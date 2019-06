Agoniza proyecto que permite a congresistas dirigir inversión regional

Todo parece indicar que este jueves tampoco será el día para que el proyecto de acto legislativo que permite a los congresistas direccionar el 20 por ciento del presupuesto de inversión en sus regiones sea aprobado en el Congreso.



La reforma constitucional ha despertado una enorme polémica entre diferentes sectores, algunos de los cuales la han calificado como la ‘mermelada regional’ debido a las facultades que les entrega a los congresistas sobre el dinero del presupuesto para sus departamentos.

El propósito de esta enmienda es que los congresistas puedan redireccionar hasta el 20 por ciento del presupuesto de inversión en sus regiones, lo que les daría la potestad para definir qué proyectos de inversión deben priorizarse o deben recibir más dinero.



Por ejemplo: si en el Presupuesto Nacional se destinan 100.000 millones de pesos para proyectos de inversión en un departamento, los congresistas podrán definir a qué iniciativas se debe dirigir hasta el 20 por ciento de esos recursos, es decir 20.000 millones de pesos.



Para ello, de acuerdo con el texto de la iniciativa, se podrán aprobar “traslados entre partidas, aumento o disminución de las mismas o inclusión de nuevas”, siempre y cuando estén relacionadas con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, es decir para proyectos que estén avalados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).



Esta es una limitante que la iniciativa les pone a los congresistas ya que, por ejemplo, no podrán incluir construcciones de puentes o vías que no estén en el paquete de iniciativas que tiene contempladas Planeación Nacional.



El proyecto, que tiene el visto bueno de prácticamente todas las bancadas, no es bien visto por algunos sectores del Gobierno, en los cuales se considera un gol que le metieron los congresistas al Ejecutivo.



La iniciativa es de autoría del representante a la Cámara por el Polo Germán Navas Talero, uno de los congresistas más respetados en el Capitolio, y debe superar dos debates finales en el Senado: primero en la Comisión Primera y después en la plenaria.



Sin embargo, sus posibilidades en el Capitolio parecen reducirse cada día más. Este jueves, a las 8:30 a.m., fue citada la Comisión Primera del Senado para votar el séptimo de ocho debates, pero la plenaria de la corporación fue programada para las 9 de la mañana y cuando el pleno del Senado sesiona, no puede hacerlo ninguna comisión.



Este hecho llevaría a que el proyecto se tenga que votar en la Comisión Primera del Senado, en el mejor de los casos, el próximo lunes, lo que dejaría el debate en la plenaria del Senado para los últimos días de las sesiones ordinarias, que terminan el próximo 20 de junio.



Aunque es probable que la voluntad política de las bancadas obre el milagro de sacarla adelante, lo cierto es que los tiempos podrían ahogarla.



POLÍTICA