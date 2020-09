¿Cómo se hará para que los muertos no voten en Colombia?

En los próximos años la forma en la que elegimos a los gobernantes cambiará drásticamente. Por lo menos así lo contempla la reforma al Código Electoral que establece una serie de reglas pensadas principalmente para buscar más transparencia en las elecciones.

La reforma incluye nuevas modalidades de votación, modificaciones en la inscripción de cédulas y cambia en el horario de la jornada electoral.



En diálogo con EL TIEMPO, el representante Julio César Triana, ponente de la iniciativa, explicó que incluso se establecerá la biometría “para que los muertos no sigan votando en Colombia”.



¿Cómo cambiara la forma de votación en Colombia con esta reforma?



Este código trae la utilización de tecnologías para ser aplicadas en los procesos electorales. Tecnologías que van a ser aplicadas de manera progresiva, o sea el cambio no será abrupto tan pronto entre el nuevo código en vigencia, se iniciará con unas pruebas pilotos, pero lo más importante es que se va a entrar en la era de la modernización con este código.



¿Se podría pensar que en un futuro se podrá elegir al presidente desde el celular?



Lo que el código busca coexistan los mecanismos de votación que tenemos hoy con tecnologías y modernización. Se establece que habrá el voto manual que tenemos hoy en día y a la par podrían existir el voto electrónico mixto y el voto electrónico remoto, pero todo se implementará de manera progresiva.



¿Hay modificaciones en cuanto al día de la votación?



Hay muchos cambios. Se buscará que el día de la votación el transporte sea uno solo y financiado por el Estado para que no haya manipulación del elector. Igualmente se buscará que se elimine todo el tema de la manipulación de formularios, que es lo que ha permitido la corrupción electoral en muchos lugares. Seguramente tendremos en algunas partes el voto electrónico mixto.



O sea que si llego en mi propio transporte al puesto de votación no puedo ejercer el derecho…



El transporte el día de la votación hoy en día termina al servicio de las maquinarias políticas, el que más tenga plata más transporte contrata. Este código busca que el transporte sea coordinado por el Estado, seguramente a través del Ministerio del Interior, para que se dé un transporte de carácter general , para que el ciudadano no tenga ningún tipo de presión.

¿Cómo hará para que los muertos no voten en Colombia?



Un tema muy importante es que daremos garantía de que los muertos en Colombia no vuelvan a votar, para ello se establecerá la biometría en los puestos de votación y a eso sumamos el hecho de que la Registraduría tendrá su propio software para el escrutinio y no como ocurre hoy que el software que es operado por terceros.



¿Cómo funcionará la biometría?



El ciudadano con la huella digital demostrará que es él quien va a votar, porque recordemos que hoy muchas se presentan con cédulas falsas o terminan votando los muertos. Cuando el votante llega al puesto de votación tendrá que someterse a la biometría.



¿Cómo se evitará la manipulación de los formularios en las mesas de votación?



Esta reforma tiene un concepto general que es ir abandonando el uso del papel. En ese proceso busca que esa manipulación de los formularios E-14 y E-24 cuenten con ayuda de la tecnología.



¿En qué consiste el capítulo de paridad de género?



Se pasaría del 30 al 40 por ciento de la participación de mujeres en la conformación de las listas. Estamos analizando el tema, nos parece una modificación muy importante, pero estamos discutiendo si este aspecto no debería más bien en una reforma política en vez de una modificación electoral.



Se ha dicho que va a haber sanciones por conductas agresivas en redes sociales…



No es desconocido que en Colombia muchas campañas se fundamentan en hacer uso del maltrato, el matoneo o el insulto. Pretendemos trabajar en aquellos delitos graves en cuanto al agravio y la calumnia. Habría sanciones para quienes incurran en estas conductas. Pero de ninguna manera se va a afectar el derecho a expresarse y a opinar en las redes.



¿Hay cambios frente a la elección de los jurados de votación?



Por transparencia, se escogerán aleatoriamente del censo electoral.



¿Esta reforma sí tiene futuro en el Congreso?



El código actual tiene 34 años de vigencia, es más antiguo de la Constitución Política. Hay buen ambiente para modernizar el sistema electoral en Colombia.



