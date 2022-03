Hace cuatro años, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue el senador más votado, con 875.554 votos, y su partido, el Centro Democrático, fue el que tuvo la mayor votación, con 2’513.320.



Este año su nombre no estaba en el tarjetón; sin embargo, el más votado en listas abiertas sigue siendo un aspirante del Centro Democrático.



Con el 97,37 % de las mesas informadas (boletín 39), el más votado es Miguel Uribe Turbay, con 221.223 votos.



Por primera vez el expresidente Álvaro Uribe no encabezará esa lista al Senado. En cambio, estará el exconcejal liberal y excandidato uribista a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, quien es abogado de Los Andes de origen liberal con maestría en políticas públicas de la misma universidad.



La segunda con más votos es María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, con 193.033 votos. Es una de las voces más fuertes que tiene actualmente su partido. En 2014 fue elegida representante a la Cámara por Bogotá y en 2018 pasó a ser senadora de la República, también por el Centro Democrático.



El tercero es Jonathan Ferney Pulido, de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. Esta ha sido una de las grandes sorpresas. Este joven santandereano, mejor conocido como Jota Pe en las redes, recibió 188.062 votos con el número 54. ‘Para derrotar a los corruptos vota’ fue su lema.



Hay que recordar que aquí no aparecen reflejados los candidatos del Pacto Histórico porque este partido se decantó por una lista no preferente, es decir, los ciudadanos que votaron en las elecciones este domingo 13 de marzo dieron su voto por la colectividad en general, y no por un candidato en específico.



Después aparece el número uno en la lista de la Coalición Centro Esperanza, Humberto de la Calle, quien recibió 185.544 votos. Es reconocido por ser un político y abogado caldense que ha desarrollado una larga vida política como exjefe del equipo negociador con las extintas Farc-Ep, vicepresidente de la República y precandidato a la presidencia en las elecciones de 2018.



En quinto lugar aparece el profesor antioqueño y abogado penalista de la Universidad de Antioquia Gilberto Tobón Sanín recibió 171.710 votos hasta el boletín 30. Después de dedicar gran parte de su vida a la docencia, ahora es la cabeza de lista al Senado por Fuerza Ciudadana. Sin embargo, su partido no aparece con ninguna curul.



Y detrás puntean otros nombres como los de Nadia Georgette Blel (Partido Conservador) y Carlos Andrés Trujillo (Partido Conservador).



