'En el Congreso siguen unas posiciones muy conservadoras': María José Pizarro

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, ha sido una de las figuras relevantes en los sectores cercanos al gobierno. Cada vez toma más relevancia. En este semestre se destacó por su pelea para sacar adelante el proyecto para reglamentar el consumo y distribución del uso adulto del cannabis. En entrevista con EL TIEMPO, Pizarro hizo un balance del año, del fracaso del acto legislativo y de lo que viene para el 2024.



(Puede leer: 'Hacer trizas la paz costó el crecimiento exponencial de masacres': presidente Petro)

¿Cómo va este cierre de año?



Como ya no hay sesiones, baja la presión que hay sobre el Congreso. Ya estamos preparando el próximo periodo, lo que se nos viene. Tendremos debates muy importantes en el Senado y un segundo semestre muy movido en el Senado. Llega la reforma a la salud a la Comisión Séptima del Senado. La reforma pensional fue anunciada antes de salir al receso, se anunció la pensional y llegará la ley estatutaria de educación. Ya solo con eso tendremos por parte del Senado debates muy importantes.

Ustedes iban a darle el cuarto debate al proyecto sobre el cannabis, ¿qué fue lo que pasó para que una propuesta que hace un semestre se hundió en octavo debate ahora lo haga comenzando?



En el Congreso hay unas posiciones que siguen siendo bastante conservadoras y en algunos casos hasta retrogradas. Hay ausencia total de información más allá de las posiciones ideológicas, éticas y religiosas que tienen algunos congresistas. La argumentación que presentan no tiene sustento científico o legal en el país. Hablan de la legalización del canabis cuando su consumo, siembra de hasta 20 plantas y porte es legal en el país desde 1994. Esto quiere decir que tenemos tres décadas con el cannabis legal, y lo único ilegal es la comercialización. Eso es lo que buscamos solucionar: el limbo jurídico que hay entre entre el Congreso y la Corte Constitucional, que ha sido garante de las libertades.



Lo más importante es que el dinero no puede quedar en manos de los narcotraficantes. Lo que tenemos hoy es básicamente que los jíbaros, los combos y los narcos se quedan con el control territorial y los recursos de la droga y en cambio nosotros quedamos con una política policiva que ataca al consumidor y no al jíbaro.



Decían en el Congreso que el proyecto favorecía que los jíbaros llegaran a la juventud, cuando era lo contrario: les quitabámos el negocio. Ellos siguen hablando de legalizar algo que ya es legal, y en cambio le dejan el dinero a los narcotraficantes. Tampoco dejan que el impuesto al consumo nos permita tratar las drogas más fuertes. También ocurrió que varios congresistas que apoyaron el proyecto hace un semestre se confiaron en que el texto estaba en cuarto debate y seguramente iba a pasar.



Además, fue un desacierto que el presidente del Senado no dejó que argumentáramos. Por último, está el problema de la derogatoria unos días antes del decreto sobre el procedimiento policial sobre el consumo en público. Eso hizo que algunos congresistas que habían votado favorablemente cambiaran su voto.

¿La derogatoria del decreto el fin de semana antes del debate del proyecto no demuestra que hay una falta de lectura desde el gobierno del ambiente político ?



Lo primero que creo que lo que están convencidos de la prohibición también estaban en contra de ese decreto que castigaba al consumidor y no al jíbaro. Era un ajuste necesario. Podíamos esperar unos días. Pero, si uno está a favor a la regularización del cannabis de uso adulto, el decreto no afectaba. Algunos congresistas terminaron castigando al gobierno por la intervención del Ministro de Justicia con este decreto. Lo que terminan haciendo con la caída del proyecto es dándole más aire al narcotráfico, que ha cooptado territorios como el Cauca.

Pasando a otro tema, ¿cuál es el balance del Pacto Histórico en 2023, comenzaron como una aplanadora y ahora sus proyectos están en duda?



Por un lado, es preocupante que la reforma de la salud, que es necesaria, haya demorado tanto. No podíamos esperar tanto, casi un año, debatiendo una reforma a la salud mientras tanto la gente estaba a la incertidumbre. Lo que yo espero es que se logren los consensos con las distintas bancadas para lograr los acuerdos necesarios para la reforma de la salud y también la pensional. Recordemos que esta última busca es que millones de adultos mayores que se encuentran sin protección puedan tener una proyección.

Facebook Twitter Linkedin

María José Pizarro y Juan Carlos Losada Foto: Presidencia - Prensa María José Pizarro

Hablando de la reforma pensional, ¿cómo hace con una reforma que parecía tener todo el ambiente favorable y luego se frena?



La reforma pensional quedó aprobada en primer debate antes de comenzar este semestre y nos gastamos todo el 2023-II en anunciarla. Buscamos llegar a acuerdos para que antes de dar la discusión hubiese los consensos. Las discusiones han avanzado y esperamos que el proyecto salga. La población debe saber qué es lo que buscamos con el proyecto. No es justo que tengamos millones de adultos sin una pensión. Debemos darle un mínimo de dignidad a los que por tantos años trabajaron. No podemos permitir leguleyadas legislativas para que los congresistas eviten emitir sus posiciones que pueden ser poco populares.



(En otras noticias: Colombia cierra el año con 37 partidos políticos: ¿qué tan bueno es para la democracia?)

¿Hay el clima en Senado para que salgan los proyectos del gobierno? ¿Ve a Name impulsando el debate de las iniciativas oficialistas?



Efectivamente el clima es complejo. Pero esperamos tener manejo y diálogo para sacar las iniciativas de este gobierno. Esta reforma pensional se necesita y contamos con esta convicción. Sabemos que los proyectos no serán iguales a cómo los presentamos pero el debate debe darse, esperamos que se haga sin dilaciones. No puede repetirse eso de estar cinco meses esperando a que se haga una reforma. Los colombianos debemos tener esa reforma y ese bono pensional mensual. Le pido a los congresistas que nos bajemos de las camionetas y veamos cómo está la gente.

Facebook Twitter Linkedin

María José Pizarro Foto: Juan David Cuevas. EL TIEMPO

¿Qué fue lo que ocurrió con ese caso de violencia política de Jota Pe Hernández?



Eso es curioso, no solo fui víctima de un comentario machista sino que le salí a deber. Fue bastante denigrante lo ocurrido. Primero se me acerca y me dice que no tenía intención de ofenderme y me presentó sus disculpas. Entonces le dije que las disculpas en público. Pero el senador no se disculpa en la plenaria, sino que sale a decir que yo soy mentirosa y saca un video que se hace viral. No tiene las más mínima voluntad de entender que ejerció violencia política en contra mía. Para justificar su violencia me tergiversa y a la fecha no hay ninguna disculpa. Es un ejemplo claro de lo que vivimos las mujeres en la política y en la vida diaria. Ejerció la masculinidad que él entiende, que es un masculinidad violenta. Él cree que ese un hombre masculino es posar de malo y ejercer violencia, pero está muy equivocado. Se puede ser hombre sin ejercer violencia.

¿Cómo vio la reacción de la Alianza Verde, sobre todo de las congresistas de la colectividad, teniendo en cuenta que su padre está ligado con este partido?



Estoy a la espera de cómo reacciona el partido. Su comisión de ética debería abrir una investigación y emitir alguna sanción. Sobre todo porque los verdes se han caracterizado por su representación femenina. Quiero ver qué sucede. Pero quiero destacar lo que hizo Inti Asprilla que salió en defensa de mí y de las mujeres. Es triste que él no entienda en cuál partido está.

¿Qué se viene para la coalición de Gobierno en el 2024?



Lo primero que debemos decir es que se viene un debate que hemos venido aplazando y es la fusión de los partidos del Pacto Histórico en un solo partido. Es la vía que tenemos para superar una realidad jurídica que es la imposibilidad de presentarnos nuevamente en coalición y la necesidad de mantener un umbral alto. El progresismo era una fuerza marginal, ahora debemos hacer las cosas para mantener lo logrado. Debemos consolidar es gran frente amplio. Como partidos de gobierno debemos lograr los consensos con los partidos y los distintos sectores para lograr sacar adelante las reformas y no posponer los debates. Debemos sacar adelante las reformas sociales.

Facebook Twitter Linkedin

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico Foto: @SenadoGovCo

Usted es cercana al gobierno, pero, ¿algún consejo a este para que logre sacar adelante su agenda?



Debe haber una mayor articulación entre el Legislativo y el Ejecutivo en términos de sacar adelante las reformas. Necesitamos mayor información porque se han hecho cosas muy buenas que no han sido comunicadas de la mejor manera. Las reformas no son solo lo que viene del Congreso, sino lo que comprende la ciudadanía frente a lo que se propone.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA