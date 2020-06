En el limbo proyecto que da transporte a niños de escuelas rurales

La demora en iniciar el trámite de proyectos de ley en el Congreso este semestre, por cuenta de la contingencia generada por el covid-19, está empezando a pasar factura a los proyectos que, precisamente, benefician a los colombianos en condiciones más vulnerables.

Una de estas iniciativas es el proyecto de transporte escolar rural, de autoría de la representante Juanita Goebertus, que busca garantizar a los niños de las escuelas rurales un transporte adecuado para que puedan asistir a estudiar.



En pocas palabras, la iniciativa crea una excepción para que los alcaldes de los municipios más alejados puedan contratar el servicio de transporte escolar, cuando sea necesario, por condiciones geográficas o por falta de empresas legalmente constituidas, con medios de transporte no motores, como canoas, burros, caballos o bicicletas.



Obviamente, por las condiciones geográficas de algunas zonas del país, no siempre se puede recurrir a vehículos motorizados, por lo que la norma permite recurrir a pangas, a canoas, a bicicletas, a burros o caballos.



Son medios de transporte que hoy se usan por parte de las comunidades, pero que se usan sin contratación por parte de las alcaldías y, más grave aún, sin condiciones de seguridad vial para los niños y niñas que están tratando de llegar a estudiar.



El proyecto permite que se establezcan pólizas para proteger a los menores.



No obstante, a pesar de los beneficios del proyecto, la Comisión Sexta decidió nombrar una subcomisión para estudiar de fondo la iniciativa, pues aún subsisten dudas.



Esto es, en esencia, el hundimiento del proyecto, pues como lo explicó la congresista Goebertus “si no se aprueba este viernes el proyecto se hunde y habría que volver a empezar el trámite a partir del próximo semestre”.



Las inquietudes radican en que ya existe un artículo en el Plan de Desarrollo y un decreto del Gobierno, en los que se hace referencia al transporte escolar rural, no obstante estos artículos no desarrollan todo lo que contiene el proyecto.



“El decreto del Gobierno no habilita la posibilidad de contratar vehículos no motorizados, además no da la opción de que haya una póliza para transportes como el caballo e igualmente no hay claridad en cuanto temas de contratación”, expresó Goebertus.



La iniciativa ya fue aprobada en dos de cuatro debates que requiere para convertirse en ley. Pero para los dos debates restante deben darse antes del próximo 20 de junio que finalizan las sesiones del Congreso. Algo realmente muy difícil.



POLÍTICA.