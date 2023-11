¿En qué consiste el proyecto que busca crear delito de ‘obstrucción’ a la paz?

El senador Iván Cepeda radicó ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca sancionar a quienes ‘obstaculicen’ los procesos de paz en el país, iniciativa que no ha caído bien en los sectores de oposición e independientes al Gobierno.



(Además: Sectores políticos condenaron intimidaciones de las disidencias contra De la Calle).

La propuesta pretende establecer un nuevo delito denominado ‘obstrucción a la paz’, realizando ajustes al Código Penal (Ley 599 de 2000) y el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Además, busca implantar penas de entre 10 y 15 años y multas de entre 1.000 y 10.000 salarios mínimos legales vigentes para este tipo de conductas.



“Esta iniciativa tipifica los crímenes contra la paz, que son aquellos que cometen quienes obstruyen, restringen, limitan de manera dolosa un proceso de paz en cualquiera de sus estadios”, aseguró Cepeda.



De esta manera, se busca que quienes cometan asesinatos de firmantes de paz o quienes a través de acciones delictivas intenten frustrar los procesos de paz tengan que afrontar una responsabilidad penal. Además, contempla agravantes cuando la conducta sea cometida por servidores públicos de alto nivel en el Estado.

Facebook Twitter Linkedin

El senador Iván Cepeda. Foto: Redes sociales (X)

El congresista aclaró que el proyecto no busca acallar las críticas a los procesos, sino sancionar a aquellos que, por ejemplo, roban recursos de la paz.



El proyecto ya tiene un antecedente, el año pasado, cuando el mismo Cepeda presentó el proyecto 314 de 2022, el cual no fue discutido y quedó archivado. La propuesta recientemente radicada incorpora nuevos elementos en su articulado.



“Da cuenta de los desafíos que ha tenido que enfrentar el Acuerdo Final de Paz, desde las interceptaciones ilegales al equipo negociador del Gobierno, pasando por los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz, el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos, liderazgos sociales y firmantes de paz, masacres y desplazamientos forzados en el país, las afectaciones a niñas, niños y jóvenes que ha sido víctimas en el conflicto, hasta los rezagos en su implementación”, sentenció el también negociador de paz.



(Le puede interesar: Las firmas detrás del polémico cambio al artículo 42 en la reforma de la Salud).



Adicionalmente, el proyecto pretende reconocer los efectos de los conflictos armados en las mujeres, en especial quienes sean excombatientes, defensoras de derechos humanos o lideresas sociales. Las penas se agravarían si se causa la muerte o lesiones personales a esta población.

Críticas desde la oposición



La propuesta del senador y representante del Gobierno en la mesa con el Eln no ha caído bien en los sectores de oposición al Gobierno e independientes, pues lo consideran una afrenta a la libertad de expresión. Precisamente estos sectores han expresado sus reparos a los procesos de la ‘paz total’ y han hecho oposición a estos.



Uno de los que se manifestaron en contra del proyecto fue el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández. A través de sus redes sociales tuvo un duro pronunciamiento en contra del articulado e incluso aseveró que sería uno de los primeros en ser judicializados bajo dicha ley.



“Si por oponernos a falsos diálogos de paz nos van a meter presos, quiero ser el primero al que le pongan las esposas”, dijo Pulido, que a renglón seguido calificó de cínicos a los proponentes del proyecto. “Están asesinando nuestra Fuerza Pública, secuestrando nuestros colombianos, mientras guerrilleros y gobierno se sientan en un banquete a contar muertos”, concluyó el senador ‘verde’.



(Lea también: ¿Qué es la regla fiscal que el presidente Petro propone no cumplir y qué implicaría?).

Facebook Twitter Linkedin

María Fernanda Cabal se opone al proyecto. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

Antes de Pulido Hernández se manifestó Ciro Ramírez, del Centro Democrático, otro de los que alertó de las posibles implicaciones del proyecto de Cepeda.



“La estrategia comenzó hace unos años utilizando testigos falsos, y ahora quieren crear un nuevo delito que se llama ‘obstrucción a la paz’ para seguir con la persecución judicial. Absurdo y peligroso a la vez”, dijo el senador de oposición, que hizo velada referencia al caso de Álvaro Uribe y el senador del Polo Democrático.



María Fernanda Cabal fue otra voz del uribismo que se manifestó en contra del proyecto. “¿Qué tal esto? Ahora los sectores radicales de la izquierda quieren crear un nuevo tipo penal denominado ‘obstrucción a la paz’, para judicializar a todo aquel que se oponga a la farsa de ‘paz total’ ”, dijo la senadora, que tildó la propuesta de autoritaria.



Frente a los cuestionamientos, el senador respondió que el proyecto no busca acallar las críticas a los procesos, sino sancionar a aquellos que, por ejemplo, roban recursos de la paz.



“No entiendo el porqué de esas críticas. En ningún lugar se mencionan las críticas o las opiniones que no son delictivas, es decir, a mi modo de ver es una invención del señor fiscal Barbosa, quien es el primer interesado en que un proyecto de esta naturaleza, y eso me parece supremamente diciente, no se abra paso”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias