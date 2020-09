‘Empezamos a pagar una deuda histórica’: Emilio Archila

Como “un acto de justicia histórica con 6,6 millones de colombianos afectados por la violencia y la pobreza” calificó el consejero presidencial Emilio Archila el paso a sanción presidencial de la ley que dio vía libre al anticipo de regalías. Esos recursos, tasados en unos $ 4,5 billones, beneficiarán a los 170 municipios donde se ejecutan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).



¿Qué significa esta ley?



Tiene tres significados. Primero, es la concientización de que la estabilización de esos 170 municipios no es solo un tema de equidad que favorece a esas comunidades, sino que es una deuda histórica que el país tiene, y que, además, implica un requisito para que no vuelva esa violencia.



¿Y los otros dos?



El segundo que es un paso importante en focalizar los recursos en cumplimiento de objetivos en la implementación de los acuerdos y de la política de paz con legalidad. Y tercero, es que esta será una inversión muy significativa de entre 4 y 4,5 billones para unas regiones que lo necesitan.



¿Esos 4,5 billones es el dinero ya cuantificado?



Ese es un cálculo que deben hacer los ministerios de Hacienda y de Minas, y depende básicamente del precio del dólar y del precio del petróleo, pero sí es el cálculo que hemos estimado.



¿Cómo se distribuirán esos recursos?



Debe respetarse el proceso participativo con el cual se llegó a esas 32.000 iniciativas. No va a ser ni la Presidencia ni Planeación ni Hacienda, nadie inventándose cosas. Vamos a respetar esa planeación que hicieron las comunidades. Se autorizó a la Consejería para organizar un pull de estructuradores de apoyo a los municipios. Uno de los cuellos de botella que tienen los municipios es su capacidad de estructuración, vamos a apoyarlos entendiendo que son los municipios y los departamentos los que dicen qué proyectos estructurar, no es que nosotros vayamos a quitarles esas iniciativas.



¿Quién hará el control?



La contratación se hace de acuerdo con el régimen que le es aplicable a quien sea el ejecutor. En principio quien presenta el proyecto, sea el municipio o el departamento, puede proponer un ejecutor, pero el Ocad- Paz tiene la facultad de cambiar ese ejecutor. Hasta ahora lo que ha venido sucediendo es que cuando son temas sencillos los realizan los municipios, cuando son más complejos ellos mismos proponen ejecutores que estén más capacitados.



¿Habrá casos en los que sea necesario acudir a una licitación?



Cuando se dice que es el ejecutor, no quiere decir que el municipio sea el mismo que construye, quiere decir es que ellos deben hacer el proceso de contratación respectivo, entonces dependiendo de la cuantía pues tiene que hacerlo siguiendo el procedimiento que corresponde. Cuando sean proyectos relativamente grandes, siempre va a haber licitaciones.

¿Cuáles son los frentes mas importantes de esas 32.000 iniciativas?



Están distribuidas en 8 pilares. Son 8 capítulos que comprenden todos los aspectos de la vida socioeconómica de una región. Estos son: educación, ordenamiento social de la propiedad, infraestructura y adecuación de tierras, salud y educación rural, vivienda, agua y saneamiento básico, reactivación económica, seguridad alimentaria y reconciliación y paz.

CARLOS A. CAMACHO

REDACCIÓN POLÍTICA​