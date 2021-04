Solo 23 % de los embajadores de Colombia son de carrera

Una de las constantes críticas que reciben los Gobiernos en Colombia, y a la cual no ha sido ajena la administración de Iván Duque, es el nombramiento de embajadores y cónsules para la representación diplomática del país que no son de carrera.

Esta situación, además de ser criticada por sectores de oposición que aseguran que lo que se busca es favorecer los ‘amiguismos’, podría afectar la política exterior del país, pues los embajadores son claves a la hora de establecer canales económicos, políticos y comerciales con otros países.



En Colombia el cargo de embajador es de libre remoción y nombramiento. En principio, el presidente puede elegir a las personas que están al frente de las embajadas y consulados, pero hay límites. Según una sentencia de la Corte Constitucional, al menos el 20 por ciento de los embajadores que representan al país en el exterior deben venir de la carrera diplomática.



Y es justamente en ese límite en el que se encuentra Colombia, según un documento enviado por la Cancillería al Congreso de la República.



De acuerdo con el informe, solo 15 de las personas con cargo de embajadores actualmente son de carrera diplomática, lo que representa apenas un 23,8 por ciento.



En cuanto a los jefes de oficina consular, el panorama el más alentador, pues de los 121 cónsules del país, 58 son de carrera, es decir el 47,9 por ciento.



El reporte de la Cancillería también hace un análisis sobre la totalidad de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir quiénes ejercen la representación diplomática en el exterior.Según las cifras allegadas al Congreso, solo 34,5 por ciento de la planta externa son personas que hicieron la carrera diplomática.

Igualmente, según denunció el representante de Alianza Verde Mauricio Toro, a partir de cifras que su oficina solicitó a la Cancillería, de los 257 nombramientos que ha hecho el actual Gobierno para el servicio exterior, “solo 45 se hicieron con personas de carrera diplomática”.



“Solo 17,5 por ciento de los nombramientos de Iván Duque han sido para funcionarios de carrera diplomática. Solo 3,1 por ciento de los nombramientos de embajadores han sido para funcionarios de carrera”, aseguró Toro.

Cancillería responde

¿Por qué personas que años adquiriendo experiencia en la labor diplomática, que han aprobado exámenes de ascenso no están al frente de las misiones colombianas en el exterior?

​

Al respecto, la Cancillería en respuesta al Congreso aseguró que “los funcionarios de carrera diplomática y consular deben cumplir períodos de alternación, para ejercer funciones en planta interna y en planta externa según los términos de la ley. Así mismo, deben cumplir un período inicial de servicio interno antes de su primera alternación al exterior. Adicionalmente, existen unos requisitos de tiempos de servicio para ascender en el escalafón de carrera. Estas situaciones hacen que, en determinados momentos, la mayor parte de los funcionarios de carrera en ciertas categorías, estén cumpliendo su alternación dentro del país”.



La canciller Claudia Blum explicó, además, que los funcionarios de carrera que pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores no alcanzan para cubrir todos los cargos para la representación diplomática en el exterior.



“Todavía no hemos llegado al escenario en el que la Cancillería cuente con el número de funcionarios que han ingresado a la carrera diplomática para ocupar la totalidad de cargos que son definidos como de carrera diplomática y consular”, explicó Blum.



La ministra agregó que actualmente el Gobierno se encuentra trabajando para ampliar los cupos de personas que anualmente entra a la carrera. De esta manera, mientras entre 2015 y 2018 se habían cada año solo 20 cupos, en 2020 fueron 40 las personas que ingresaron.



¿Por qué es tan importante tener funcionarios de carrera? Según explicó la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, “la carrera diplomática y consular es un largo proceso diseñado para garantizar la capacidad de llevar a cabo la adecuada representación y defensa de los interesas de Colombia”.



La carrera diplomática está conformada por funcionarios que pasan por un riguroso proceso de selección mediante concurso público y abierto al que anualmente se presentan alrededor de 1.000 profesionales, de los cuales entre 30 y 40 ingresan a un curso especializado de un año en la Academia Diplomática.



“Los ascensos solo proceden de categoría en categoría bajo el cumplimiento de requisitos de tiempo de servicio cumplido (cuatro o cinco años), realización de cursos de capacitación y aprobación de exámenes (…) Es así como para llegar al rango de embajador se requieren mínimo 25 años de servicio”, explicó la Asociación Diplomática y Consular.





