacienda.



Personas cercanas a Chacón le confirmaron a EL TIEMPO que el congresista quiere evitar que la moción de censura contra el ministro se cruce con la ley de financiamiento, proyecto de ley que debe ser radicado por el Gobierno en los próximos días.



Chacón estaría pensando que si los dos asuntos se mezclan es posible que el fondo de la moción de censura, es decir los cuestionamientos a Carrasquilla por su supuesto aprovechamiento con los bonos de agua, se pierda y el debate se lo tomen los elementos que tenga esa iniciativa y que impacten a la gente.



