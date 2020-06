¿En qué consiste el proyecto que prohibe el 'chancletazo'?

Los correazos, bofetadas, ‘chancletazos’ y toda forma para reprender a los menores en las que se utilice el castigo físico podrían quedar prohibidas en Colombia.

Así ocurrirá si se llega a aprobar un proyecto de ley que será debatido este jueves por la Plenaria de la Cámara de Representantes, en su segundo de cuatro debates.



En entrevista con EL TIEMPO, el congresista Julián Peinado, coautor del proyecto, aclaró que esta norma no establece nuevos castigos sino que es de carácter pedagógico.



(También le puede interesar: Rifirrafe entre Petro y Antonio Sanguino por un micrófono abierto)



¿En qué consiste el proyecto?



Hay que advertir que este no es un proyecto sancionatorio, no se van a crear nuevos delitos, esta es una propuesta netamente pedagógica. Lo que el proyecto deja en evidencia es que el castigo físico no le aporta en nada al desarrollo del niño y por el contrario provocan efectos negativos en el desarrollo del niño. Estos argumentos son los que nos dan la certeza de que se debe eliminar de nuestras normas cualquier título o aseveración que permita un castigo físico a los menores.



Vamos a introducir un artículo que dice que los niños tienen derecho al buen trato. Los niños se educan, no se adoctrinan, no se instrumentalizan ni se domestican



Es increíble que aquí se castigue el maltrato contra las mujeres y los hombres, se castigue el maltrato contra los animales, pero no se prohíba el maltrato contra los menores. Deben prohibirse todos estos tipos de maltrato.



Pero el proyecto sí prohíbe el castigo físico contra los menores…



Claro que sí. El proyecto le hace un llamado al Estado para que en materia de política criminal se haga un ejercicio de prevención en contra de la violencia contra los niños. Esto también debe aterrizar en las escuelas de padres, les vamos a sugerir cómo se maneja una pataleta, cómo se manejan estos temas. Lo que queremos es ser demócratas, eso implica es ser duro con los argumentos pero suave con las personas, no duro con la correa y suave con los argumentos.

Eso implica es ser duro con los argumentos pero suave con las personas, no duro con la correa y suave con los argumentos. FACEBOOK

TWITTER

Cuando se apruebe un proyecto, ¿qué ocurrirá con un padre que le pegue un correazo a su hijo?



Según sentencia de la Corte Constitucional, en ese caso interpreta mal el padre el derecho de corrección pensando que eso le autoriza a agredir a su hijo. Eso se llama un error de provisión en derecho. Es decir, cuando el individuo cree que está haciendo algo bien amparado en la ley, pero por el contrario desconoce realmente el objeto de la norma.



¿O sea que en ese caso el papá no se va a la cárcel por darle el correazo al niño?



Ningún papá se va a la cárcel por esta situación.



O sea que puede seguir dándole correazos al niño…



Lo que pasa es que es muy difícil para un juez determinar si una palmada es violencia, lo que le importa al derecho penal es si se le causa un daño al niño.

¿Entonces para qué el proyecto?



Este es un proyecto pedagógico mas no sancionatorio. Lo que se genera es que el Estado utilice todas las herramientas para que se cambien los patrones en la sociedad colombiana. En la ley penal ya hay sanciones que dependen de las conductas, pero este proyecto no crea ninguna norma en ese sentido.



A mi me dieron correazos de niño y aquí estoy dando lora sin problema…



Pues yo le pongo el otro ejemplo. A mi nunca me dieron una palmada ni mi mamá ni mi abuela.



POLÍTICA