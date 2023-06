El Senado y la Cámara de Representantes iniciaron desde la medianoche la plenaria extraordinaria para votar la adición presupuestal y el proyecto para definir el número de diputados de las asambleas departamentales.



Ambas iniciativas, que fueron las únicas que se incluyeron en el decreto con el que el Gobierno citó al Congreso a sesiones extraordinarias, solo necesitaban pasar un debate más para convertirse en ley.



Desde un principio, la intención era votar en plenarias los mismos proyectos que salieron de comisiones para evitarse la conciliación y así no tener que sesionar hasta este sábado, tiendo en cuenta que las extras van hasta este 24 de junio.



Sesiones extraordinarias en el Senado. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La iniciativa de las asambleas debería estar lista antes del 29 de junio. En octubre se elegirán a los futuros diputados y no se contaba con una norma que definiera cuántas personas ocuparían estas corporaciones públicas debido a que el pasado Congreso aprobó una ley que derogó la norma vigente.



Esa dice que estas corporaciones serán “integradas por no menos de once (11) miembros ni más de treinta y uno (31), que se denominarán diputados”, pero no se establecieron los criterios para definir cómo se conforma cada asamblea.

Pacto Histórico en rueda de prensa este jueves. Foto: Sergio Ángel

La ley establece que “departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes, tendrán Asambleas de 11 diputados y aquellos que pasen de dicha población, elegirán uno más por cada 150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar el máximo de 31”.



Durante este viernes 23 de junio, en la madrugada, en la Cámara de Representantes hubo 131 votos a favor y 6 en contra. Por su parte, el Senado, sobre las 4 a. m., también aprobó el proyecto que busca adicionar un artículo a la Ley 2202 de 2022, estableciendo las reglas para determinar el número de diputados de las asambleas departamentales.



"Ha sido aprobado el Proyecto de Ley que define el número de diputados en las asambleas departamentales", escribieron en Twitter desde la cuenta oficial de la Cámara de Representantes de Colombia.

En #PlenariaCámara ha sido aprobado el Proyecto d Ley que define el número de diputados en las asambleas departamentales. #SesiónExtraordinaria pic.twitter.com/0bpEXvDctL — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) June 23, 2023

Sobre la adición al presupuesto, son unos 16,9 billones de pesos. Con ello, se pasaría de tener 405,6 billones de pesos a 422,6 billones de pesos para este 2023. La idea es obtener más recursos para darle un empujón a la economía en medio de la desaceleración prevista.



Teniendo esto en cuenta, el Senado aprobó el proyecto, con 59 votos a favor y 11 en contra. Por otra parte, la Cámara votó 109 afirmativos y 4 negativos.



Los mayores recursos irían para los rubros de la educación (2,2 billones de pesos), la salud y protección social (2,03 billones), hacienda (1,82 billones) y vivienda, ciudad y yerritorio (1,50 billones).

#PlenariaSenado | Agotado el orden del día, se levanta la sesión del 23 de junio 2023 y el presidente del Senado @AlexLopezMaya, agradece la aprobación de los dos proyectos de ley que hacían parte del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.🔃 https://t.co/PXyvlXBkaD pic.twitter.com/9NUoOWFgg6 — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) June 23, 2023

