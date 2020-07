¿Reforma permitirá elegir Presidente de la República desde el celular?

Una de las grandes lecciones que ha dejado la crisis generado por la propagación del covid-19 es que muchos de los trámites que hoy se hacen acudiendo a oficinas o a lugares físicos se pueden hacer de manera digital, lo que permite disminuir costos y hacer las diligencias de manera más ágil. ¿Puede este sistema sistema usarse para transformar el engorroso sistema de elección popular en Colombia, donde ha abstención supera el 50 por ciento?

Pensando en eso, el congresista Ricardo Ferro anunció que el próximo 20 de julio radicará una reforma para implementar el voto virtual en Colombia.



En diálogo con EL TIEMPO, el parlamentario explicó que esto "permitiría que una persona puede hacer uso de su derecho al voto desde su celular o desde su computador desde su casa".



¿Cuál es la diferencia entre el voto electrónico y el voto virtual? ¿Cuál es el que propone usted?



El voto electrónico existe en Colombia desde el año 2003, pero hasta el momento no lo han implementado, ha hecho falta voluntad de la Registraduría para implementar esta modalidad. ¿Cuál es el voto electrónico? Es aquel que se sigue haciendo en los cubículos de las mesas de votación que se instalan, pero en lugar de que sea a través de papel, de tarjetones, se hace a través de un equipo computarizado.



Lo que nosotros proponemos es distinto. A raíz de la pandemia lo que comencé a proponer fue el voto virtual, entendido como un voto que una persona puede hacer desde su celular o desde su computador desde su casa. La persona preinscribiendo una dirección IP puede ejercer su derecho de manera remota.



¿Es decir podríamos elegir al Presidente de la República desde el celular?



Correcto, que a usted no le toque salir de su casa para votar. Pero esto requiere de una transición, no es excluyente el voto presencial del voto remoto. Habrá personas que quieran seguir ejerciendo su derecho asistiendo al puesto de votación, mientras que otros preferirán hacerlo desde su casa. Lo uno no excluye lo otro. Son complementarios. Más aún cuando en el país hay problemas de conectividad en algunas zonas.

Si a veces hay denuncias de fraude con la modalidad actual de tarjetón y voto presencial, ¿no sería más vulnerable el voto virtual?



Se vuelve casi imposible. En el voto virtual, la información se almacena en cada uno de los dispositivos móviles donde se ejerce el voto. Si usted vota en su celular, ahí queda almacenado el voto suyo pero también el de los demás. Por ejemplo, si votan 36 millones de personas, la información se almacena en 36 millones de dispositivos, entonces con que un solo dispositivo quede por fuera del hackeo ya queda almacenada allí la información.



Esta tecnología se llama blockchain, que se usa con las criptomonedas.



Si hoy en día se compran votos con la modalidad presencial, con el voto virtual será más fácil…



Usted ha dado en el clavo, usted el voto lo vende de manera presencial o de manera virtual. Si lo vendía presencial, también lo va a vender virtual.



¿Pero con el voto virtual no es más fácil vender el voto?



Ese es un problema de quien vende el voto, no es un problema del sistema. Ahora, en cuanto al voto virtual, durante la implementación se tendrán que establecer una serie de controles. Tendrá que haber por ejemplo reconocimiento facial del votante, tendrá que garantizarse también que cuando haya coacción o corrupción se apliquen las sanciones.



¿Hay algún cálculo sobre los costos?



Obviamente el voto virtual es más económico que el voto presencial, porque todo ese despliegue que tiene que hacerse el día de elecciones se evitaría, no solo de material sino de la Fuerza Pública y el tema de los jurados. Además, desde el punto de vista ecológico usted se ahorra mucho papel.



